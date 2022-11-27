Что это было? Вратарь спел гимн своей страны на ЧМ, но сразу ушёл с поля

Голкипер сборной Марокко Боно озадачил многих любителей футбола. Вратарь вышел на поле, спел гимн с командой, но на командном фото и в воротах на матч с Бельгией его заменил Мунир. Что же случилось? «Чемпионат» попробовал разобраться.

Боно — основной вратарь сборной Марокко. Он провёл 90 минут с Хорватией

Яссин – качественный вратарь европейского уровня, в клубном футболе он представляет «Севилью» (как и его партнёр по сборной – Эн-Несири). В сборной Марокко Боно – основной вратарь, за национальную команду в этом году он играл всегда, за исключением одного раза – когда остался на скамейке в матче Кубка Африки с Габоном (2:2).

Боно провёл всю встречу стартового тура ЧМ-2022 – с Хорватией и от вице-чемпионов не пропустил (0:0). К игре с Бельгией Яссин готовился в общей группе и тренировался без ограничений, Валид Реграги, как всегда, рассчитывал на него. Поэтому парень вышел в основе и даже появился на газоне: вратарь был в составе вплоть до конца официальной предматчевой части: то есть спел гимн с партнёрами и поприветствовал соперника.

Яссин Боно перед выходом на поле Фото: Michael Regan/Getty Images

На командном фото перед Бельгией Боно уже не было. Его внезапно сменил Мунир

Но мгновение спустя, когда футболисты сняли олимпийки и собрались для командного фото перед стартовым свистком, Боно рядом с полевыми уже не было, его внезапно для всех заменил Мунир, представляющий «Аль-Вахду» из Саудовской Аравии.

Командное фото сборной Марокко перед матчем с Бельгией Фото: Buda Mendes/Getty Images

Что случилось, почему неожиданно сборная Марокко лишилась первого номера, на данный момент остаётся неизвестным. Официальных комментариев от тренерского штаба пока нет. А значит, делаем простой вывод: Боно, скорее всего, испытал определённое недомогание практически за секунды до начала игры.

«Чемпионат» следит за ситуацией и сообщит о состоянии Боно сразу, как об этом станет известно.