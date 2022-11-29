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Чемпионат мира — 2022, Камерун — Сербия — 3:3, как болельщики попали бесплатно на трибуны, посещаемость ЧМ

Болельщики бесплатно попали на матч чемпионата мира. Организаторы устроили это нарочно
Полина Куимова
Чемпионат мира-2022, Камерун-Сербия 3:3
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Людей запустили перед вторым таймом.

Этот чемпионат мира отличается удивительной посещаемостью: порой при проплешинах на трибунах зрителям сообщают, что стадион заполнен почти до отказа, хотя и без точных подсчётов ясно, что с цифрами происходит что-то не то.

Камерун и Сербия начинали при таких трибунах. Допустим, не все успели к началу.

Трибуны на матче

Трибуны на матче

Фото: «Чемпионат»

Это вид с сербского сектора в середине первого тайма.

Болельщики на матче

Болельщики на матче

Фото: «Чемпионат»

В конце второго тайма нам объявляют посещаемость: 39 798 человек при полной вместимости в 44 325. То есть за весь матч дошло столько человек, что до солдаута не хватило всего 4,5 тысячи зрителей?

Коллеги засняли, как перед вторым таймом на стадион запустили толпу, но стюард меня заверил: без билетов на трибуну никто не попал, у всех есть электронные – именно их они и показали при входе. Всё остальное – ложь и провокация.

На трибунах во втором тайме действительно стало больше людей – ну, бывает, опоздали на целый тайм. Но не столько же разом!

На матче оказался мой знакомый с друзьями, он прилетел на чемпионат мира из Эквадора. Именно на эту игру билетов у них не было, но они решили попытать счастье у стадиона.

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«В билетном центре нам сказали, что билетов нет – их нужно покупать онлайн на билетном сайте, – рассказал Мартин. – Мы попытались это сделать, однако ничего не вышло: нас забросило в очередь, но в итоге не сработало».

Почти отчаявшись, у одного из входов они увидели большую группу, состоящую в основном из представителей арабских стран.

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«Их было около 50, они как будто кого-то ждали, – продолжил он. – Мы решили с ними остаться, посмотреть, что будет. Через пару минут пришел мужчина из ФИФА, который сначала начал говорить на арабском, потом сказал на английском: мол, ребята из арабских стран, вы сможете пройти внутрь. Мы всё равно остались, хоть мы и из Эквадора. В итоге прошли через первый досмотр, потом нам сказали, что надо подождать перерыва. После того как он закончился, мы уже сидели на трибуне. Вот и всё. Сами в шоке, что такое возможно на чемпионате мира!»

Билеты не дали – сказали, что можно занять любое свободное место.

А их на этом матче было предостаточно.

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