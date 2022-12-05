Япония и Южная Корея уже показали, что их нельзя недооценивать.

Бразилия и Хорватия рвутся друг к другу в плей-офф! Но соперники очень непростые. LIVE ЧМ

Друзья, всем привет! События на чемпионате мира развиваются стремительно. Ещё недавно мы гадали, кто же выйдет из групп, а сейчас нам уже известны две пары четвертьфиналистов из четырёх. Сегодня, 5 декабря, по итогам двух матчей 1/8 финала сетка дополнится ещё одной парой.

В 18:00 мск встретятся сборные Японии и Хорватии. Японцы шокировали болельщиков, заняв первое место в группе с Испанией и Германией, поэтому недооценивать их просто невозможно. У хорватов ситуация слегка иная: они, преодолев групповой этап, теперь столкнутся с давлением.

А в 22:00 мск определится соперник для победителя первой пары. Бразилия и Южная Корея разыграют очередную путёвку в следующий раунд плей-офф. С фаворитом здесь всё понятно, но корейская сборная на этом чемпионате мира уже удивила многих, оставив за бортом турнира Уругвай.

В этом материале мы будем внимательно следить за обоими матчами. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить!