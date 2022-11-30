Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЧМ-2022: трагедии Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионатах мира: что случилось со звездами футбола – примеры

Чемпионаты мира – кошмар для Месси и Роналду. В Катаре их ждёт ещё один
Константин Кринский
трагедии Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Комментарии
И это даже без игры аргентинца с саудовцами.

Лионель Месси и Криштиану Роналду приехали на ЧМ-2022 в Катаре. Первому уже 35 лет, второму – 37. Нынешний чемпионат мира, скорее всего, станет для великих игроков последним в карьере. Тем грустнее, что главные футболисты XXI века пока так его и не выиграли – но шанс ещё есть. Обе легенды пережили несколько провалов прямо по ходу соревнований. «Чемпионат» вспомнил этим истории.

Роналду и Месси точно не поедут на ЧМ-2026

О возможном завершении карьеры в сборной Португалии Роналду задумался ещё в 2016-м. Тогда чемпион Европы ясно дал понять, что после 2022-го в национальной команде себя не видит: «Я часто провожу отпуск в Катаре, это место мне знакомо. И я счастлив, что ЧМ-2022 пройдёт там. Потому что, наверное, этот чемпионат станет моим последним международным турниром в сборной».

Месси объявил о похожем решении в начале октября: «Я уже считаю дни до начала чемпионата мира. И, честно говоря, немного нервничаю. Это будет последний ЧМ для меня. Не знаю, что и как будет происходить со мной, но главное, что случится со сборной Аргентины. Надеюсь, всё пройдет нормально».

Криштиану Роналду и Лионель Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Грустно ли? Ну конечно! Это пятый ЧМ и для Криштиану, и для Месси. Достижение само по себе уникальное, ранее оно покорялось только четырём игрокам:

  • Антонио Карбахалю, сборная Мексики (1950, 1954, 1958, 1962, 1966);
  • Лотару Маттеусу, сборная Германии (1982, 1986, 1990, 1994, 1998);
  • Джанлуиджи Буффону, сборная Италии (1998, 2002, 2006, 2010, 2014);
  • Рафаэлю Маркесу, сборная Мексики (2002, 2006, 2010, 2014, 2018).

Также пять чемпионатов мира было в карьере мексиканца Гильерме Очоа, но сыграл он лишь на трёх из них.

Месси и Роналду никогда не забивали в плей-офф ЧМ

В это сложно поверить, но Криш отмечался только на групповом этапе – он сделал это восемь раз. Португалец забил – в хронологическом порядке – Ирану (2006), КНДР (2010), Гане (2014), затем оформил хет-трик с Испанией и огорчил Марокко (оба матча – 2018), ну и на днях реализовал пенальти в ворота Ганы (2022). При этом совсем грустить по этому поводу смысла мало: во-первых, Роналду может наконец-то забить в матчах на вылет, да и в целом он уже вошёл в историю как первый футболист, отличившийся на пяти чемпионатах мира.

Все говорят, что Роналду первый, кто забивал на пяти чемпионатах мира. Это неправда Все говорят, что Роналду первый, кто забивал на пяти чемпионатах мира. Это неправда

Месси, кстати, подобное не светит: Лео забивал только на четырёх ЧМ. И делал это тоже исключительно на групповом этапе – Сербии и Черногории (2006), затем Боснии, Ирану и Нигерии (все – 2014), а также снова Нигерии (2018) и совсем недавно Саудовской Аравии и Мексике (2022).

Главная трагедия Роналду на чемпионатах мира – ни одного финала за карьеру

Сборная Португалии в эпоху Криштиану никогда не считалась фаворитом турниров, в которых участвовала. Даже победа в финале Евро-2016 больше считается поражением Франции, нежели успехом соперника. А ближе всего к медалям ЧМ Роналду подобрался в 2006-м – когда был молод и не являлся системообразующим игроком, хотя уже считался звездой. Тогда в полуфинале команда вундеркинда проиграла Франции, а затем – и Германии в матче за бронзу.

Криштиану Роналду и Филипп Лам в матче за бронзу на ЧМ-2006

Криштиану Роналду и Филипп Лам в матче за бронзу на ЧМ-2006

Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Португальская сборная годами выглядела как набор ярких и неординарных игроков, которых всё никак не организуют в команду. Это прощалось в отборе, но порой этого не хватало даже для выхода в 1/8 финала: при Роналду Португалия трижды вышла из группы, а дважды – нет. Достигнет ли эта команда принципиально новых высот в Катаре? Вряд ли. Роналду всё больше похож на обузу, а обновлённая после триумфа 2016 года команда не имеет стабильности. Даже на ЧМ-2022 пришлось пробиваться через стыки (отдали первое место в группе Сербии). Кажется, попадание в полуфинал будет нереальным успехом. Хотя уже вышли из группы – и на этом спасибо.

Главная трагедия Месси на чемпионатах мира – поражение в финале 2014 года

Других вариантов и быть не может. На турнире в Бразилии у Аргентины получалось всё, но не сразу. Ди Мария был главной звездой, Игуаин порол моменты, но иногда забивал, а Месси искал себя на протяжении всех матчей. Исходный дисбаланс между талантливыми индивидуальностями и командной работой Алехандро Сабелья чудесным образом починил уже по ходу турнира.

После трёх невразумительных, но всё-таки побед на групповом этапе Аргентина в плей-офф стала сухой и прагматичной – а Месси выключил режим хедлайнера и прекратил забивать. 1:0 над Швейцарией с голом Ди Марии и такая же победа над Бельгией с мячом Игуаина как бы объясняли вялотекущий и блёклый футбол, в пользу которого сложился результат. А успешная серия пенальти с Нидерландами (4:2) после грустных нулей стала идеальным подтверждением тезиса, что ждать яркой игры от этих ребят не стоит.

«Что Месси сделал с футболкой Мексики — неуважительно». Глупый скандал с аргентинцем на ЧМ «Что Месси сделал с футболкой Мексики — неуважительно». Глупый скандал с аргентинцем на ЧМ

Ну а дальше вы знаете: отсутствие Ди Марии в тяжелейшем финале с Германией, промах века от Игуаина, тусклый Месси и гол Гётце на 113-й минуте после передачи Шюррле. А, ну и, конечно, то самое фото с грустным Лионелем, проходящим мимо желанного трофея.

Месси проходит мимо трофея на ЧМ-2014

Месси проходит мимо трофея на ЧМ-2014

Фото: AP/TASS

Что ждать от Месси и Роналду на ЧМ-2022 в Катаре? Лучше ничего

Оба близки к завершению карьеры. Оба по-настоящему не проявили себя в плей-офф чемпионатов мира. Оба – ввиду космического мастерства – регулярно мешали выстроить независимую и универсальную систему игры в своих сборных. Но каждый всё равно по разу выиграл континентальный турнир. А что теперь? Престарелые звёзды приехали на свой последний ЧМ. Их отсутствие в основе невозможно представить: уж больно велико значение любого из них для своей страны. Это может привести к ограничению возможностей их команд, хотя пока так не кажется. И к преимуществу топ-соперников в важнейших матчах – то есть в плей-офф. Поэтому от Роналду и Месси в Катаре лучше ничего не ждать. Их главные успехи позади.

Финал мечты на ЧМ-2022 — Месси против Роналду. Идеальный герой против Суперзлодея Финал мечты на ЧМ-2022 — Месси против Роналду. Идеальный герой против Суперзлодея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022