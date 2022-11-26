У Франции есть всё для чемпионства в Катаре. Их игра — восторг

А Мбаппе не просто гений, но ещё и босс. Эмоции Андрея Панкова после победы французов.

С трибуны за футболом следить круче – подмечаешь гораздо больше деталей. Да и эмоции от игры острее. Так было и на матче Дании с Францией. И эта Франция – лучшее, что было на чемпионате мира. А с трибуны мне повезло увидеть и Бразилию, и Испанию с Англией.

Как же Франции хорошо без Бензема

Франция вообще не почувствовала огромного количества травм. Кажется, некоторые потери даже пошли на пользу. К примеру, вылет Карима Бензема казался катастрофой — всё-таки лучший игрок прошлого сезона. Но на деле без него Франция оказалось более сбалансированной.

И Жиру теперь без переживаний делает свою важнейшую работу – освобождает зоны для Мбаппе и Дембеле. Да и Гризманн отлично развязывает руки партнёрам. А ещё французские коллеги отмечали, что после отъезда Карима стало проще – игроки чувствуют себя раскованнее.

Оливье Жиру и Карим Бензема Фото: Mihai Barbu/Getty Images

Следующий момент — травма Лукаса Эрнандеса в матче с Австралией. Защитника очень жалко — он порвал крестообразные связки. Но повреждение открыло дорогу в состав его брату Тео, а он – более атакующий крайний защитник. Теперь левый фланг французов — убийственная смесь забеганий Эрнандеса и дриблинга Мбаппе.

Нереальное взаимодействие

В игре с Данией казалось, что вместо Франции на поле вышла клубная команда. Настолько чётко все игроки сборной взаимодействовали, выстраивая треугольники на флангах; Жиру чётко уходил в глубину, а Мбаппе и Дембеле разрывали на полуфлангах. Франция доминировала над Данией настолько, насколько это вообще возможно в игре с сильной сборной (полуфиналистом чемпионата Европы): двукратное преимущество по ударам 20:10, и 2,58 — 0,77 по xG.

Франция — Дания, матч ЧМ-2022 Фото: Clive Mason/Getty Images

Классная взаимозаменяемость лидеров и гений Мбаппе

Крутость этой сборной ещё и в том, что её могут тащить разные люди. В первом тайме на поле не особо было видно Мбаппе, но зато как разрывал Дембеле! Вингер «Барселоны» накручивал по три человека за атаку, рвал ритм и создавал почти всю остроту. За матч у Усмана 10 попыток дриблинга, семь из которых были успешны, точность кроссов — 100%, а точность передач — 89%. Для его позиции – невероятные цифры.

Ну а во втором тайме случился концерт другого героя — Мбаппе. Он делал ровно то, что от него мы видеть уже привыкли: убегал на рывке за секунду, не падал после миллиона ударов по ногам и нанёс шесть ударов по воротам (60% от всех ударов сборной). Ещё при 0:0 Киллиан в одиночку придумал шедевр – попытался пяткой прокинуть мяч между троих защитников. Но чуть-чуть не получилось.

Даже с трибуны ощущалось, что Мбаппе в этой сборной — босс. Он заводит болельщиков и руководит на поле: даёт подсказки, когда выдвинуться в прессинг, и высказывает за неточные передачи.

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам Фото: Buda Mendes/Getty Images

Какие минусы? Их два

Первый: разрыв между основой (не 11 игроков старта, а 11 игроков старта + трое на замену) и вторым составом слишком большой. Если у главных звёзд что-то пойдёт не так, тащить будет почти некому. Хотя с Данией Тюрам и Коман вышли очень здорово.



Второй: неумение контролировать игру после забитого гола. Когда счёт стал 1:0, французы отдали мяч, сели назад, а датчане воспряли и даже могли выиграть, будь их удары чуть точнее. В плей-офф такого команде Дешама не простят. Хотя сегодня они и сумели додавить.

Дидье Дешам Фото: Stu Forster/Getty Images

Но, несмотря на проблемы в последние 20 минут, это всё равно была восхитительная Франция. По осмысленности с этой командой может сравниться только Испания, однако они играли всего лишь с Коста-Рикой. Французы уже в плей-офф — они преодолели проклятие чемпионов мира, которые не выходят из группы на следующем турнире. Так почему бы не выиграть трофей второй раз подряд? У них всё для этого есть.