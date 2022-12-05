Самый странный пенальти чемпионата мира. Что за пляски вратаря перед Неймаром?

Сборная Бразилии проводит матч 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей. Команда Тите мощно провела первый тайм и забила четыре мяча уже к 36-й минуте. По всей видимости, хорваты встретятся в четвертьфинале с южноамериканцами.

Забавный эпизод произошёл на 13-й минуте. Бразильцы к тому моменту выигрывали со счётом 1:0 и получили право на пенальти. К мячу подошёл Неймар, пропустивший два предыдущих матча из-за травмы. Корейский вратарь Ким Сон Кю перед ударом встал в угол ворот, а затем исполнил несколько энергичных прыжков на линии. Всё это смотрелось очень забавно, учитывая, как долго Неймар готовился к удару.

Пенальти Неймара Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики в социальных сетях не обошли стороной действия вратаря в этом эпизоде. Они обратили внимание на решение Ким Сон Кю, занявшего изначально место в углу ворот.

Ctpatrol: «Почему этот вратарь вообще в команде?»

NeatPaul: «Это катастрофа! Корейский защитник неуклюже сыграл в своей штрафной, а вратарь мог просто лечь во время удара Неймара с пенальти».

Danielps10: «Ещё один униженный вратарь».

Alejandrita94: «Похоже, вратарь станцевал самбу перед ударом Неймара».

BroadcastBola: «Корейский вратарь как будто не хотел отражать удар Неймара. Зачем он встал в угол ворот?»

Четыре года назад Ким Сон Кю приехал на чемпионат мира в России, однако просидел все три матча в запасе. На турнире в Катаре он регулярно играет в основе. С 2022 года корейский вратарь выступает за клуб «Аль-Шабаб», а до этого защищал ворота нескольких японских клубов.

После забавного эпизода азиатский вратарь пропустил ещё два мяча. Сборная Бразилии очень впечатлила в первом тайме, а корейцам, видимо, уже пора паковать чемоданы.