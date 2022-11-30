Чемпионаты мира – кошмар для Месси и Роналду. В Катаре их ждёт ещё один

Лионель Месси и Криштиану Роналду приехали на ЧМ-2022 в Катаре. Первому уже 35 лет, второму – 37. Нынешний чемпионат мира, скорее всего, станет для великих игроков последним в карьере. Тем грустнее, что главные футболисты XXI века пока так его и не выиграли – но шанс ещё есть. Обе легенды пережили несколько провалов прямо по ходу соревнований. «Чемпионат» вспомнил этим истории.

Роналду и Месси точно не поедут на ЧМ-2026

О возможном завершении карьеры в сборной Португалии Роналду задумался ещё в 2016-м. Тогда чемпион Европы ясно дал понять, что после 2022-го в национальной команде себя не видит: «Я часто провожу отпуск в Катаре, это место мне знакомо. И я счастлив, что ЧМ-2022 пройдёт там. Потому что, наверное, этот чемпионат станет моим последним международным турниром в сборной».

Месси объявил о похожем решении в начале октября: «Я уже считаю дни до начала чемпионата мира. И, честно говоря, немного нервничаю. Это будет последний ЧМ для меня. Не знаю, что и как будет происходить со мной, но главное, что случится со сборной Аргентины. Надеюсь, всё пройдет нормально».

Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Грустно ли? Ну конечно! Это пятый ЧМ и для Криштиану, и для Месси. Достижение само по себе уникальное, ранее оно покорялось только четырём игрокам:

Антонио Карбахалю, сборная Мексики (1950, 1954, 1958, 1962, 1966);

Лотару Маттеусу, сборная Германии (1982, 1986, 1990, 1994, 1998);

Джанлуиджи Буффону, сборная Италии (1998, 2002, 2006, 2010, 2014);

Рафаэлю Маркесу, сборная Мексики (2002, 2006, 2010, 2014, 2018).

Также пять чемпионатов мира было в карьере мексиканца Гильерме Очоа, но сыграл он лишь на трёх из них.

Месси и Роналду никогда не забивали в плей-офф ЧМ

В это сложно поверить, но Криш отмечался только на групповом этапе – он сделал это восемь раз. Португалец забил – в хронологическом порядке – Ирану (2006), КНДР (2010), Гане (2014), затем оформил хет-трик с Испанией и огорчил Марокко (оба матча – 2018), ну и на днях реализовал пенальти в ворота Ганы (2022). При этом совсем грустить по этому поводу смысла мало: во-первых, Роналду может наконец-то забить в матчах на вылет, да и в целом он уже вошёл в историю как первый футболист, отличившийся на пяти чемпионатах мира.

Месси, кстати, подобное не светит: Лео забивал только на четырёх ЧМ. И делал это тоже исключительно на групповом этапе – Сербии и Черногории (2006), затем Боснии, Ирану и Нигерии (все – 2014), а также снова Нигерии (2018) и совсем недавно Саудовской Аравии и Мексике (2022).

Главная трагедия Роналду на чемпионатах мира – ни одного финала за карьеру

Сборная Португалии в эпоху Криштиану никогда не считалась фаворитом турниров, в которых участвовала. Даже победа в финале Евро-2016 больше считается поражением Франции, нежели успехом соперника. А ближе всего к медалям ЧМ Роналду подобрался в 2006-м – когда был молод и не являлся системообразующим игроком, хотя уже считался звездой. Тогда в полуфинале команда вундеркинда проиграла Франции, а затем – и Германии в матче за бронзу.

Криштиану Роналду и Филипп Лам в матче за бронзу на ЧМ-2006 Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

Португальская сборная годами выглядела как набор ярких и неординарных игроков, которых всё никак не организуют в команду. Это прощалось в отборе, но порой этого не хватало даже для выхода в 1/8 финала: при Роналду Португалия трижды вышла из группы, а дважды – нет. Достигнет ли эта команда принципиально новых высот в Катаре? Вряд ли. Роналду всё больше похож на обузу, а обновлённая после триумфа 2016 года команда не имеет стабильности. Даже на ЧМ-2022 пришлось пробиваться через стыки (отдали первое место в группе Сербии). Кажется, попадание в полуфинал будет нереальным успехом. Хотя уже вышли из группы – и на этом спасибо.

Главная трагедия Месси на чемпионатах мира – поражение в финале 2014 года

Других вариантов и быть не может. На турнире в Бразилии у Аргентины получалось всё, но не сразу. Ди Мария был главной звездой, Игуаин порол моменты, но иногда забивал, а Месси искал себя на протяжении всех матчей. Исходный дисбаланс между талантливыми индивидуальностями и командной работой Алехандро Сабелья чудесным образом починил уже по ходу турнира.

После трёх невразумительных, но всё-таки побед на групповом этапе Аргентина в плей-офф стала сухой и прагматичной – а Месси выключил режим хедлайнера и прекратил забивать. 1:0 над Швейцарией с голом Ди Марии и такая же победа над Бельгией с мячом Игуаина как бы объясняли вялотекущий и блёклый футбол, в пользу которого сложился результат. А успешная серия пенальти с Нидерландами (4:2) после грустных нулей стала идеальным подтверждением тезиса, что ждать яркой игры от этих ребят не стоит.

Ну а дальше вы знаете: отсутствие Ди Марии в тяжелейшем финале с Германией, промах века от Игуаина, тусклый Месси и гол Гётце на 113-й минуте после передачи Шюррле. А, ну и, конечно, то самое фото с грустным Лионелем, проходящим мимо желанного трофея.

Месси проходит мимо трофея на ЧМ-2014 Фото: AP/TASS

Что ждать от Месси и Роналду на ЧМ-2022 в Катаре? Лучше ничего

Оба близки к завершению карьеры. Оба по-настоящему не проявили себя в плей-офф чемпионатов мира. Оба – ввиду космического мастерства – регулярно мешали выстроить независимую и универсальную систему игры в своих сборных. Но каждый всё равно по разу выиграл континентальный турнир. А что теперь? Престарелые звёзды приехали на свой последний ЧМ. Их отсутствие в основе невозможно представить: уж больно велико значение любого из них для своей страны. Это может привести к ограничению возможностей их команд, хотя пока так не кажется. И к преимуществу топ-соперников в важнейших матчах – то есть в плей-офф. Поэтому от Роналду и Месси в Катаре лучше ничего не ждать. Их главные успехи позади.