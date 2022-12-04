Мбаппе уже творит историю. Осталось перестать пижонить

Многие ждут в финале Месси и Роналду, но главный футболист этого чемпионата мира – Мбаппе. Сейчас он – основная звезда в самой мощной команде ЧМ-2022 (прости, Бразилия). У него пять мячей и два ассиста за четыре матча на турнире. И это при том, что он не вышел в основе в 3-м туре с Тунисом, когда французы досрочно вышли из группы.

Нужно понимать, что голы отражают далеко не всё. Даже более показательно, насколько больше французы атакуют левым флангом, чем правым. В матче с Польшей уже к перерыву соотношение было 1 к 3 с перекосом в сторону сами знаете чьего фланга.

Фото: Скрин трансляции

Именно благодаря ассисту Мбаппе лучшим бомбардиром в истории сборной Франции стал Жиру (52 гола). Похоже, 34-летнему Бензема (37 голов) ему уже не догнать. Только вот всё тот же Мбаппе явно обойдёт Жиру. Такими темпами даже за сотню мячей положит, если у него уже 33 гола к 23 годам. Через какое-то время рекорд Жиру может вообще показаться пустяком.

Да и рекорд Клозе по голам на чемпионатах мира подвис. Немец забил 16 за всю карьеру, а у Мбаппе уже восемь. Даже непонятно, что тут может остановить Килиана. Разве что Франция включит режим Италии и сольётся с нескольких чемпионатов мира подряд.

На самом деле, при всём восхищении Мбаппе есть к нему и вопросы. Здесь тонкая грань между уверенностью и самоуверенностью. Можно пробрасывать мяч на пять метров вперёд и обегать соперника. Но если ты пробрасываешь на 15 метров, то тебя опередит уже другой защитник (или вратарь). Игра пяточкой тоже хороша в меру. Даже конкретно в матче с Польшей пижонство проходило не всегда.

А ещё помним, что оба мяча были забиты в ситуации, когда соперник проигрывал и атаковал в ущерб своей обороне. Имея такого быстрого игрока, как Мбаппе, играть на контратаках – одно удовольствие. Он забил, получив мяч на линии штрафной, когда рядом не было никого в пределах 10 метров. Это уже выглядит противоестественно на таком уровне.

Фото: Скрин трансляции

А насколько полезен Мбаппе при неудобном сценарии? Показал в том числе Тунис. Так что хочется увидеть сборную Франции на фоне топ-соперника. Всё-таки Австралия, Дания и Польша – это не то. По крайней мере, в этом году (два года назад датчане выглядели куда солиднее).

Не получится ли теперь у Мбаппе, как у его клуба? «ПСЖ» может разносить всех в своём чемпионате, где команде просто нет равных. А вот в Лиге чемпионов – другое дело. В любом случае пока Мбаппе – действительно главный футболист ЧМ-2022. Осталось этот уровень подтвердить на фоне сопоставимых соперников. Например, в четвертьфинале.