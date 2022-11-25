«Англия встаёт на колено, американцы — нет». Поступок британцев на ЧМ разозлил болельщиков

Английские футболисты снова встали на колено. Это произошло перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира с США.

Команда Гарета Саутгейта вернулась к этому жесту на ЧМ в Катаре. Англичане вставали на колено в игре с Ираном (6:2), хотя сам процесс занял буквально пару-тройку секунд, поскольку арбитр дал свисток к началу встречи. И вот теперь футболисты снова повторили этот номер перед игрой с американцами. Любопытно, что англичане отказались от жеста с коленями в сентябрьских матчах Лиги наций с Италией и Германией.

Гарет Саутгейт главный тренер сборной Англии «Мы снова должны делать это. Думаю, это будет сильное заявление, которое распространят по всему миру, особенно среди молодёжи. Это важный момент».

Жест стал популярным после смерти темнокожего американца Джорджа Флойда в США. Он умер весной 2020 года — по сути, это было непредумышленное убийство, совершённое полицейским. Футболисты вставали на колено, стремясь проявить солидарность в попытке борьбы с дискриминацией. Тогда и появилось движение BLM (Black Lives Matter), к которому присоединились футболисты.

Англичане регулярно вставали на колено на матчах Евро-2020, которые состоялись летом 2021 года. Со временем болельщики начали выражать недовольство такими действиями, поскольку считали, что бороться с дискриминацией нужно другими способами. Кстати, некоторые темнокожие футболисты тоже отказались от акции — к примеру, Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас».

«Мы изолируем себя, — говорил Заха. — Пытаемся сказать, что равны, но изолируем себя всеми этими вещами, которые всё равно не работают. Считаю, что мы должны стоять во весь рост, и я не собираюсь говорить о расизме и прочих вещах ради галочки».

Любопытно, что перед игрой Англия — США номинальные хозяева встали на колено, а вот американцы — нет. Хотя изначально движение появилось после смерти гражданина США. Болельщики в соцсетях не упустили возможности съязвить по этому поводу. Но многих это просто разозлило.

Darren Grimes: «Жест с преклонением колена обрёл популярность после смерти американца Джорджа Флойда. Сегодня англичане сделали это, а американцы — нет. Кто ещё думает, что это похоже на шутку?»

Tonia: «Горжусь нашими американскими кузенами за то, что они не встали на колено».

Nikki: «Англия — единственная команда, которая преклоняет колено. Это жалкое зрелище. Как же мне стыдно! Нужно это прекратить!»

AllieintheWorld: «Англия преклоняет колено за то, что произошло в США, а американцы — нет. Американский культурный империализм во всей красе».

Andy Anderson: «Англичане провели первый тайм так, будто не вставали с колен».

Gus: «Надеялся на победу англичан, но после этой чепухи с коленями рассчитываю, что они проиграют».

J Mantis: «Хватит заниматься позёрством с этими коленями. Сконцентрируйтесь на игре, пожалуйста!»

Кстати, в матчах АПЛ футболисты встают на колено только в определённых матчах. Раньше они делали это регулярно, по потом признали такую систему неэффективной. Теперь игроки встанут на колено в финалах Кубка Англии, Кубка лиги, в декабрьских матчах Boxing Day, в октябрьских играх, которые проходят в рамках кампании «Нет места расизму».