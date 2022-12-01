Судьба сборных Германии и Бельгии решится сегодня. Как им избежать провала на ЧМ?

1 декабря на ЧМ-2022 в Катаре состоятся решающие матчи в группах E и F. Ни Испания, выигравшая первый матч у Коста-Рики 7:0, ни тем более Германия, на счету которой лишь одно очко, ещё не обеспечили себе выход в плей-офф. Рассмотрим, что нужно командам для выхода из группы.

Группа E

Испания: для выхода в 1/8 финала европейской сборной достаточно не проиграть японцам. Если Испания проиграет, то покинет турнир в случае победы Коста-Рики над Германией, а вот другой исход параллельного матча, скорее всего, оставит команду в игре — слишком уж хорошая у неё разница мячей.

Япония: команда выйдет из группы, если победит Испанию, и покинет турнир в случае поражения. Ничейный результат точно оставит Японию в игре в случае ничьей в параллельном матче, а вот победа Коста-Рики выбьет азиатов из турнира. Если же победит Германия, то японцам с немцами придётся считать разницу мячей, а может, и количество забитых.

Коста-Рика: у этой команды похожая ситуация — победа над Германией означает для неё выход в 1/8 финала, поражение приведёт к вылету. Ничья устроит Коста-Рику, у которой ужасная разница мячей, лишь в случае победы Испании над Японией.

Германия: для выхода в плей-офф немцам обязательно нужно обыгрывать Коста-Рику. При этом победа гарантирует им выход в 1/8 финала только в случае победы Испании над Японией; при другом исходе параллельного матча нужно будет считать разницу мячей.

Группа F

Хорватия: чтобы выйти из группы, хорватам необходимо не проиграть Бельгии. Хорватия может выйти в 1/8 и в случае поражения, но для этого им нужно поражение Марокко от Канады, и тогда хорваты с марокканцами будут считать разницу мячей.

Марокко: для выхода в плей-офф североафриканской сборной достаточно не уступить Канаде. При этом Марокко и в случае поражения пройдёт дальше, если Хорватия обыграет Бельгию. А вот другой исход параллельного матча приведёт к необходимости считать разницу мячей с конкурентами.

Бельгия: Кевин Де Брёйне и компания выйдут в 1/8 финала, если победят Хорватию, и поедут домой в случае поражения. Ничья выведет их дальше только в случае поражения Марокко от Канады с разницей в четыре и более мячей.

Канада: эта команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Канадцы могут подняться лишь на третье место, но не более. И то для этого необходимо как можно крупнее обыгрывать Марокко и надеяться на поражение Бельгии от Хорватии.

Расписание матчей чемпионата мира 1 декабря

Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».