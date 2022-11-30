«Мир полон идиотизма, чепухи, лжи». Тренера Ирана сломал матч с США?

Чемпионат мира в Катаре идёт уже 11 дней, и вот случилась первая отставка. Сборная Ирана выдала весьма противоречивое выступление и не смогла выйти из группы, а теперь ещё и осталась без главного тренера Карлуша Кейруша. Что же случилось?

Иран сначала разочаровал, а потом влюбил в себя всех

Помните первый матч иранцев на чемпионате мира? Мало кто ожидал, что игра с Англией будет настолько односторонней: Иран хоть и забил два, но пропустил шесть и влетел без шансов. Казалось, что после такого сборная уже не оживёт, но 2-й тур преподнёс сюрприз. Иранцы по делу прихлопнули Уэльс на последних минутах (2:0) и включились в борьбу за плей-офф.

А развязка случилась в 3-м туре, причём, как ожидалось, в самом политическом матче всего турнира. Игра с США складывалась в пользу американцев, но в концовке Иран всё же мог сравнивать счёт и выходить в 1/8 финала. Спасения не случилось, и Кейруш выступил на пресс-конференции с речью, полной разочарования:

«Футбольные боги благословят тех, кто забивает голы. К сожалению, мы этого не сделали. Перед матчем я говорил, что США были самой стабильной командой в первых турах. В нашей встрече они начали так же, как и в играх с Уэльсом и Англией. США были лучше, жёстче и быстрее нас, а ещё забили гол, и меня это совсем не удивило. Во втором тайме ситуация изменилась, мы подтянули владение мячом, стали создавать больше моментов и заслуживали забить хотя бы один раз. У США быстрые футболисты, и, когда вам противостоит «Феррари», нужно перекрыть трассу. Именно это мы и сделали после перерыва. Мы играли лучше», – настаивал тренер.

Карлуш Кейруш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отставка Кейруша. Его сломал решающий матч?

Такое ощущение, что да. Вот другой фрагмент выступления тренера после матча с США. Здесь Кейруш, видимо, говорит об информации, публиковавшейся в СМИ. Хотя не совсем понятно, о чём именно идёт речь. Похоже, что о роли сборной во время политических противостояний.

«Мы живём в мире, полном идиотизма, чепухи, лжи. Исходящих от кого угодно, на основе любой информации или из анонимных источников. Я не профессионал в делах прессы – вам лучше знать. Однако через два часа любой идиотизм становится правдой. Это прискорбно, но мы должны извлечь из этого урок. Благодаря работе, единству в команде и беседам, которые у нас были, игроки постепенно адаптировались, осознали, кто они, за кого играют и какую миссию выполняют, когда надевают футболку сборной Ирана. И я очень горжусь откликом от них на поле», – сказал Кейруш.

Что бы ни стояло за его словами, судя по всему, эмоции тренера относились не столько к его футболистам, сколько к внешним факторам. Возможно, имела значение информация CNN. Источник телеканала утверждал, что футболистам угрожали «жёсткостью и пытками» в отношении их семей в случае отказа петь гимн. Такая новость была распространена ещё до игры. Позже многие отметили, что иранские футболисты всё-таки спели гимн.

«Парни и дорогие друзья, нет ничего постыдного в том, чтобы не достигнуть своей мечты, пока вы боретесь за неё и делаете всё возможное. Я горжусь вами, вы снова были великолепны на поле и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я считаю, что вы заслуживаете уважения. Желаю вам счастья, успехов и здоровья. Спасибо», – заявил напоследок португалец.