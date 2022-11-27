За Аргентину страшно даже после подвига Месси. Расклады на выход в плей-офф ЧМ

На чемпионате мира в Катаре состоялись вторые матчи в группах C и D. По их итогам определилась первая команда, которая вышла в плей-офф – это сборная Франции. А мы разбираемся, что нужно другим командам, чтобы выйти из группы.

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:



1. Разница мячей, забитых во всех играх.

2. Количество мячей, забитых во всех играх.

3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).

Группа C

Во 2-м туре Польша обыграла Саудовскую Аравию — 2:0, а Аргентина оказалась сильнее Мексики — тоже 2:0. В этой группе все команды имеют шансы на выход в плей-офф. Чтобы попасть в 1/8 финала ЧМ-2022, Польше нужно не проиграть Аргентине. В случае поражения их выход в плей-офф будет зависеть от матча Саудовская Аравия – Мексика.

Роберт Левандовски Фото: Lars Baron/Getty Images

Аргентине для выхода в 1/8 финала нужно побеждать Польшу. Если команда Лионеля Месси сыграет вничью, то рискует не попасть в плей-офф в случае победы одной из команд в матче Саудовская Аравия – Мексика. Что касается Саудовской Аравии, то в случае победы над Мексикой она точно выйдет в 1/8 финала, а в случае ничьей – если Польша выиграет у Аргентины.

У Мексики всё сложнее – нужно обыгрывать Саудовскую Аравию (будет четыре очка) и надеяться на победу Польши над Аргентиной. Есть ещё более запутанный вариант: надо побеждать саудовцев и ждать ничьей или победы команды Месси. Тогда либо у Аргентины, либо у Польши тоже будет четыре очка – придётся смотреть на дополнительные показатели.

ЧМ-2022. Таблица группы C

Заключительные матча в группе C. 30 ноября

22:00. Саудовская Аравия – Мексика.

22:00. Польша – Аргентина.

Группа D

Франция вышла в плей-офф чемпионата мира, обыграв Данию (2:1). Команда Дидье Дешама сняла проклятие чемпионов, которое длилось с 2010 года: чемпионы мира не выходили из группы восемь лет подряд – в 2010-м это была Италия, в 2014-м – Испания, в 2018-м – Германия. Австралия же обыграла Тунис со счётом 1:0 и теперь имеет хорошие шансы на выход из группы.

Почти со стопроцентной вероятностью сборная Франции займёт первое место в группе D – даже крупное поражение от Туниса оставит французов первыми. Потерять лидерство можно только при условии, что Австралия обыграет Данию. Так что команда Дешама может уже прикидывать соперника по плей-офф: в 1/8 финала французы сыграют со второй сборной группы C.

За второе место будет идти борьба между Австралией, Данией и Тунисом. Австралийцам нужно не уступить датчанам, чтобы опередить скандинавов, и надеяться, что Тунис не обыграет Францию. Дании же необходима только победа.

Тунису для выхода в 1/8 финала нужно побеждать Францию и рассчитывать на ничью в матче Австралия – Дания. Может устроить и победа датчан, если они выиграют с меньшей разницей, чем Тунис у чемпионов мира. При таком раскладе сборная займёт второе место.

ЧМ-2022. Таблица группы D

Заключительные матча в группе D. 30 ноября



18:00. Австралия – Дания.

18:00. Тунис – Франция.

Расклады в других группах на ЧМ-2022

Группы A и B

Группы E и F

Группы G и H