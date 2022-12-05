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Чемпионат мира — 2022: Япония — Хорватия, Бразилия — Южная Корея, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, 25 ноября 2022

Бразилия и Хорватия рвутся друг к другу в плей-офф! Но соперники очень непростые. LIVE ЧМ
Олег Лысенко Михаил Рождественский
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Онлайн чемпионата мира — 2022
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Япония и Южная Корея уже показали, что их нельзя недооценивать.

Друзья, всем привет! События на чемпионате мира развиваются стремительно. Ещё недавно мы гадали, кто же выйдет из групп, а сейчас нам уже известны две пары четвертьфиналистов из четырёх. Сегодня, 5 декабря, по итогам двух матчей 1/8 финала сетка дополнится ещё одной парой.

В 18:00 мск встретятся сборные Японии и Хорватии. Японцы шокировали болельщиков, заняв первое место в группе с Испанией и Германией, поэтому недооценивать их просто невозможно. У хорватов ситуация слегка иная: они, преодолев групповой этап, теперь столкнутся с давлением.

А в 22:00 мск определится соперник для победителя первой пары. Бразилия и Южная Корея разыграют очередную путёвку в следующий раунд плей-офф. С фаворитом здесь всё понятно, но корейская сборная на этом чемпионате мира уже удивила многих, оставив за бортом турнира Уругвай.

В этом материале мы будем внимательно следить за обоими матчами. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить!

Сетка плей-офф ЧМ-2022. Результаты матчей — кто на кого попадёт в 1/4 финала? LIVE Сетка плей-офф ЧМ-2022. Результаты матчей — кто на кого попадёт в 1/4 финала? LIVE
Какая пара команд в понедельник выйдет в четвертьфинал ЧМ-2022? Опрос Где смотреть матчи Япония — Хорватия и Бразилия — Южная Корея
Live Олег Лысенко

Какая пара команд в понедельник выйдет в четвертьфинал ЧМ-2022? Опрос

⁉ Какие будут мнения насчет исходов понедельничных матчей?

12:42 Олег Лысенко

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12:40 Олег Лысенко

Где смотреть матчи Япония — Хорватия и Бразилия — Южная Корея

🖥В прямом эфире оба матча понедельника покажет федеральный канал «Матч ТВ». Трансляция встречи Япония — Хорватия начнётся в 17:45 по Москве, Бразилия — Южная Корея — в 21:45. Текстовая трансляция игрового дня — на «Чемпионате».

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