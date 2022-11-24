Полиция оцепила стадион, фанатов пугали собаками. Что творилось перед игрой Роналду на ЧМ

Сборная Португалии стартовала против сборной Ганы в комфортные для Катара 19:00, но к этому времени на стадион попали далеко не все. У входных групп столпились сотни болельщиков, которые не могли попасть на стадион, но пытаясь всё для этого сделать: и прорваться «паровозиком», и броситься в рассыпную.

Толпа была такая, что силам правопорядка пришлось согнать конную полицию, а ещё припугнуть народ собаками.

Народ толпился, что-то кричал, пытаясь добраться до входных групп разными способами. В какой-то момент болельщики выстроились в змейку – растянулись в длинную линию, вцепившись друг в друга.

А вот стражи правопорядка устроили небольшой хоровод, растянувшись вдоль очереди из болельщиков. Также на место прибыло подкрепление конной полиции.

«Люди ищут билеты, чтобы попасть на матч с Португалией, – объяснил один из ганцев. – Ассоциация болельщиков Ганы должна была выдать билеты перед матчем, но они не смогли это сделать. Все спешат, пытаются выцепить хоть какой-то билет, потому что им не удалось получить те самые бесплатные. Ассоциация обещала поддержать болельщиков и раздать билеты перед матчем. Это должно было быть организовано перед тем, как люди приехали в Катар».

Другой болельщик рассказал, что по бесплатным билетам на чемпионат мира приехали около 3000 болельщиков, и главная проблема организации всего благого мероприятия была в отсутствии информирования. «Мы не знали, что нужно сделать Hayya Card, – пояснил он. – Вся давка из-за этого и произошла. Им стоило сказать об этом до того, как мы сюда пришли».

На случай беспорядков полиция выстроилась по периметру, там же были и служебные собаки – если вдруг кого-то опять придется разгонять.

Площадь у стадиона перед матчем Португалия — Гана Фото: «Чемпионат»

Но не пришлось: часть болельщиков всё же смогла получить распечатанные билеты, а остальные же объединились у большого кубка и устроили праздник там – веселиться им никто не запрещал.

Несмотря на происходящее у арены, на стадионе было прилично болельщиков сборной Ганы – им повезло не только оказаться на трибуне в этот вечер, но и увидеть два гола в ворота Португалии, а ещё стать свидетелями мирового рекорда, который установил Криштиану Роналду.