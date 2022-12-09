Самый известный фанат Аргентины на ЧМ-2022. Откуда у него огромное тату на русском?

Фотография одного аргентинского фаната на ЧМ-2022 разлетелась по всему интернету – Мартин Муньос привлёк внимание общественности своим голым торсом и татуировкой на русском языке. Мы нашли его. И поговорили о времени, проведённом в России, татуировке, а также переживаниях за сборную Аргентины. Ниже – монолог фактурного болельщика из Южной Америки.

Мартин Муньос Фото: Из личного архива Мартина Муньоса

– Меня принимают за аргентинского хулигана, но в Аргентине всем ультрас платят клубы, фанатам сборной приплачивает федерация, а ещё почти все они забанены и не могут приехать на чемпионат мира из-за криминального прошлого. Я же вообще живу в Австралии: там иногда дышать нелегально, что уж говорить о том, чтобы быть ультрас. Мне никто не платил, хотя люди продолжают это твердить. Кто-то даже написал, что я преступник: в интернет выложили видео какой-то старой драки в тюрьме, на котором человек похож на меня. Но это не я.

Мне нравится быть на трибуне с фанатами, стоять напротив толпы – я их завожу как лидер. У меня есть необходимые качества, я люблю футбол. После чемпионата мира в России я решил, что не пропущу ни один подобный турнир: настолько это было круто. Я там тоже появился на телевидении, потому что всех заинтересовал мой торс, который был раскрашен в цвета аргентинского флага.

Сейчас ко мне внимания ещё больше – я раздал уже множество интервью, в которых говорю примерно об одном и том же: что я просто болельщик, не ультрас, да, я так выгляжу, но просто потому, что я пауэрлифтер, а не хулиган. Меня, кстати, сравнивают с хорватской болельщицей Иваной Кнолль – говорят, что я её мужская «обнажённая» версия.

Мартин Муньос на трибуне стадиона Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Татуировку, которая привлекла так много внимания, я сделал недавно – в Аргентине. Мне хотелось иметь что-то связанное с Россией, потому что эта страна дала мне то, что у меня есть сейчас.

«Стойкий» – это про мою жизнь, про моё отношение ко всему.

Я сделал её на русском, потому что для меня это важный период в жизни. И мне всё равно, если людям что-то не нравится – я привык говорить, что думаю.

Когда я приехал в Россию, мне было 20 лет. Я решил оставить всё, что у меня было: уйти с трёх работ и уехать за мечтой. Мне устанавливали кондиционер, когда я принял решение: позвонил мастеру через пару часов и сказал, что уезжаю. Родители, узнав, что я решил рвануть в Россию, сказали: «Ты сумасшедший?». «Мне 20, я могу самостоятельно принимать решения», – ответил я. Но да, это было безумное решение. Оставить всё, жить где-то в России, в домах неизвестных мне людей, не зная языка… У меня не было денег, каждый день я питался только протеиновыми коктейлями и йогуртами, но это был крутейший опыт.

Мартин Муньос Фото: Из личного архива Мартина Муньоса

Я был большим фанатом Андрея Маланичева — величайшего пауэрлифтера всех времён. Я писал некоторым пауэрлифтерам из России, чтобы они рассказали мне о соревнованиях, которые могу посетить, где могу позаниматься. Я думал, стоит написать Маланичеву, но был уверен, что он никогда не ответит. Всё же попытался, написал ему в одной социальной сети и забыл. Через два дня только один человек ответил – и это был он. «Мартин, ты очень силён. Приезжай в Россию, поучаствуй в турнирах».

Подумал, что это фейк, что это невозможно. Но спросил: «Какой адрес?» Я не знал, что парень не говорит по-английски, но быстро это понял, когда получил от него, пожалуй, худшую инструкцию, как добраться до точки назначения. «Метро Сокол, Факультетский, 5». Как я это найду? Но подумал: ок, я сделаю всё, чтобы найти. Я сказал, что приеду через две недели. Забавно, что к тому моменту я только-только переехал в новую квартиру, купил новую мебель. Но в тот момент я посмотрел на всё это и подумал: а зачем мне всё это нужно? Первый раз, когда я приехал в Россию, я не знал, хватит ли мне денег, поэтому искал жильё через сайты, где люди соглашаются приютить незнакомых у себя. Бесплатно!

Мартин Муньос Фото: Из личного архива Мартина Муньоса

Мне нужно было найти то самое место, про которое говорил российский пауэрлифтер. Я искал его шесть часов. Шесть! Но не смог. Я спрашивал всех подряд, в какой-то момент уже и правда подумал, что тот парень всё-таки писал с фейкового аккаунта. На следующий день пошёл искать это место снова, но никто не смог помочь: просто никто не знал, где это. Когда я уже почти отчаялся, то встретил парня из авиационного института, который каким-то чудом знал об нужном мне месте. И он отвёл меня туда – это была какая-то типичная советская качалка в подвале.

Тренажеры в российских цветах Фото: Из личного архива Мартина Муньоса

Я такое видел только на YouTube, когда часами смотрел видео с российскими пауэрлифтерами. Спустился. Подождал, пока кто-нибудь пройдёт мимо меня, но это было всё равно бесполезно: никто не говорил по-английски. Потом ко мне внезапно подошёл тренер, которому на вид было лет 80, и спросил, что я здесь делаю. Я ответил, что жду Маланичева. Мне сказали, что он придёт только в пять, но пока я могу потренироваться с ребятами.



И вот наступило нужное время. Я был уверен: этот парень не узнает, кто я такой, он просто не поймёт. Андрей пришёл, я к нему подошёл и говорю: «Привет! Это я». Он поздоровался и просто пошёл дальше. Я снова подошёл, сказал, что я Мартин из Аргентины. «Я не знаю», – лишь услышал в ответ. Он не узнавал меня. Я ему напомнил, что ранее писал ему, и только потом Маланичев кое-как вспомнил обо мне. Мы крепко обнялись, Андрей отвёл меня в свой офис, сделал чай – с тех пор мы тренировались вместе каждый день. Я провёл в Москве три месяца, и это было невероятно. Та поездка, жизнь там стала трамплином к тому, что у меня есть сейчас: друзья, с которыми я там познакомился, в итоге позвали меня в Австралию, где я живу с 2017-го.

Однажды я спал на улице. Меня была готова приютить девушка: она дала мне адрес, объяснила, куда ехать, но я жутко опоздал – у меня разрядился телефон, поэтому я понятия не имел, куда мне ехать. Я спустился в метро, доехал до «Комсомольской», там пересел на другой поезд. Но потом метро перестало работать, потому что было уже два часа ночи – пришлось выйти непонятно где. Поймал такси, но меня привезли не туда: вокруг был какой-то ужас, район правда казался страшным: какие-то мутные мужчины по углам пили пиво, курили и очень странно на меня смотрели.



Там же внезапно появился мужчина на «Ладе» без окон, который орал: «Такси! Такси!». Мне ничего не оставалось, кроме как довериться ему, потому что там становилось всё опаснее. Я показал, куда мне надо. Диалог был невероятный:



– Мне нужно сюда.

– Да.

– Точно?

– Да.

– Вот сюда.

– Да.

Мартин Муньос на Красной площади Фото: Из личного архива Мартина Муньоса

Однажды я уже оказался не там, где нужно. Поэтому на всякий случай оставил дверь открытой, чтобы выпрыгнуть, если что-то пойдёт не так. Но в итоге тот парень привёз меня к нужному дому. Проблема была лишь одна: я сильно опоздал, телефон не работал – я даже не знал, куда мне идти. Решил: лучше переночую у подъезда. Было прохладно, но нормально. Я больше переживал за свои вещи.



Утром мы встретились, когда девушка вышла из дома: спросила, почему я не пытался найти её. Но как? Не звонить же мне во все квартиры подряд. Да уж, неплохая вышла ночь. Хорошо, что никто меня не ограбил, хотя за всё время в России у меня не было проблем с безопасностью или каких-то драк. Только однажды в Санкт-Петербурге я заступился в баре за девушек, которых обижали какие-то мужчины.

У меня есть ещё одна безумная история о России. В Нижнем Новгороде во время чемпионата мира я разговорился с девушкой на русском, потому что немного выучил язык за то время, что был там. В итоге мы с её подругами и моими друзьями пошли в бар, и одна из них, как оказалось, уезжала и устраивала прощальную вечеринку. И нас туда позвали! Просто непонятно куда, где-то под Нижним Новгородом. Там был загородный дом, в котором собрались просто все: братья, дяди, тёти, родители, друзья… Никто не говорил по-английски, просто никто!



Но это не помешало нам играть вместе в футбол, пить, а потом пойти в баню с отцом одной из девушек, который нас парил. Самое смешное произошло потом, когда один из моих друзей свалился в подвал вместе с девушкой, жутко поранился. Потом мама этой девушки оказывала ему помощь. Потом стало плохо мне – и она лечила уже меня. Сумасшествие, потому что мы говорили на разных языках и только-только узнали друг друга. Но это то, что мне очень нравится в России – люди очень гостеприимные. В них есть душа. Если в других странах люди больше думают о деньгах, то у вас нет. Они борются за многие вещи, и так было всегда – вы про борьбу. Именно поэтому вы смогли стать той нацией, которой являетесь сейчас.

Мартин Муньос на чемпионате мира в России Фото: Из личного архива Мартина Муньоса

Ещё мне нравятся российские девушки. И, конечно же, еда! И мне нравится, что страна не похожа ни на одну европейскую. У вас есть районы, где прямо Европа, но 20 минут на метро – и ты оказываешься в худшем месте. И такой контраст мне очень близок. Идеальный баланс.



Я был в бане – это было очень весело. Пробовал водку. Жил в квартирах разных людей и девушек, с которыми встречался. Я искал свой путь – и нашёл его, пусть это и заняло время.