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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: болельщики мёрзнут на трибунах стадионов, как устроена система охлаждения

На стадионах чемпионата мира массово мёрзнут болельщики. Как это возможно в Катаре?
Полина Куимова
Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре
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Чемпионат мира по кондиционерам.

Когда Катар выиграл право проведения чемпионата мира — 2022, турнир планировался на традиционный летний период – с июня по июль. Была только одна большая проблема: в это время температура воздуха может нагреваться до +50°C, из-за чего на улице невозможно находиться дольше пары минут, не говоря уже про какие-то спортивные активности. В 2013 году для поиска альтернативных дат была создана целевая группа, которая искала оптимальное решение для переноса. В итоге в сентябре 2014 года Исполнительный комитет ФИФА утвердил новые сроки – чемпионат мира решили провести с 21 ноября по 18 декабря (позднее начало сдвинули на один день – на 20 ноября).

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Учёные искали идеальную температуру для всех. Для этого опросили тысячи болельщиков в России

Инженеры совместно с большой исследовательской группой начали разрабатывать системы охлаждения на стадионах с того момента, как Катар получил чемпионат мира. Сложность была в том, что кондиционировать нужно открытые арены.

«У нас постоянно спрашивали: зачем вам стадионы с кондиционерами, если вы будете играть зимой? – рассказывал журналистам доктор Сауд Абдул-Гани, инженер-механик, разрабатывавший инновационную технологию. – Но иначе нелогично: потратить столько денег на строительство арен, чтобы использовать их четыре-пять месяцев в году. Поэтому мы решили, что нужно сделать так, чтобы наши стадионы можно было использовать всегда, в любое время года и суток. Мы не хотели строить «белых слонов». Нет! Каждый стадион должен функционировать 24 на 7 весь год, поэтому для каждого были прописаны бизнес-идеи на будущее: на одном будет играть женский клуб, на другом – детский; где-то госпитали, где-то отели, плюс для всех предусмотрены рекреационные зоны. Получается, у каждого стадиона есть функция на будущее».

Абдул-Гани рассказывал, что инженерам нужно было создать комфортные условия для трёх важнейших составляющих каждого матча: зрителей, игроков и газона. Для этого учёные собрали и обработали огромный массив данных: как люди разного пола, возраста и национальности реагируют на жару и холод и какую температуру болельщики считают самой комфортной для просмотра матчей. Опросы проводили в том числе в фан-зоне на чемпионате мира в России, собрав таким образом тысячи ответов людей из разных стран и климатических зон. Оказалось, что болельщики из жарких стран предпочитают холод, из холодных регионов – жару. Оценив все вводные, учёные пришли к выводу, что комфортной температурой для всех будет +21°C.

Инженеры минута в минуту симулировали различные погодные условия на компьютере, чтобы понять, как настроить систему так, чтобы в зависимости от погодных условий за пределами стадиона устанавливалась комфортная температура внутри. На этот процесс ушло больше года, и только после этого началась разработка самой системы. При её разработке учёные задействовали тепловой индекс (соотношение температуры воздуха и влажности), чтобы оценить ощущения человека в жаркую погоду. Системы, которые замеряют его, а также уровень солнечной радиации, расположили за пределами стадиона. По всему периметру арены также установили сенсоры и подключили их к единой системе, управлять которой можно с телефона, контролируя температурный режим на каждом секторе.

Сама же система кондиционирования устроена так:

  • за пределами стадиона установлены баки, в которых охлаждается вода;
  • после её пускают по трубам на стадион;
  • вода охлаждает и выталкивает воздух;
  • воздух повторно втягивается, вновь охлаждается, фильтруется и выталкивается – и так по кругу.
Система охлаждения стадионов

Система охлаждения стадионов

Фото: «Чемпионат»

«Можно сказать, мы перерабатываем воздух, поэтому внутри чаши стадиона нет пыли, легко дышать, а ещё абсолютно безопасно для аллергиков – внутри чаши самый чистый воздух», – пояснял Абдул-Гани.

Занимательно, что система кондиционирования добавила к стоимости каждого стадиона 15-20%.

Система работает, но с «идеальной температурой» явно что-то не так. Или с мощностью обдува

На стадионах система кондиционирования расположена по-разному — в зависимости от яруса: на верхних, которые после чемпионата мира на большинстве арен будут демонтированы из-за сокращения вместимости, воздух поступает из решеток под крышей, на нижних – из вентиляционных решёток под каждым креслом. Также воздушные пушки расположены у газона, чтобы поддерживать температуру на поле.

Система кондиционирования

Система кондиционирования

Фото: «Чемпионат»

Обещали, что потоки воздуха, поступающие из-под сидений, будут «обнимать» каждого зрителя, создавая вокруг него прохладный купол. При тестировании системы это и правда ощущалось, но, когда для журналистов проводили экскурсию, на улице было по 40 градусов тепла, из-за чего прохладный воздух казался спасением.

Во время же матчей чемпионата мира температура воздуха не превышает +32°C, а вечером падает уже до комфортных +19-23°C. При этом кондиционеры, по ощущениям, работают на одну и ту же температуру и днём, и вечером, а ещё на такой мощности, что зрители начинают мёрзнуть. Особенно это касается ног и спин, на которые приходится самый мощный поток воздуха: на некоторых стадионах (например, «Эдьюкейшн Сити» и «Ахмед бин Али») под конец матча пальцы замерзают даже в кроссовках. Фотографы после первой игры на этих аренах уже поняли, что у поля без тёплой кофты работать не получится, потому что все попытки развернуть пушки от своих спин оборачиваются провалом – стюарды упорно ставят их обратно. При этом на поле, по словам Кристиана Эриксена, всё ощущается замечательно.

Фотограф на чемпионате мира

Фотограф на чемпионате мира

Фото: «Чемпионат»

Проблема и правда не массовая – например, на «Эль-Тумаме» в чаше стадиона очень комфортно, хотя поступающий из кондиционеров воздух ощутимо бьёт в спину (просто он не ледяной, а тёплый). На «Халифе» тоже терпимо, но лучше всего на стадионе «974», где системы кондиционирования нет: её не стали устанавливать, потому что после чемпионата мира стадион разберут. Инженеры разработали такую конструкцию, что арена продувается естественным образом – ветром с залива, на берегу которого она находится. Для этого специально на трибунах за воротами сделали проходы в центре и сбоку нижнего яруса.

В остальном же кондиционеры работают на таких мощностях, что несколько коллег заболели в первые же дни. Болельщики тоже жалуются: заходишь с улицы потный, попадаешь под холодный обдув – вот и привет, насморк. Но проблема с кондиционерами касается не только стадионов: они работают здесь повсюду! Метро, магазины, такси, автобусы, кафе – везде тебя обдаёт таким мощным потоком ледяного воздуха, что на контрасте температур организм начинает давать сбой.

Скорее всего, местные привыкли жить под кондиционерами 24/7, и это понятно: бóльшую часть года здесь стоит такая жара, что без них просто было бы невозможно нормально существовать. Но это не отменяет того, что при +20°C кондиционеры не особо-то и нужны – особенно на таких мощностях, когда аж пряди волос колышутся.

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