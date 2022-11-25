«Люди умирают за свободу!» У иранских болельщиков на ЧМ-2022 отняли протестный флаг. Видео

Для многих иранцев, кто приехал на чемпионат мира, этот турнир – возможность заявить всему миру о происходящем в их стране. Уже несколько месяцев Иран протестует: изначально демонстранты требовали справедливого расследования смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини: её задержали за неправильное ношение хиджаба, а после нескольких дней власти сообщили, что она скончалась в больнице.

Но со временем акции стали настолько массовыми, что переросли в иную плоскость – борьбы за права женщин, свободу и справедливость. Смерть девушки стала катализатором большого взрыва: теперь люди требуют перемен и в Иране, и за его пределами. Поэтому иранские болельщики на этом ЧМ – самые политизированные. Для них турнир в первую очередь площадка для борьбы — и только потом для футбольного праздника.

В первом матче Ирана на турнире было много протестных баннеров и флагов: они мелькали в толпе и по дороге на стадион, и виднелись на трибунах – их выцепляли телевизионщики и фотографы.

На матч с Уэльсом иранцы пришли с теми же флагами: «Женщина. Свобода. Жизнь». Но одной паре выражать свою позицию помешала охрана стадиона: мужчине, который молча стоял с флагом в руках, позируя собравшимся перед ним фотографам, запретили его показывать с трибуны. Рядом с ним была женщина с гримом в виде кровавых слёз (как символ смерти женщин) и футболкой сборной с именем Махсы Амини – она пыталась объяснить охраннику, что таких флагов на стадионе много, но он не собирался никого слушать. Флаг был вырван, скомкан и унесён с трибуны.

У иранских болельщиков отняли флаг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мужчина не растерялся: расстегнул толстовку и показал футболку с той же надписью. Женщина же начала плакать от отчаяния, громко крича: «Это полная чушь! Как мир может молчать? Как. Мир. Может. Молчать?! Как можно об этом не говорить?! Люди умирают за свободу! Или вы этого хотели?!»

Иранское правительство, по версии оппозиционных иранских же СМИ, пытается перекрыть протестующим воздух даже в Катаре – не просто так с трибуны исчез флаг, не просто так футболисты сборной в этот раз спели гимн. Если перед матчем с Англией они молчали (и это действие воспринялось как солидарность с протестующими), то в этот раз нет – вероятно, после той игры в Иране начали угрожать футболистам наказанием. «Мы не потерпим, чтобы наш флаг и гимн оскорбляли», – заявил политик Мехди Чамран.