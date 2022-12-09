Ужасные ошибки тренера Бразилии. Именно он проиграл ключевую на ЧМ-2022 серию пенальти

Сборная Бразилии отдала выигранный матч Хорватии и вылетела с чемпионата мира. Главные фавориты турнира уступили в серии пенальти. Да, можно снова сказать, что послематчевые удары — это лотерея. Но главный тренер бразильцев Тите сам проиграл в эту лотерею ещё по ходу матча.

Делая замены на усиление игры, тренер ослабил свою команду перед серией пенальти. По ходу второго тайма и дополнительного времени поле покинули Рафинья, Винисиус, Ришарлисон и Пакета. Все четверо – опытные игроки, которые точно были бы одними из первых в очереди на пенальти.

Замены первых трёх понятны — тренер хотел освежить игру, а Винисиус, Ришарлисон и Рафинья начали из неё выпадать. Но замена Пакета на Фреда явно была продиктована желанием защитить 1:0. После гола Бразилия села оборонять победный счёт, хотя было бы логичнее продолжать играть в свой футбол и не отдавать Хорватии мяч.

В итоге, сняв всех опытных игроков атаки, Тите создал ситуацию, когда первым бить отправился 21-летний Родриго. Для которого это, конечно, было стрессом. Вингер «Реала» заложил такой вираж перед ударом, что любому человеку на трибунах, а уж Ливаковичу и подавно, было понятно, что он пробьёт в левый от вратаря угол.

Доминик Ливакович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гораздо логичнее было бы отправить первым Каземиро. Из всех бразильцев он пробил увереннее всех. Если ты реализуешь первый удар в серии, то придаёшь своей команде уверенность. Именно это сделал для Хорватии Никола Влашич, без шансов положив оба первых удара — и с Японией, и с Бразилией. А у «селесао», кроме Каземиро, уверенности придать было некому.

В футболе нет мелочей. Последняя серия пенальти в очередной раз это доказала. Не просто так Хорватия постоянно проходит на ЧМ дальше по сетке, именно побеждая по пенальти.