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Португалия — Уругвай — 2:0, обзор матча, разбор пенальти от Игоря Федотова, 28 ноября 2022-го, чемпионат мира по футболу

«Для них уже второй «левый» пенальти на ЧМ». Зачем такой крутой Португалии помощь судей?
Анатолий Романов
Португалия — Уругвай — 2:0, обзор матча
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Фернандеш оформил дубль. А Роналду очень не повезло в эпизоде с голом.

О таком подборе атакующих игроков, как у Португалии и Уругвая, многие на этом чемпионате мира могут только мечтать. Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Бернарду Силва вышли на поле в составе португальцев. Эдинсон Кавани, Дарвин Нуньес, Федерико Вальверде – в рядах уругвайцев. А на скамейке томился Луис Суарес. Тем не менее остроты в матче команд Фернанду Сантуша и Диего Алонсо было минимум. В первом тайме соперники нанесли на двоих всего один удар в створ. Сделал это не кто-то из вышеперечисленных игроков, а Родриго Бентанкур. В центрхава сборной Уругвая неожиданно вселился Диего Марадона: Бентанкур смело рванул по центру с мячом, просочился сквозь троих защитников, но проиграл дуэль голкиперу – Диогу Кошта совершил суперсейв!

ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа H. 2-й тур
28 ноября 2022, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 0
Уругвай
1:0 Фернандеш – 54'   2:0 Фернандеш – 90+3' (пен)

Португалия намного больше владела мячом – 70% игрового времени. Уругвайцы рассчитывали на контратаки. Работая без мяча, они оказывали максимальное давление на центральных защитников и центрхавов противника. Рубились очень жёстко, играли в тело. В этой ситуации Рубен Невеш и даже Бернарду Силва опускались глубоко, иногда образовывали тройку сзади, чтобы помогать игрокам обороны в розыгрыше под прессингом. Поначалу мало были задействованы фланги. Закрывавший правый край у уругвайцев экс-динамовец Гильермо Варела вообще совершил лишь 13 касаний мяча до перерыва, при этом три из семи его передач оказались неточными. Дважды ошибки Варелы создавали напряжение у ворот Серхио Рочета. Видимо, у Уругвая совсем плохо с правыми защитниками, если в основе выходит Гильермо.

Конечно, главное внимание было приковано к Криштиану Роналду. Лидер португальцев играл на позиции нападающего, но в первые 45 минут почти не имел моментов. Запомнился прежде всего неудачно выполненный экс-игроком «Манчестер Юнайтед» штрафной из довольно перспективной позиции. Он за целый тайм встретился с мячом 30 раз, ограничился двумя заблокированными ударами, зато стал лучшим в составе обеих команд по количеству пасов под удар (3).

Все говорят, что Роналду первый, кто забивал на пяти чемпионатах мира. Это неправда Все говорят, что Роналду первый, кто забивал на пяти чемпионатах мира. Это неправда

Сборная Португалии была инициативнее, хотя турнирное положение, скорее, вынуждало атаковать уругвайцев. После перерыва игра продолжилась в том же ключе. А когда на поле выбежал болельщик с радужным флагом, команды словно сбросили напряжение и наконец раскочегарились. Европейцы тут же забили! «Старичок» Диего Годин не успел заблокировать подачу Фернандеша, а Роналду, как показалось, забил головой. При этом Криштиану попал бы во вне игры, если бы офсайдную линию не «сломал» Варела. Однако повтор показал, что мяч в лучшем случае коснулся волос Роналду. Это всё же гол Бруну. Так что ответить своим вторым забитым мячом на второй гол Лео Месси у звезды португальцев не получилось.

Потом португальцы играли на удержание счёта 1:0, а уругвайцы добавили в атаке количественно и качественно. Появился на поле Суарес, правда, не в пару к Кавани, а вместо него. Забавно, что Эдинсон ушёл на скамейку вместе с капитанской повязкой – забыл отдать её партнёрам. Команда Сантуша дала создать на удивление много моментов: Макси Гомес едва не забил первым же касанием – попал в штангу, Луис Суарес тоже был близок к голу.

Тренер португальцев понял, что нужно снимать с игры форвардов. Потому что больше шансов пропустить, нежели использовать свободное пространство и забить на контрвыпадах. Заменён был даже Роналду, который, в свою очередь, не забыл отдать капитанскую повязку Пепе. Итоговая статистика Криштиану: 50 касаний мяча, три удара (0 в створ), три передачи под удар, 0 обводок и 15 потерь владения.

Жаль, что Роналду не доиграл до пенальти, назначенного в компенсированное время. Так бы догнал Месси по голам на ЧМ-2022. Хотя 11-метровый в ворота Уругвая более чем спорный: Хосе Хименес приземлялся на руку, в которую попал мяч. Как можно считать это фолом?!

Эксперт «Чемпионата» судья Игорь Федотов не согласен с иранским судьёй Алирезой Фагани: «Пенальти в ворота Уругвая назначен неправильно. По всем рекомендациям – это рука, стремящаяся к опоре. Надо было продолжить игру. Нарисовали на Роналду, теперь тут – это уже второй «левый» пенальти для Португалии на ЧМ. Может, в Азии другие правила, но всё это очень странно».

Любопытно, что, помимо двух голевых ударов Фернандеша, у португальцев до этого пенальти не было ударов в створ, а у команды Алонсо – три. Криштиану и компания вышли в плей-офф после двух туров, Уругвай же теперь должен побеждать Гану.

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