«Приходилось доить коров, чтобы купить бутсы». Поразительная история лучшего бомбардира ЧМ

После дубля в ворота Катара Эннер Валенсия закошмарил Нидерланды. Теперь на счету форварда сборной Эквадора три гола в двух матчах. А всего Валенсия забил уже шестой подряд мяч своей страны на чемпионатах мира — в 2014-м он отгрузил дубль в ворота Гондураса и забил Швейцарии. В 2018-м южноамериканская команда не поехала на чемпионат мира. Получается, прошло восемь лет, а за Эквадор до сих пор забивает только Валенсия.

Есть ещё три игрока, которые единолично забивали шесть подряд голов за свою команду. Это Эйсебио (Португалия), Паоло Росси (Италия) и Олег Саленко (Россия). В 2002-м серию Саленко прервал Егор Титов, забивший Тунису. Семь голов подряд за одну команду не было ни у кого. Так что Валенсия уже вошёл в историю.

Катарские футболисты едва не сломали Валенсию

В прошлой игре на форварде «Фенербахче» сфолили наибольшее количество раз (4). В итоге катарцы всё-таки добили Валенсию, который на 77-й минуте попросил замену. Затем можно было увидеть кадры, как эквадорец сидит на скамейке с пакетом льда у колена. Но тренер Густаво Альфаро быстро сообщил, что Валенсия сыграет против Нидерландов. Сегодня нападающий первым успел на добивание после удара Первиса Эступиньяна и сравнял счёт. А всего форвард нанёс пять ударов по воротам Нопперта — это лучший результат матча.

На 88-й минуте капитан сборной Эквадора вновь попросил замену из-за травмы — его унесли с поля на носилках. Участие в матче с Сенегалом теперь под большим вопросом.

На 88-й минуте капитан сборной Эквадора вновь попросил замену из-за травмы Фото: Rico Brouwer/Getty Images

Забитый гол стал 38-м для Валенсии за национальную команду — он всё ещё лучший бомбардир Эквадора за всю историю. Хотя дорогу в основу ему открыла трагическая история — смерть Кристиана Бенитеса, одного из лучших нападающих своего поколения. В июле 2013-го у него остановилось сердце. Вы наверняка уже видели, как эквадорцы празднуют голы, поднимая пальцы в небо. Так они чтят память Бенитеса.

Доил коров и бегал от алиментов

Как и для многих парней из Южной Америки, футбол стал для Валенсии путём наверх из нищеты.

Эннер Валенсия нападающий сборной Эквадора «Да, это правда, что я из очень бедной семьи. Чтобы купить первые бутсы, мне пришлось пойти работать с отцом на ферму, доить коров».

В 18 лет молодой игрок попал в молодёжку «Эмелека», где из-за отсутствия финансов даже иногда ночевал на стадионе. «Тогда я часто обходился без еды, потому что не было денег. Меня поддерживала только любовь к футболу», – рассказывал Эннер.

В 2010-м Валенсия пробился в основу «Эмелека», с которым спустя три года стал чемпионом Эквадора. Зимой 2014-го форвард за € 3,28 млн перешёл в мексиканскую «Пачуку», где наколотил 18 голов в 23 матчах и попал в заявку сборной на ЧМ-2014. Яркий перформанс Валенсии (три гола) привлёк внимание «Вест Хэма» — лондонский клуб заплатил «Пачуке» € 15 млн. В Англии результативность резко упала (всего восемь голов за «Вест Хэм» в АПЛ за 2,5 сезона), появились проблемы с травмами. А в октябре 2016-го случилась вообще дикая история.

Эквадор играл в квалификации ЧМ с Чили и победил 3:0. В концовке встречи Валенсия упал на газон — врачи эвакуировали игрока с поля на медкаре с кислородной маской на лице. За машиной сразу же бросились местные полицейские. Оказалось, Валенсия задолжал бывшей жене $ 17 тыс. (при заработке в несколько миллионов евро в год). После этого инцидента карьера форварда пошла по нисходящей — неудачная аренда в «Эвертон», слабое возвращение в Мексику, пропуск ЧМ-2018 (вместе со всей командой).

Эннер Валенсия (слева) Фото: Michael Steele/Getty Images

Летом 2020-го Валенсия получил новый шанс в «Фенербахче» — за 2,5 сезона в Турции нападающий забил 32 гола и вернул былую форму. Возможно, игрок внутренне мобилизовался после истории с похищением сестры (это произошло вскоре после перехода Эннера в новый клуб). Эквадорские бандиты 10 дней удерживали девушку в джунглях — помог спецназ, освободивший Эрси Валенсию из плена.

«Он лучший бомбардир Эквадора за всю историю, настоящая легенда. У Валенсии были трудные времена, его часто допрашивают в Эквадоре по старым историям. Но забитые голы очень много для него значат», — рассказывал перед матчем с Нидерландами тренер Густаво Альфаро. Вернётся ли Валенсия ещё раз?