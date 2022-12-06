Мбаппе давно круче Месси и Роналду, но обречён навсегда остаться за их спинами

После убедительной победы над Польшей (3:1) Килиана Мбаппе вновь короновали. Нападающий вонзил пару мячей, а потом в медиа запустился классический вывод последних лет: ещё чуть-чуть, и француз взойдёт на одну ступень с Месси и Роналду. Традиционная сказка, в которую нас убеждают поверить с момента, когда он запустил карьеру в «Монако». Однако давайте честно: на одну ступень с двумя великими он так и не встал.

И дело совсем не в футболе. Как игрок он давно превзошёл их уровень. И сейчас вместе с Холандом они главные футболисты мира. Дело в мировом статусе: если сейчас устроить опрос, кто более крутой профи современности большинство выберут аргентинца и португальца. Может, даже непроизвольно. Весь мир знает этих двоих, но никак не третьего.

Вопрос – почему. Почему чемпион мира, главный футболист Франции наших дней так и не стал идолом в массовом сознании людей разных возрастов. Ниже пара аргументов не в его пользу.:



1. Образы Месси и Роналду формировались вместе с технологическим прогрессом начала века. Известность переходила из телевизора и газет в интернет. Их истории не были широко известны, потому и притягивали всё новых и новых интересантов. Не обязательно футбольных. А потом соцсети и бесконечное количество рекламных контрактов. Опять же – по всему миру. Постеры с ними точно висят и в ЮАР, и в Сиднее, и даже в КНДР. А Мбаппе знают те, кто и должен. По паре кликов и без всякой интриги. Не так интересно.



2. У Месси и Криштиану драматические личные истории: один болел всё детство, второй жил в нищете и с пьющим отцом. В момент перехода в интернет именно они – два образа преодоления. Сейчас таких — множество. И необязательно в спорте. У Мбаппе в этом плане всё не так драматично: в 13 лет он отказал вместе с семьей «Реалу». О чём-то да говорит.



3. Крутость определяет спрос. Даже когда Месси и Криштиану закончат, то огромные контракты никуда не денутся. Они не пропадут из телевизора и будут везде. Они первые звезды не просто футбола, но и мирового рынка. А вторые всегда отстают.

Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

У Мбаппе мог быть шанс, если бы эти двое закончили/потухли в 30. Через пять-семь лет новое поколение о них уже особо не знало бы. Но даже нынешние дети (они же будущие потребители) хорошо знакомы с Месси и Криштиану. А часть по-прежнему клеит в комнатах плакаты с героями не только «Амкала».



Ещё один момент – популярность классического футбола размывается. В России – Медиалигой, киберфутболом. Аналогичные тенденции по всему миру. Поэтому мировую аудиторию и славу завоевать всё сложнее.

Мбаппе уже давно более крутой футболист с точки зрения скиллов. И он точно выиграет пару «Золотых мячей» и Кубков чемпионов. Но навсегда обречён быть за спинами предшественников.



Как бы ни хотелось ему наоборот.