«Для них уже второй «левый» пенальти на ЧМ». Зачем такой крутой Португалии помощь судей?

О таком подборе атакующих игроков, как у Португалии и Уругвая, многие на этом чемпионате мира могут только мечтать. Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Жоау Феликс, Бернарду Силва вышли на поле в составе португальцев. Эдинсон Кавани, Дарвин Нуньес, Федерико Вальверде – в рядах уругвайцев. А на скамейке томился Луис Суарес. Тем не менее остроты в матче команд Фернанду Сантуша и Диего Алонсо было минимум. В первом тайме соперники нанесли на двоих всего один удар в створ. Сделал это не кто-то из вышеперечисленных игроков, а Родриго Бентанкур. В центрхава сборной Уругвая неожиданно вселился Диего Марадона: Бентанкур смело рванул по центру с мячом, просочился сквозь троих защитников, но проиграл дуэль голкиперу – Диогу Кошта совершил суперсейв!

Португалия намного больше владела мячом – 70% игрового времени. Уругвайцы рассчитывали на контратаки. Работая без мяча, они оказывали максимальное давление на центральных защитников и центрхавов противника. Рубились очень жёстко, играли в тело. В этой ситуации Рубен Невеш и даже Бернарду Силва опускались глубоко, иногда образовывали тройку сзади, чтобы помогать игрокам обороны в розыгрыше под прессингом. Поначалу мало были задействованы фланги. Закрывавший правый край у уругвайцев экс-динамовец Гильермо Варела вообще совершил лишь 13 касаний мяча до перерыва, при этом три из семи его передач оказались неточными. Дважды ошибки Варелы создавали напряжение у ворот Серхио Рочета. Видимо, у Уругвая совсем плохо с правыми защитниками, если в основе выходит Гильермо.

Конечно, главное внимание было приковано к Криштиану Роналду. Лидер португальцев играл на позиции нападающего, но в первые 45 минут почти не имел моментов. Запомнился прежде всего неудачно выполненный экс-игроком «Манчестер Юнайтед» штрафной из довольно перспективной позиции. Он за целый тайм встретился с мячом 30 раз, ограничился двумя заблокированными ударами, зато стал лучшим в составе обеих команд по количеству пасов под удар (3).

Сборная Португалии была инициативнее, хотя турнирное положение, скорее, вынуждало атаковать уругвайцев. После перерыва игра продолжилась в том же ключе. А когда на поле выбежал болельщик с радужным флагом, команды словно сбросили напряжение и наконец раскочегарились. Европейцы тут же забили! «Старичок» Диего Годин не успел заблокировать подачу Фернандеша, а Роналду, как показалось, забил головой. При этом Криштиану попал бы во вне игры, если бы офсайдную линию не «сломал» Варела. Однако повтор показал, что мяч в лучшем случае коснулся волос Роналду. Это всё же гол Бруну. Так что ответить своим вторым забитым мячом на второй гол Лео Месси у звезды португальцев не получилось.

Потом португальцы играли на удержание счёта 1:0, а уругвайцы добавили в атаке количественно и качественно. Появился на поле Суарес, правда, не в пару к Кавани, а вместо него. Забавно, что Эдинсон ушёл на скамейку вместе с капитанской повязкой – забыл отдать её партнёрам. Команда Сантуша дала создать на удивление много моментов: Макси Гомес едва не забил первым же касанием – попал в штангу, Луис Суарес тоже был близок к голу.

Тренер португальцев понял, что нужно снимать с игры форвардов. Потому что больше шансов пропустить, нежели использовать свободное пространство и забить на контрвыпадах. Заменён был даже Роналду, который, в свою очередь, не забыл отдать капитанскую повязку Пепе. Итоговая статистика Криштиану: 50 касаний мяча, три удара (0 в створ), три передачи под удар, 0 обводок и 15 потерь владения.

Жаль, что Роналду не доиграл до пенальти, назначенного в компенсированное время. Так бы догнал Месси по голам на ЧМ-2022. Хотя 11-метровый в ворота Уругвая более чем спорный: Хосе Хименес приземлялся на руку, в которую попал мяч. Как можно считать это фолом?!

Эксперт «Чемпионата» судья Игорь Федотов не согласен с иранским судьёй Алирезой Фагани: «Пенальти в ворота Уругвая назначен неправильно. По всем рекомендациям – это рука, стремящаяся к опоре. Надо было продолжить игру. Нарисовали на Роналду, теперь тут – это уже второй «левый» пенальти для Португалии на ЧМ. Может, в Азии другие правила, но всё это очень странно».

Любопытно, что, помимо двух голевых ударов Фернандеша, у португальцев до этого пенальти не было ударов в створ, а у команды Алонсо – три. Криштиану и компания вышли в плей-офф после двух туров, Уругвай же теперь должен побеждать Гану.