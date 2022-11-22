«Мы их так легко взяли в 2018-м!» Реакция российского футбольного мира на фиаско Аргентины

На чемпионате мира по футболу в Катаре громыхнула невероятная сенсация. Сборная Саудовской Аравии одержала волевую победу над грозной Аргентиной (2:1) во главе с Лионелем Месси. Звёздные аргентинские игроки ничего не смогли сделать с обороной соперника и её вратарём Мохаммедом Аль-Оваисом, ставшим главным героем встречи.

Четыре года назад мундиаль проходил в России, с которой Саудовская Аравия сошлась в матче открытия. И тогда наши парни стартовали на турнире с убедительной разгромной победы – 5:0. А вот у Месси и компании провернуть тот же трюк не получилось.

«Все думали, что Аргентина вынесет Саудовскую Аравию. Как Россия в 2018 году»

Владимир Габулов изначально понимал, что на домашнем чемпионате мира станет резервным вратарём. Все пять матчей он провёл в запасе, но был готов в любой момент подменить Игоря Акинфеева.

«Это футбол — такое всегда бывает. В данный конкретный день Саудовская Аравия подошла в лучшем составе. Аргентина допустила момент недонастроя. Однако как можно в первом матче чемпионата мира такое допустить? За это мы и любим футбол — он непредсказуем. Все думали, что Аргентина сейчас вынесет Саудовскую Аравию. Как Россия в 2018 году. Саудовцы прогрессируют и развиваются. Аргентина сделает правильные выводы и извлечёт урок из этого матча. Дальше будет чуть сложнее».

Владимир Габулов на ЧМ-2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Мы их так легко взяли в 2018-м, а они обыграли Аргентину»

Защитник Владимир Гранат также начал все пять матчей в запасе, но в одной игре всё-таки получил свой шанс, причём в какой! Он вышел на поле в перерыве матча 1/8 финала с Испанией (1:1, 4:3 пен.) и не позволил сопернику поразить ворота.

Игроки Саудовской Аравии Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Я считаю, что Саудовская Аравия заслуженно обыграла Аргентину. Во втором тайме аргентинцы не создали ни одного опасного момента. Если честно, до старта ЧМ я считал их фаворитами турнира. Но сейчас — нет. Центр поля и защита показали себя с плохой стороны. Неубедительная у них команда. Саудовская Аравия стала сильной сборной. Мы их так легко взяли в 2018 году, а они обыграли Аргентину. За четыре года они набрались опыта, сыгрались, результат налицо. Стоит отметить тренерскую работу, мы видим желание, агрессию у игроков на поле! Всё по делу. Может быть, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины».

«Нельзя сказать, что Аргентине не повезло. В 2018-м с Россией играла та же команда»

Полузащитник Александр Самедов был одним из ключевых игроков сборной на том турнире, поэтому неизменно выходил в основном составе. Правда, за 359 проведённых минут результативными действиями он так и не отметился.

«Однозначно — это первая сенсация этого чемпионата мира! Более слабая команда обыграла более сильную, такое часто бывает в футболе. Нельзя сказать, что Аргентине не повезло. Всё по делу. В 2018-м с Россией играла та же команда! Просто прошло время, пришёл новый главный тренер. Нам удалось забить Саудовской Аравии два гола в первом тайме, а Аргентине нет. Они могли забить в первой половине игры три, да и всё. Потом пришло быстрых неожиданных два гола, к которым аргентинцы не были готовы».

Александр Самедов в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2018 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Это не позор Аргентины, а сенсация чемпионата мира»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отказался называть поражение Аргентины позором. Кроме того, он похвалил оборону Саудовской Аравии.

«Проигрыш Аргентины — это не позор, а сенсация этого чемпионата мира. Конечно, в этой игре никто не ожидал от Саудовской Аравии даже ничейного результата. Безусловно, уровень игроков сборной Аргентины намного выше, чем у соперника. Последние 30 минут фаворит не выпускал Саудовскую Аравию с её половины поля. Стоит похвалить защиту саудовцев, потому что они выстояли. Это первая игра, и всё ещё впереди. Но у Саудовской Аравии хорошая команда, и хочется пожелать им пройти дальше».

«Казалось, что аргентинцы отдыхают на пляже»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал игру аргентинских футболистов после забитого мяча. Эксперт назвал поражение фаворита фантастикой.

«Если бы мне кто-то до матча сказал, что Саудовская Аравия обыграет Аргентину, то я бы ответил, что это фантастика на каком-то этаже «Москва Сити». Ясно, что это позор. Думаю, что это надолго останется в памяти у аргентинских болельщиков и всей нации. После забитого пенальти мне показалось, что аргентинцы отдыхают на пляже и думают, что Лионель Месси сейчас всё решит. Но у саудовцев глаза горели, ноги летели, они убивались и сражались. Аргентина просто потухла».

Лионель Месси Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Аргентина остаётся фаворитом чемпионата мира»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин считает, что Аргентина остаётся фаворитом турнира, несмотря на сенсационное поражение. Он отметил игру Саудовской Аравии.

«Результат матча — сенсация. Я считаю, нужно похвалить сборную Саудовской Аравии. В первом тайме они очень плотно играли, была высокая линия защиты. И при этом играли смело, грамотно, но на тоненького. Аргентинцам же не хватило хладнокровия, но для них ничего не поменялось, лишь ситуация в группе обострилась. Безусловно, Аргентина — всё так же фаворит чемпионата мира. Они в первом тайме саудовцам забили три мяча, которые были отменены из-за офсайдов — и то с помощью техники».

«Никогда не видел такую высокую линию обороны»

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов не обошёл стороной эпизоды с отменёнными голами сборной Аргентины. В первом тайме арбитр трижды их не засчитывал из-за офсайда.

«Это сенсация. Но Саудовская Аравия очень хорошо играла. Я такую высокую линию обороны никогда не видел. Они отдавались каждую секунду, поэтому аргентинцам было трудно. Понятно, что в какой-то степени повезло, но вся команда сыграла классно. Если бы система VAR была как у нас в РПЛ, то Аргентине могли бы засчитать пару голов. Думаю, на этом чемпионате мира будет ещё не один сюрприз. Саудовская Аравия — это показатель того, что у всех андердогов и аутсайдеров есть возможность зацепиться, если отдаваться полностью».