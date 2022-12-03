Правило, которое спасло чемпионат мира — 2022

К ЧМ-2022 много претензий. Так много, что устанешь перечислять: проблемы с организацией, политические скандалы, ошибки судей… Иной раз даже задумываешься, а нужно ли всё это было? Ещё и ломая график клубного футбола. Тут у каждого свой ответ, но давайте признаем, что кое в чём этот чемпионат мира уже удался. Речь в первую очередь про зрелищность, интригу и эмоции.

Болельщики, которые постоянно следят за футболом, привыкли к клубным регламентам. Просто потому, что клубных матчей по умолчанию больше. А там другое правило: при равенстве очков в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций главный критерий – очные матчи между этими самыми командами.

Вот недавно «Барселона» фактически вылетела из Лиги чемпионов уже после 4-го тура. В группе С было понятно, что выходит «Бавария», а вторая путёвка разыгрывалась между «Барселоной» и «Интером». По итогам 4-го тура определилось, что матчи между этими командами сложились в пользу итальянцев. Последние два тура превратились в формальность. Там только чудо могло помешать «Интеру» дома выиграть у «Виктории Пльзень». Чуда, как мы знаем, не случилось.



На чемпионатах мира уже давно сложились другие правила. В первую очередь смотрят не на матчи между прямыми конкурентами, а на разницу голов на групповом этапе. Именно благодаря этому мы увидели, как плачет Суарес на скамейке по ходу матча, а корейцы всем составом смотрят параллельную игру на телефоне в центре поля. Не ради ли этого мы врубаем футбол? Такое шоу хочется смотреть, даже если ты ни за кого не болеешь.

Луис Суарес Фото: Stu Forster/Getty Images

Сборная Кореи следит за матчем Уругвая Фото: Кадр из трансляции

А как вам интрига в группе Е? По ходу последнего тура ситуация менялась кардинально. Выходили то Испания и Япония, то Испания и Германия. На 70-й минуте вообще – Япония и Коста-Рика, а европейские гранды вылетали. Нерв чувствовался, глядя на лица футболистов. Это словно кино с крутой развязкой. Только тут нет сценария – тут история пишется на ходу.



Кому-то жалко немцев, которые показали не такой уж и плохой футбол в самой зубодробительной группе. Мне же было больше обидно за мексиканцев. У них тоже всё зависело от одного гола. Вроде победили Саудовскую Аравию, но, по сути, проиграли. Если бы закончили не 2:1, а 3:1, Мексика прошла бы в 1/8 финала вместо Польши.



И вроде бы всё очевидно. Футбол без интриги хуже, чем футбол с ней. Если у тебя голы – главный критерий при равенстве очков, то больше шансов на зрелище. Только вот в еврокубках всё равно отдают предпочтение очным матчам.

Понятно, что это не гарантирует интригу во всех группах. Французы и бразильцы всё равно могут выставлять вторые составы на последний матч, но это математически неизбежно. Понятно, что победа Испании со счётом 7:0 в 1-м туре гарантировала преимущество при равенстве очков, но тут хотя бы какой-то шанс у немцев был – побеждайте ту же Коста-Рику в семь мячей. Крохотная возможность, но оставалась.



Это, кстати, пример не только для международных турниров, но и для соревнований внутри стран. Например, в чемпионате Англии при равенстве очков тоже в первую очередь смотрят на разницу забитых и пропущенных голов, поэтому на финише иногда получаются интересные расклады, каких нет в других лигах. В том числе в РПЛ. Хочется верить, что, несмотря на все минусы ЧМ-2022, авторы регламентов обратят внимание на положительный опыт этого чемпионата мира.