«Они отправят США домой». Как соцсети и британские СМИ отреагировали на успех Ирана на ЧМ

Описание матча Иран – Уэльс разделилось на две составляющих. Одни писали про невероятный характер и харизму победившей сборной, другие делали всё больше отсылок к политике. Например, пост про обстрелы протестующих в момент празднования второго гола стал одним из самых залайканных в соцсетях. Но начнем с прессы. Вот что пишет о победе Sky Sports.

«Десять человек из Уэльса лежат убитые на газоне, поскольку два мяча в добавленное время утвердили победу Ирана со счетом 2:0. Теперь Уэльса на волоске от вылета с чемпионата мира. Потрясающий гол на 90+8-й минуте сломил сопротивление Уэльса, которые остались в меньшинстве после того, как вратарю Уэйну Хеннесси показали прямую красную карточку. Иран всё же пробил запасного вратаря. Отличная победа.

Однако большое внимание было уделено вопросам вне футбола: болельщики сталкивались с новыми проблемами с билетами, а национальный гимн Ирана был встречен насмешками внутри стадиона. Игроки Ирана отказались петь гимн перед матчем с Англией в знак солидарности с теми, кто протестует за права женщин в стране. Но в данном случае они это сделали, несмотря на гнев трибун», – пишет медиа.

А вот что опубликовала The Guardian.

«Эмоции от игры только усилились перед началом матча, когда иранские игроки нарушили молчание, спев свой национальный гимн. Тареми сказал, что никого из команды не заставляли это делать, несмотря на угрозу репрессий дома. Тоска, с которой некоторые игроки невнятно бормотали в припеве, говорила о многом. На трибунах болельщики продемонстрировали презрение к своему правительству и насмехались над собственными игроками. Слезы текли по щекам женщины, а мужчина с иранским флагом казался безутешным.

Болельщики сборной Ирана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда часы на больших экранах по обеим сторонам стадиона отсчитывали восьмую минуту добавленного времени, Уэльс засбоил. Казалось, они каким-то образом избегут проигрыша. Но потом два гола разрушили теперь уже слабые надежды Уэльса на выход в 1/8 финала.

Сердар Азмун радостно схватил Карлуша Кейруша за щëки после финального свистка, а Иран вскоре вышел праздновать в центральный круг, пока некоторые игроки сборной Уэльса ещё лежали на газоне», – написало издание.

Сайт Walesonline выдал такие цитаты: «33-летний Бэйл был беспомощен, как и его партнеры. Они так и не смогли ничего придумать в атаке. Рэмси снова разочаровал. Даже Хеннесси, прекрасно игравший на чемпионате мира, не смог избежать дурной славы.

Мало кто завидует Ирану. Так как страна в центре внимания совсем не из-за футбольных обстоятельств. Многие думали, что и сборная пойдёт по печальному пути. Но после пассивной игры с Англией они вернулись. А позитивная встреча с Уэльсом точно добавила нужных эмоций болельщикам».

В соцсетях тоже тираживались цитаты.

«Уэльс – это команда Лиги С. В ней нет ничего хорошего», – пишет пользователь с английским флагом.

«А на следующей неделе Иран отправит домой США», – это уже цитата кого-то из иранцев.

«Страсть этих иранских парней невероятна. Вы легко можете это прочувствовать», – нейтральные болельщики в восторге.

«Уэльс! Когда ты не сконцентрирован на футболе, ты проиграешь. Твоё дело – футбол. Оставь политику и вопросы, связанные с ней там, где им место», – это уже фанаты Уэльса, которые считают, что в сборной думают не о том.

В любом случае Иран – красавцы. А последний матч в группе с США точно получится невероятным.