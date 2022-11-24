«Как можно не поддержать братишек?» Россияне всё же доехали до чемпионата мира в Катаре

Главный матч пятого игрового дня чемпионата мира Сербия — Бразилия был интересен не только футболом. На эту игру обещали прийти русские фанаты.

Ещё за две недели до матча в популярных телеграм-каналах, посвящённых российскому фанатскому движению, появились посты с призывом всех россиян в Катаре объединиться и поддержать сборную Сербии. Встречу в итоге назначили за три часа до игры неподалёку от стадиона – на бульваре Лусаил. Весь бульвар действительно был заполнен сербскими фанатами.

Но вот ожидания от количества россиян не оправдались. На весь бульвар наших фанатов было около 10–15 человек, которые равномерно распределились вдоль него. Но сербы сразу выискивали россиян в толпе и называли их «Брачо».

Те фанаты, кто всё-таки доехал до места встречи, изготовили вот такие футболки в поддержку Сербии.

Болельщики из России на ЧМ Фото: «Чемпионат»

«Сербы — это же братушки. Как можно их не поддержать? Они нас поддерживали в Бразилии, в России, — говорит болельщик Иван. — Если бы здесь была наша сборная, была бы просто бомба. Сербы очень приветливы, обнимаются, фотографируются. Реально братская атмосфера».

«Братская атмосфера» позже была подтверждена кричалкой «Россия — Сербия!» между нашими и сербскими фанатами.

На подходе к стадиону встретил ещё двух человек, которые были укатаны в необычный флаг: одна половина была сербским, вторая – российским.

«Болеем за братьев сербов. Когда ещё выдастся такая возможность? Этот флаг купили на сайте, не делали сами, — говорят ребята. — По отношению к нам всё супер, прекрасно и дружелюбно, классно и здорово. Все кайфуют — это праздник».

Радостно, что хоть как-то россияне могут почувствовать себя частью чемпионата мира в Катаре. Ведь действительно, кто знает, когда ещё будет такая возможность?