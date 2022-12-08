«Люди продают земли, чтобы увидеть Месси». Разоблачение мифа о фейковых фанатах на ЧМ

«Это по-настоящему, – говорит Раджан, показывая на герб сборной Аргентины на груди. – Я люблю эту команду. Всем сердцем!»

По ощущениям, на чемпионате мира каждый третий болельщик носит футболку сборной Аргентины. И этот каждый третий – не аргентинец вовсе.

Фейковые фанаты?

Ещё в самом начале турнира мировые СМИ сообщали, что Катар якобы проплатил выходцев из Индии, Бангладеша, Непала, Пакистана и других стран, чтобы те носили футболки разных сборных, создавая видимость массовости. Слухи поползли после того, как в Дохе на камеры журналистов попали люди в формах Франции, Германии, Аргентины, Бразилии и других стран, которые очень фальшиво радовались, не знали ни слова из известных кричалок, а ещё, конечно, не походили ни на англичан, ни на аргентинцев. Представители медиа предполагали, что подставные фанаты появились на улицах Дохи из-за того, что на чемпионат мира никто не хотел ехать.

Откуда у Аргентины так много болельщиков в Катаре? Фото: Salih Zeki Fazlioglu/Getty Images

Оргкомитет ЧМ-2022 отрицал все обвинения: «Многочисленные журналисты и комментаторы в социальных сетях сомневаются, настоящие ли это болельщики. Мы полностью отвергаем эти утверждения, которые одновременно разочаровывают и не вызывают удивления. Катар, как и весь мир, состоит из самых разных футбольных болельщиков, многие из которых эмоционально связаны с несколькими странами».

Впрочем, это мало кого убедило: с первых дней чемпионата мира люди обсуждали «ряженых» болельщиков из Индии, Пакистана и Бангладеш, которые составляли внушительную часть толпы на каждом матче. Все в футболках, с флагами, радующиеся так, как будто прямо сейчас проживают момент всей жизни – просто посмотрите, как они праздновали гол Аргентины в фан-зоне.

Болельщики, которые приехали со всего мира, искренне удивлялись происходящему. «Это абсолютно точно не аргентинцы, – с недоумением во взгляде говорили настоящие аргентинцы, когда группа фанатов из Южной Азии рядом праздновала победу на Мексикой. – Это очень странно».

«Мы с первого дня удивлены количеству людей в футболках нашей сборной, которые явно не из Аргентины, – рассказал один из аргентинцев перед матчем с Польшей. – Какая вообще связь между Бангладеш и Аргентиной? У нас не все аргентинцы смогут показать это место на карте, а тут такая любовь».

Или искренняя любовь?

«Я из Бангладеша, и я люблю сборную Аргентины с детства, с тех пор, как там блистал Марадона, – рассказал болельщик по имени Аломвиковир перед матчем с Польшей. – Считаю, что и потом команда была хороша. Когда мне было 15, я видел, как Роналду играет в АПЛ, а Месси появляется в «Барселоне». Я определённо фанат Лео. У меня появилась возможность приехать в Катар и увидеть его, тем более что мои друзья тоже болеют за Аргентину. Я присоединился к ним. Сборная Аргентины очень популярна в Бангладеш, потому что наша собственная сборная — худшая в мире».

«Мы страна, которая очень любит футбол! – врывается его друг Антони. – Для нас есть две сборные: либо Бразилия, либо Аргентина. Бразилия из-за Пеле, Роналдо. Аргентина – из-за Месси. У нации к нему огромная любовь, потому что он гений. Из любви к нему мы, бангладешцы, любим Аргентину. И ещё сборную Бразилии. Но в этот раз мы все хотим, чтобы Месси выиграл чемпионат мира.

Кто-то из нас здесь живёт и работает, кто-то приехал под чемпионат мира. Некоторые продали свои земли, чтобы увидеть Месси. Это звучит невероятно! Но мы – Бангладеш. Мы любим футбол. Футбол в нас».

«Я поддерживаю сборную Аргентины с 1998-го», – говорит болельщик из Индии в фан-зоне.

«Мы поддерживаем сборную Аргентины с тех пор, как там блистал Марадона», – добавляет его друг.

«Кто будет нам платить? Это всё неправда. Мы просто болеем за Аргентину. Никто нам не платил, – начинает закипать третий друг, когда его спросили про неискренность поддержки. – Не надо опускаться до такого. Мы просто футбольные болельщики из Индии, в большинстве своём из Кералы. Никто нам тут не платит. Ни за что. Окей? Мы очень счастливы, что можем своими глазами видеть чемпионат мира. Это было нашей мечтой долгое время. Мы любим Диего Марадону. И если вы посмотрите на Кералу, то найдёте там самых безумных фанатов футбола в мире».

И ведь он не соврал – в Керале так переживают за футбол, что недавно там подрались болельщики сборных Бразилии и Аргентины. Видео завирусилось и улетело в Южную Америку, где наконец узнали, что у их сборных есть огромная фанатская община в Индии. «Если раньше об этом никто даже не догадывался, это не значит, что у нас не любили футбол, – говорит волонтёр из Индии, с которым мы разговорились на эту тему, пока ждали автобус. – Просто сейчас весь мир увидел, что мы болеем футболом. А особенно – сборными Бразилии и Аргентины. Конечно, началось всё из-за Пеле и Марадоны. Теперь продолжается – уже из-за Неймара и Месси».

Пеле и Марадона — иконы Кералы, а футбол – главная религия штата уже много лет. Это то самое парадоксальное место в Индии, где крикет вчистую проигрывает по популярности футболу: на Малабарском берегу, протянувшемся вдоль Аравийского моря на 600 км, футбол – это жизнь, а жизнь – это футбол. Там забивают стадионы, гоняют мяч на пляжах и в закоулках, а ещё с огромной страстью болеют за Аргентину и Бразилию. «Популярность футбола в Керале начала расти в 1960-х и 1970-х, а тогда главными героями всего мира были Пеле и Марадона, – объясняет такую любовь к южноамериканским сборным болельщик Бечу. – Так у нас появились целые поколения, болеющие за Аргентину и Бразилию. Люди могут не знать имя какого-нибудь министра, но обязательно будут знать, кто такие Роналдо и Кака».

Один из важных факторов, почему футбол в Керале обогнал по популярности крикет, – телевизоры. Раньше их покупка во всей Индии считалась роскошью, поэтому в домах у людей часто не было собственного телевизора, из-за чего народ собирался группами в общественных местах и смотрел то, что там показывают – то есть крикет. Но в Керале люди были чуть побогаче (сказывался в том числе самый высокий по Индии уровень образованности населения), поэтому могли себе позволить купить телевизор домой. Оказалось, что смотреть можно не только крикет, но и футбол.

***

«Мы любим Месси!» – самая частая фраза, которую слышишь от болельщиков из Южной Азии, которые заполонили этот чемпионат мира. Они и правда повсюду – порой даже кажется, что турнир проходит в той самой Керале. Всё потому, что 90% населения Катара – мигранты. Выходцев из Индии здесь насчитывается порядка 1 млн человек. Они работают на стройках, в точках общественного питания, метро, автобусах, такси и многих других местах. Невозможно провести день в Дохе и не встретить хотя бы одного индийца или бангладешца, потому что их массовое присутствие особенно ощущается на фоне маленькой площади страны. Удивительно ли, что они, будучи жителями Катара, ходят на матчи и носят футболки тех или иных сборных? Вряд ли.

Кажется ли их одержимая поддержка странным явлением? Скорее да, чем нет. Кажется, как будто невозможно болеть за сборную не своей страны так, как было бы, проживи ты там всю жизнь, говори с ней на одном языке и разделяй одну культуру. Невозможно стать аргентинцем, если ты родился и прожил в России или Индии большую часть сознательной жизни, просто потому, что разница менталитетов и «футбольного воспитания» тебя быстро выдаст. И именно на этом «горят» все поклонники сборной Аргентины в Катаре, которые к Аргентине не имеют никакого отношения.

Но фейковая ли их любовь? Вряд ли. Такую радость, как после победы Аргентины над Мексикой, не изобразишь нарочно. Они ведь и правда искренне рады повеселиться после победы.

Да, это несравнимо с песнями аргентинцев, несравнимо с их страстью и злостью, когда Месси не забивает пенальти.

Или ликованием, когда Аргентина всё же забивает.

Но они имеют полное право любить Месси и носить футболку Аргентины, пусть и выглядит это всё довольно нелепо в толпе аргентинцев. Главное, что здесь надо понимать, – в искренней любви к футболу нет деления на расы.

Единственное, что в них фейкового – это их футболки. Оригинальные стоят слишком дорого для мигрантов, потому что их зарплата не всегда превышает даже $ 500 в месяц. А вот копии можно купить в разы дешевле оригинала, пускай качество футболок и напечатанная на ткани фамилия выдаёт подделку. Но вряд ли это смущает тех, кто всё-таки смог увидеть Месси.