«Англия встаёт на колено, американцы — нет». Поступок британцев на ЧМ разозлил болельщиков

Английские футболисты снова встали на колено. Это произошло перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира с США.
Команда Гарета Саутгейта вернулась к этому жесту на ЧМ в Катаре. Англичане вставали на колено в игре с Ираном (6:2), хотя сам процесс занял буквально пару-тройку секунд, поскольку арбитр дал свисток к началу встречи. И вот теперь футболисты снова повторили этот номер перед игрой с американцами. Любопытно, что англичане отказались от жеста с коленями в сентябрьских матчах Лиги наций с Италией и Германией.
«Мы снова должны делать это. Думаю, это будет сильное заявление, которое распространят по всему миру, особенно среди молодёжи. Это важный момент».
Жест стал популярным после смерти темнокожего американца Джорджа Флойда в США. Он умер весной 2020 года — по сути, это было непредумышленное убийство, совершённое полицейским. Футболисты вставали на колено, стремясь проявить солидарность в попытке борьбы с дискриминацией. Тогда и появилось движение BLM (Black Lives Matter), к которому присоединились футболисты.
Англичане регулярно вставали на колено на матчах Евро-2020, которые состоялись летом 2021 года. Со временем болельщики начали выражать недовольство такими действиями, поскольку считали, что бороться с дискриминацией нужно другими способами. Кстати, некоторые темнокожие футболисты тоже отказались от акции — к примеру, Уилфрид Заха из «Кристал Пэлас».
«Мы изолируем себя, — говорил Заха. — Пытаемся сказать, что равны, но изолируем себя всеми этими вещами, которые всё равно не работают. Считаю, что мы должны стоять во весь рост, и я не собираюсь говорить о расизме и прочих вещах ради галочки».
Любопытно, что перед игрой Англия — США номинальные хозяева встали на колено, а вот американцы — нет. Хотя изначально движение появилось после смерти гражданина США. Болельщики в соцсетях не упустили возможности съязвить по этому поводу. Но многих это просто разозлило.
Darren Grimes: «Жест с преклонением колена обрёл популярность после смерти американца Джорджа Флойда. Сегодня англичане сделали это, а американцы — нет. Кто ещё думает, что это похоже на шутку?»
Tonia: «Горжусь нашими американскими кузенами за то, что они не встали на колено».
Nikki: «Англия — единственная команда, которая преклоняет колено. Это жалкое зрелище. Как же мне стыдно! Нужно это прекратить!»
AllieintheWorld: «Англия преклоняет колено за то, что произошло в США, а американцы — нет. Американский культурный империализм во всей красе».
Andy Anderson: «Англичане провели первый тайм так, будто не вставали с колен».
Gus: «Надеялся на победу англичан, но после этой чепухи с коленями рассчитываю, что они проиграют».
J Mantis: «Хватит заниматься позёрством с этими коленями. Сконцентрируйтесь на игре, пожалуйста!»
Кстати, в матчах АПЛ футболисты встают на колено только в определённых матчах. Раньше они делали это регулярно, по потом признали такую систему неэффективной. Теперь игроки встанут на колено в финалах Кубка Англии, Кубка лиги, в декабрьских матчах Boxing Day, в октябрьских играх, которые проходят в рамках кампании «Нет места расизму».
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