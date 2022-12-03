Не обошлось без подвигов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

На ЧМ в Катаре уже побили кучу рекордов. Есть и совсем уникальные достижения!

Групповой этап чемпионата мира в Катаре завершился. Теперь мы знаем все пары 1/8 финала и сетку плей-офф турнира. Подводим итоги 48 сыгранных матчей. Вашему вниманию – рекорды, которые уже были установлены на этом мундиале.

Впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти

В матче открытия между Катаром и Эквадором Эннер Валенсия открыл счёт на 16-й минуте, реализовав пенальти. Для эквадорцев этот 11-метровый – первый на чемпионатах мира. Форвард их команды сборной огорчил Катар уже на пятой минуте, но из-за вне игры гол не засчитали.

Эннер Валенсия в матче с Катаром Фото: Michael Steele/Getty Images

Катар — первая страна-хозяйка ЧМ, проигравшая в матче открытия турнира

Катар уступил Эквадору со счётом 0:2 в матче открытия ЧМ-2022. Проиграв Сенегалу (1:3) и Нидерландам (0:2), катарцы стали первой страной-хозяйкой, не набравшей очков на групповом этапе, а также установили антирекорд по пропущенным мячам на этой стадии для страны-хозяйки ЧМ (7).

Джуд Беллингем — первый игрок, родившийся после начала 2000 года и забивший на ЧМ

Полузащитник сборной Англии в возрасте 19 лет и 145 дней забил Ирану. В более молодом возрасте за «трёх львов» на чемпионате мира отличался только Майкл Оуэн (18 лет и 190 дней).

Мехди Тареми — автор самого позднего гола в истории чемпионата мира

Форвард сборной Ирана реализовал пенальти в матче с Англией, когда на табло горели цифры 102:30. Но Иран не спас гол Тареми – 2:6.

Мехди Тареми Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Самый долгий матч в истории чемпионата мира — 117:16

Сборные Англии и Ирана сыграли самый долгий матч в истории чемпионатов мира без учёта дополнительного времени. Главный судья встречи Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму и 10 – ко второму. В итоге за всю игру команды провели на поле 117 минут и 16 секунд. Предыдущий рекорд был зафиксирован во встрече Южная Корея – Боливия на ЧМ-1994 (103:56).

Лионель Месси — первый аргентинец, забивший на четырёх ЧМ

Капитан сборной Аргентины отличился на чемпионатах мира в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. Лео первым из аргентинцев отличился на четырёх турнирах. Дебютный гол на мундиале Лионель Месси забил 16 лет назад – в июне 2006 года он поразил ворота сборной Сербии и Черногории.

Польша — первая сборная в истории, не забившая три пенальти подряд на ЧМ

Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0). На 58-й минуте матча Роберт Левандовски не реализовал пенальти. Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч.

Лука Модрич — первый игрок в истории, сыгравший и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы в трёх разных десятилетиях

37-летний полузащитник сборной Хорватии сыграл на ЧМ в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. А на Евро съездил в 2008, 2012, 2016 и 2021-м.

Лука Модрич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джон Хердман – первый тренер в истории, поработавший как на мужском, так и на женском чемпионате мира

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман до мужской команды возглавлял женские коллективы Новой Зеландии (ЧМ-2007 и ЧМ-2011) и Канады (ЧМ-2015).

Криштиану Роналду — первый игрок в истории, забивший на пяти чемпионатах мира

Португалец обошёл по этому показателю Лионеля Месси, Мирослава Клозе, Пеле и Уве Зеелера. Все они забивали на четырёх чемпионатах мира.

Сербия — первая сборная в истории ЧМ, забившая два гола в добавленное к первому тайму время

Сербы ушли на перерыв в матче с Камеруном, ведя 2:1. Страхиня Павлович и Сергей Милинкович-Савич забили на 45+1-й и 45+3-й минутах соответственно. Ту встречу сборная Сербии завершила вничью 3:3.

Бразилия — первая сборная, не проигравшая в 17 матчах подряд на групповом этапе ЧМ

На групповом этапе пятикратные чемпионы мира победили Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), но уступили Камеруну (0:1), прервав свою удачную серию.

Стефани Фраппар — первая женщина, отработавшая главным арбитром на мужском ЧМ

Француженка получила назначение на матч Коста-Рика – Германия, который прошёл 1 декабря и завершился победой немцев (4:2). Фраппар показала одну жёлтую карточку.

Стефани Фраппар Фото: Alex Pantling/Getty Images

Лео Месси установил рекорд сборной Аргентины по сыгранным матчам на чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины сыграл 22 матча на мундиале. По этому показателю он обошёл Диего Марадону, у которого 21 игра на чемпионате мира.

Саудовская Аравия установила рекорд по жёлтым карточкам на групповом этапе ЧМ

Команда получила 14 предупреждений на ЧМ-2022: шесть с Аргентиной, две с Польшей и шесть с Мексикой.

Сборная Марокко установила рекорд среди африканских сборных по набранным очкам

Марокканцы набрали семь очков на групповом этапе ЧМ-2022. Подобное не удавалось ни одной африканской сборной.

Мануэль Нойер установил рекорд по матчам среди вратарей на ЧМ

Вратарь сборной Германии сыграл 19 раз на чемпионатах мира. Последней пока является встреча с Коста-Рикой. По этому показателю Нойер обогнал Клаудио Таффарела (18), Зеппа Майера (18), Питера Шилтона (17), Икера Касильяса (17), Дино Дзоффа (17) и Фабьена Бартеза (17).

Сколько времени судьи добавили на групповом этапе ЧМ

511 минут судьи добавили на групповом этапе в 48 встречах. Это пять полных матчей! В первом круге – 178 минут, во втором – 166, в третьем – 167.

В тексте использованы данные Opta Sports.