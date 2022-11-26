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Франция выиграет чемпионат мира по футболу — 2022, почему так: Мбаппе, Жиру, причины

У Франции есть всё для чемпионства в Катаре. Их игра — восторг
Андрей Панков
У Франции есть всё для чемпионства в Катаре
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А Мбаппе не просто гений, но ещё и босс. Эмоции Андрея Панкова после победы французов.

С трибуны за футболом следить круче – подмечаешь гораздо больше деталей. Да и эмоции от игры острее. Так было и на матче Дании с Францией. И эта Франция – лучшее, что было на чемпионате мира. А с трибуны мне повезло увидеть и Бразилию, и Испанию с Англией.

Франция сняла проклятие чемпионов мира. Такой Мбаппе станет королём турнира! Франция сняла проклятие чемпионов мира. Такой Мбаппе станет королём турнира!

Как же Франции хорошо без Бензема

Франция вообще не почувствовала огромного количества травм. Кажется, некоторые потери даже пошли на пользу. К примеру, вылет Карима Бензема казался катастрофой — всё-таки лучший игрок прошлого сезона. Но на деле без него Франция оказалось более сбалансированной.

И Жиру теперь без переживаний делает свою важнейшую работу – освобождает зоны для Мбаппе и Дембеле. Да и Гризманн отлично развязывает руки партнёрам. А ещё французские коллеги отмечали, что после отъезда Карима стало проще – игроки чувствуют себя раскованнее.

Оливье Жиру и Карим Бензема

Оливье Жиру и Карим Бензема

Фото: Mihai Barbu/Getty Images

Следующий момент — травма Лукаса Эрнандеса в матче с Австралией. Защитника очень жалко — он порвал крестообразные связки. Но повреждение открыло дорогу в состав его брату Тео, а он – более атакующий крайний защитник. Теперь левый фланг французов — убийственная смесь забеганий Эрнандеса и дриблинга Мбаппе.

Нереальное взаимодействие

В игре с Данией казалось, что вместо Франции на поле вышла клубная команда. Настолько чётко все игроки сборной взаимодействовали, выстраивая треугольники на флангах; Жиру чётко уходил в глубину, а Мбаппе и Дембеле разрывали на полуфлангах. Франция доминировала над Данией настолько, насколько это вообще возможно в игре с сильной сборной (полуфиналистом чемпионата Европы): двукратное преимущество по ударам 20:10, и 2,58 — 0,77 по xG.

Франция — Дания, матч ЧМ-2022

Франция — Дания, матч ЧМ-2022

Фото: Clive Mason/Getty Images

Классная взаимозаменяемость лидеров и гений Мбаппе

Крутость этой сборной ещё и в том, что её могут тащить разные люди. В первом тайме на поле не особо было видно Мбаппе, но зато как разрывал Дембеле! Вингер «Барселоны» накручивал по три человека за атаку, рвал ритм и создавал почти всю остроту. За матч у Усмана 10 попыток дриблинга, семь из которых были успешны, точность кроссов — 100%, а точность передач — 89%. Для его позиции – невероятные цифры.

Австралия забила Франции уже на 9-й минуте. И очень жёстко за это поплатилась Австралия забила Франции уже на 9-й минуте. И очень жёстко за это поплатилась

Ну а во втором тайме случился концерт другого героя — Мбаппе. Он делал ровно то, что от него мы видеть уже привыкли: убегал на рывке за секунду, не падал после миллиона ударов по ногам и нанёс шесть ударов по воротам (60% от всех ударов сборной). Ещё при 0:0 Киллиан в одиночку придумал шедевр – попытался пяткой прокинуть мяч между троих защитников. Но чуть-чуть не получилось.

Даже с трибуны ощущалось, что Мбаппе в этой сборной — босс. Он заводит болельщиков и руководит на поле: даёт подсказки, когда выдвинуться в прессинг, и высказывает за неточные передачи.

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Какие минусы? Их два

Первый: разрыв между основой (не 11 игроков старта, а 11 игроков старта + трое на замену) и вторым составом слишком большой. Если у главных звёзд что-то пойдёт не так, тащить будет почти некому. Хотя с Данией Тюрам и Коман вышли очень здорово.

Второй: неумение контролировать игру после забитого гола. Когда счёт стал 1:0, французы отдали мяч, сели назад, а датчане воспряли и даже могли выиграть, будь их удары чуть точнее. В плей-офф такого команде Дешама не простят. Хотя сегодня они и сумели додавить.

Дидье Дешам

Дидье Дешам

Фото: Stu Forster/Getty Images

Но, несмотря на проблемы в последние 20 минут, это всё равно была восхитительная Франция. По осмысленности с этой командой может сравниться только Испания, однако они играли всего лишь с Коста-Рикой. Французы уже в плей-офф — они преодолели проклятие чемпионов мира, которые не выходят из группы на следующем турнире. Так почему бы не выиграть трофей второй раз подряд? У них всё для этого есть.

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