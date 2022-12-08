«Даже Винисиус был раздражён, как засранец обошёлся с котом». Бразилия оскандалилась на ЧМ

Сборная Бразилии на этом чемпионате мира ассоциировалась с прекрасным – танцами, красивым футболом, яркими голами, темпераментными фанатами. Многие нейтральные болельщики наверняка стали поддерживать «селесао». Однако теперь количество людей, желающих победы команде Тите и Неймара на ЧМ-2022, скорее всего, уменьшится. Бразильцы вляпались в скандал на ровном месте. Причём спровоцировал его не кто-то из игроков или тренерского штаба, а пресс-атташе сборной Винисиус Родригес.

Инцидент случился во время пресс-конференции вингера сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора перед четвертьфиналом с Хорватией. На стол, за которым сидели два Винисиуса, неожиданно залез кот. Пресс-атташе сначала слегка погладил животное, а потом резко схватил за шкирку и бросил с высоты на пол. Хотя мог спокойно положить на землю. Выглядело это довольно грубо, как будто Родригес выбрасывал мешок с мусором в ведро.

Находившиеся в зале журналисты и другие участники пресс-конференции были явно потрясены этим поступком пресс-атташе сборной Бразилии. Кто-то вскликнул, кто-то что-то произнёс. Родригес лишь развёл руками – по его выражению лица можно было подумать, что он не понял, отчего такая реакция у собравшихся. Винисиус Жуниор поначалу находился в недоумении от увиденного, а потом посмотрел на пресс-атташе и громко засмеялся. Пресс-конференция продолжилась, о коте тут же забыли.

Видео доступно на канале TNT Sports Brasil в YouTube. Права на видео принадлежат FIFA.

Однако видео попало в СМИ и соцсети и вызвало крайне негативный отклик со стороны общественности.

Критикуют и Винисиуса Родригеса за его поступок, и Винисиуса Жуниора за его смех, а кто-то пророчит сборной Бразилии досрочный вылет. Вот некоторые комментарии из «Твиттера»:

Deus Patria: «Невероятно, что этот парень сделал с котёнком. Даже Винисиус Жуниор не поверил».

Luiz Fernando: «Даже Винисиуса Жуниора был раздражён, как этот засранец обошёлся с котом. Надеюсь, это животное какого-нибудь шейха. И этого красавчика отымеют».

Joao Cicero: «Кто этот сотрудник сборной Бразилии, совершивший такое зло? Почему столько жестокости в глазах и что котёнок сделал не так? И что за улыбка была у Винисиуса Жуниора?»

EMGloriosa: «Люди видят, что он не любит кошек. Он взял животное без малейшей привязанности. Если бы Винисиус попросил его остановиться, парень даже поцеловал бы кота в губы».

Victoria Florencia: «Собираются ли они наказать бразильского пресс-атташе за жестокое обращение с животными. Что ему сделала кошка, лежавшая на столе? Была спокойна, никому не мешала».

Javier: «Если бы я находился в зале для пресс-конференций и этот человек вот так вот бросил кошку передо мной, то, вероятно, в Бразилии была бы семья, которая долго оплакивала потерю родственника».

Iuri: «Жестокое обращение с котами вроде этого принесёт вам десять лет полнейшего невезения. Бразилия прощается не только с чемпионатом мира в Катаре, но и с шансами на ЧМ-2026 и ЧМ-2030».

Josue: «Это кот, приносящий неудачу. Прощай, Бразилия!»

Ock: «Парень – осёл. Он хватает кота и так ведёт себя. Совершенно без единого нейрона, зная, что в Бразилии любая тема вызывает споры».

Odirlei Lopes: «Кошка является чем-то вроде священного животного в Катаре. Я не думаю, что он вернётся в Бразилию, не получив, по крайней мере, 30 ударов плетью за такое обращение с котёнком».

(«Чемпионат не поддерживает любые призывы к насилию и дискриминации. – Прим.ред.)

В 2022 году это уже не первый случай скандала в футболе на тему грубого обращения с кошками. В феврале игрок «Вест Хэма» Курт Зума попал в похожую историю, разве что в его действиях было больше агрессии. Зума предъявили обвинения в нарушении прав животных, ему запретили заводить кошек в ближайшие пять лет и приговорили к 12 месяцам исправительных работ. Кроме того, «Вест Хэм» оштрафовал своего игрока на £ 250 тыс. А Дидье Дешам был настолько возмущён поступком Курта, что перестал считать его кандидатом в сборную Франции перед ЧМ-2022.