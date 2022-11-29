Как Роналду не попасть на Бразилию в 1/8 финала? Расклады по выходу из групп ЧМ-2022

28 ноября состоялись заключительные матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира. По их итогам две сборные гарантировали себе место в 1/8 финала.

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:



1. Разность мячей, забитых во всех играх.

2. Количество мячей, забитых во всех играх.

3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).

4. Рейтинг фэйр-плей.

Группа G

За тур до финиша группового этапа в этом квартете определился первый участник плей-офф. Бразилия одержала две победы с сухим счётом и обеспечила себе место в 1/8 финала. В связи с таким раскладом ей нет смысла форсировать возвращение Неймара. Чтобы выйти в плей-офф с первого места, команде Тите достаточно не проиграть в последнем туре Камеруну.

На второе место претендуют сразу три команды, но тяжелее всего придётся африканской сборной. Камеруну нужно обыгрывать Бразилию, ведь при любом другом раскладе он пролетит мимо 1/8 финала. Скорее всего, вторую путёвку в плей-офф разыграют Сербия и Швейцария. Сербов устроит только победа, а команде Мурата Якина достаточно не проиграть. Но это при условии, что Камерун не сотворит сенсацию в матче с Бразилией.

Расписание матчей 3-го тура

2 декабря

22:00. Сербия — Швейцария.

22:00. Камерун — Бразилия.

Группа H

Здесь тоже определился один участник плей-офф. Португалия дожала Уругвай и набрала максимальное количество очков по итогам двух туров. Теперь её не догонят ни Южная Корея, ни Уругвай. Правда, команда Сантуша ещё не обеспечила себе первое место в группе. К примеру, если в заключительном туре Португалия проиграет корейцам со счётом 0:1, а Гана обыграет Уругвай с разницей в два мяча, то именно африканская сборная выйдет с первого места. Если Португалия не проиграет азиатской команде, то гарантирует себе победу в квартете.

Гана вышла на второе место и в случае победы над Уругваем получит путёвку в 1/8 финала. Если африканцы проиграют, то точно поедут домой. В случае ничьей Гане нужно, чтобы Корея не обыграла Португалию. При этом африканская сборная попадет в плей-офф, если разделит очки с Уругваем, а Южная Корея, к примеру, обыграет Португалию со счётом 1:0 или 2:1. Самое сложное положение у азиатской сборной — ей обязательно нужно побеждать Португалию и рассчитывать, что Гана не одолеет Уругвай. Если два этих условия совпадут, то нужно будет считать разность мячей.

Расписание матчей 3-го тура

2 декабря

18:00. Южная Корея — Португалия.

18:00. Гана — Уругвай.

Добавим, что в 1/8 финала победитель группы G встретится со второй командой из группы H. А победитель группы H со второй командой из группы G. Теоретически мы можем увидеть матч Бразилия — Португалия уже в первом раунде плей-офф, но для этого необходимо, чтобы одна из этих команд выиграла группу, а другая — оказалась на второй строчке.

Португалия — Уругвай Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Расклады в других группах на ЧМ-2022

Группы A и B

Группы C и D

Группы E и F