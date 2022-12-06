Как же Бразилии повезло с сеткой ЧМ! Команду уже можно отправлять в полуфинал?

5 декабря на чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи 1/8 финала. В первой игре дня встречались сборные Японии и Хорватии. Счёт открыли японцы: на 43-й минуте отличился Дайдзэн Маэда, забивший с передачи Майи Йосиды. На 55-й минуты хорваты отыгрались: Иван Перишич воспользовался отличной подачей Деяна Ловрена. 90 минут закончились со счётом 1:1, и на ЧМ-2022 впервые было назначено дополнительное время. Однако команды не смогли забить друг другу за 30 минут, и пришлось прибегнуть к серии пенальти. В ней сильнее оказалась сборная Хорватии — 3:1.
Во втором матче дня сборная Бразилии разгромила команду Южной Кореи — 4:1. На седьмой минуте счёт открыл Винисиус Жуниор, забивший после передачи Неймара. Шесть минут спустя Неймар реализовал удар с 11-метровой отметки. На 29-й минуте отличился Ришарлисон — ассистировал ему Тьяго Силва. Через семь минут в воротах корейцев отметился Лукас Пакета — просто ужас для сборной Кореи. Первый тайм закончился со счётом 4:0 в пользу бразильцев. Однако им не удалось сохранить ворота в неприкосновенности: на 76-й минуте гол престижа забил Пэк Сын Хо.
Таким образом, третью четвертьфинальную пару ЧМ-2022 составили сборные Хорватии и Бразилии. Матч Хорватия — Бразилия состоится 9 декабря и начнётся в 18:00 мск.
Теперь команда Тите сыграет с Хорватией
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ранее определились две четвертьфинальные пары: Нидерланды — Аргентина (сыграют 9 декабря, 22:00) и Англия — Франция ( сыграют 10 декабря, 22:00).
6 декабря на чемпионате мира состоятся последние два матча 1/8 финала. Сперва на поле выйдут команды Марокко и Испании, а затем друг с другом сыграют сборные Португалии и Швейцарии.
Расписание оставшихся матчей 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре
Время в календаре — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».
6 декабря
- 18:00. Марокко — Испания
- 22:00. Португалия – Швейцария.
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