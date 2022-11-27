За Аргентину страшно даже после подвига Месси. Расклады на выход в плей-офф ЧМ

На чемпионате мира в Катаре состоялись вторые матчи в группах C и D. По их итогам определилась первая команда, которая вышла в плей-офф – это сборная Франции. А мы разбираемся, что нужно другим командам, чтобы выйти из группы.
1. Разница мячей, забитых во всех играх.
2. Количество мячей, забитых во всех играх.
3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).
Группа C
Во 2-м туре Польша обыграла Саудовскую Аравию — 2:0, а Аргентина оказалась сильнее Мексики — тоже 2:0. В этой группе все команды имеют шансы на выход в плей-офф. Чтобы попасть в 1/8 финала ЧМ-2022, Польше нужно не проиграть Аргентине. В случае поражения их выход в плей-офф будет зависеть от матча Саудовская Аравия – Мексика.
Роберт Левандовски
Фото: Lars Baron/Getty Images
Аргентине для выхода в 1/8 финала нужно побеждать Польшу. Если команда Лионеля Месси сыграет вничью, то рискует не попасть в плей-офф в случае победы одной из команд в матче Саудовская Аравия – Мексика. Что касается Саудовской Аравии, то в случае победы над Мексикой она точно выйдет в 1/8 финала, а в случае ничьей – если Польша выиграет у Аргентины.
У Мексики всё сложнее – нужно обыгрывать Саудовскую Аравию (будет четыре очка) и надеяться на победу Польши над Аргентиной. Есть ещё более запутанный вариант: надо побеждать саудовцев и ждать ничьей или победы команды Месси. Тогда либо у Аргентины, либо у Польши тоже будет четыре очка – придётся смотреть на дополнительные показатели.
ЧМ-2022. Таблица группы C
22:00. Саудовская Аравия – Мексика.
22:00. Польша – Аргентина.
Группа D
Франция вышла в плей-офф чемпионата мира, обыграв Данию (2:1). Команда Дидье Дешама сняла проклятие чемпионов, которое длилось с 2010 года: чемпионы мира не выходили из группы восемь лет подряд – в 2010-м это была Италия, в 2014-м – Испания, в 2018-м – Германия. Австралия же обыграла Тунис со счётом 1:0 и теперь имеет хорошие шансы на выход из группы.
Почти со стопроцентной вероятностью сборная Франции займёт первое место в группе D – даже крупное поражение от Туниса оставит французов первыми. Потерять лидерство можно только при условии, что Австралия обыграет Данию. Так что команда Дешама может уже прикидывать соперника по плей-офф: в 1/8 финала французы сыграют со второй сборной группы C.
За второе место будет идти борьба между Австралией, Данией и Тунисом. Австралийцам нужно не уступить датчанам, чтобы опередить скандинавов, и надеяться, что Тунис не обыграет Францию. Дании же необходима только победа.
Тунису для выхода в 1/8 финала нужно побеждать Францию и рассчитывать на ничью в матче Австралия – Дания. Может устроить и победа датчан, если они выиграют с меньшей разницей, чем Тунис у чемпионов мира. При таком раскладе сборная займёт второе место.
ЧМ-2022. Таблица группы D
18:00. Австралия – Дания.
18:00. Тунис – Франция.
Расклады в других группах на ЧМ-2022
Группы A и B
Группы E и F
Группы G и H
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