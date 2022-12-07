Проникновенный монолог футболистки «Локомотива» о ЧМ. На свой она попадёт не скоро

Это авторская колонка Марии Галай, на этот раз она делится размышлениями о чемпионатах мира и кумирах детства.

У нас сейчас отпускное настроение — сезон закончился, тренируемся, проходим тестирования, занимаемся техникой. Но давно не было игровых тренировок. Недавно в конце одной из них нам говорят, что осталось пять свободных минут. Мы с девочками засуетились: давайте быстро поделимся на команды и поиграем, вот манишки, погнали! И как на чемпионате мира — чтобы восемь добавленных минут!

Я хорошо помню два больших турнира — Евро 2012 года, когда победили испанцы, и ЧМ-2018 в России.

В 2012-м я была ещё в Омске, и из-за разницы во времени матчи были очень поздно. Включала ночью телевизор одна, без звука и смотрела. А на следующий день шла к друзьям обсуждать: «Вы это видели?» Тогда я уже играла в футбол в своём городе. Приходила на тренировки на эмоциях: «Давай как на чемпионате мира! Я Вилья, а ты Рамос, играем!»

ЖФК «Локомотив» Фото: Личный архив Марии Галай

Смотря на ту сборную Испании, я хотела играть в футбол ещё больше. Пуйоль, Вилья, Торрес, Иньеста, Касильяс, Алонсо — там были одни топы.

Правда, моя первая футбольная форма никак не связана с любовью к сборной Испании. Когда мне было 10, родители подарили форму «Манчестер Юнайтед». Она была такая нужная, помню свои эмоции тогда. Я в ней очень долго тренировалась и так начала болеть за «МЮ». А спустя много лет, когда уже играла в Лиге чемпионов, я побывала на «Олд Траффорд». Почувствовала, какая там история. Мы не сыграли на самом стадионе, но были там на экскурсии и в футбольном музее. Зато сейчас женский «Манчестер Юнайтед» играет там. Кто знает, если ситуация изменится, вдруг ещё и нам доведётся там появиться.

Сейчас смотрю чемпионат мира в Катаре. Мне нравится, что матчи идут весь день в удобное время — получается смотреть почти всё. Ещё заранее не знаешь, от кого что ожидать. Некоторые сборные кажутся психологически менее устойчивыми, но они удивляют и добиваются побед там, где, казалось бы, не должны. Многие команды вызывают симпатию. У меня лично в топе Франция, Испания, Бельгия, Хорватия, Бразилия. Сейчас я не болею за испанцев так, как в детстве, не знаю всех игроков.

Мария Галай Фото: Пресс-служба ЖФК «Локомотив»

Думаю, что ЧМ посреди сезона влияет на травмы — уже на групповом этапе выбыло много футболистов. Нагрузка наслаивается, плюс смена климатических условий, и организм даёт сигналы, что ему что-то не нравится. К тому же мотивация зашкаливает, каждый играет на максимуме своих возможностей, не избегают стыков и борьбы.

В 2018-м у нас во время мужского ЧМ шёл внутренний чемпионат, поэтому мы не могли поехать на матчи. Но мне нравились фан-зоны: это топ по эмоциям. Туда можно было прийти, смотреть футбол на большом экране, радоваться или переживать рядом с незнакомыми людьми вокруг, у которых такие же интересы, как у тебя. Любой человек рядом может разделить с тобой эти эмоции, это же крутая идея. Мы ходили своей компанией внутри команды и там же радовались, шутили с незнакомцами.

Мария Галай Фото: Пресс-служба ЖФК «Локомотив»

Матч, который больше всего понравился, — это, конечно же, Россия – Испания. И когда хорваты играли. У них постоянно было дополнительное время — я думала, как они выживают, играя каждый матч по 120 минут. И сам финал.

Я не попадала на крупные турниры — был возможный шанс сыграть на Евро-2022, но судьба распорядилась иначе. Отбор на чемпионат мира — 2023 тоже мог быть интересным, у нас в группе были Дания, Черногория, Босния и Герцеговина, Мальта, Азербайджан. Были шансы попадать в стыки — настрой был именно такой (отбор сборная не доиграла из-за отстранения. – Прим. «Чемпионата»).