Бразилия и Хорватия рвутся друг к другу в плей-офф! Но соперники очень непростые. LIVE ЧМ

Друзья, всем привет! События на чемпионате мира развиваются стремительно. Ещё недавно мы гадали, кто же выйдет из групп, а сейчас нам уже известны две пары четвертьфиналистов из четырёх. Сегодня, 5 декабря, по итогам двух матчей 1/8 финала сетка дополнится ещё одной парой.
В 18:00 мск встретятся сборные Японии и Хорватии. Японцы шокировали болельщиков, заняв первое место в группе с Испанией и Германией, поэтому недооценивать их просто невозможно. У хорватов ситуация слегка иная: они, преодолев групповой этап, теперь столкнутся с давлением.
А в 22:00 мск определится соперник для победителя первой пары. Бразилия и Южная Корея разыграют очередную путёвку в следующий раунд плей-офф. С фаворитом здесь всё понятно, но корейская сборная на этом чемпионате мира уже удивила многих, оставив за бортом турнира Уругвай.
В этом материале мы будем внимательно следить за обоими матчами. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить!
Какая пара команд в понедельник выйдет в четвертьфинал ЧМ-2022? Опрос
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📰 Если в выходные полностью отключились от футбола, вот вам дайджест главных событий уик-энда.
Где смотреть матчи Япония — Хорватия и Бразилия — Южная Корея
🖥В прямом эфире оба матча понедельника покажет федеральный канал «Матч ТВ». Трансляция встречи Япония — Хорватия начнётся в 17:45 по Москве, Бразилия — Южная Корея — в 21:45. Текстовая трансляция игрового дня — на «Чемпионате».
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