«В Хорватии всего 4 миллиона человек». Что пишут СМИ Бразилии о крахе сборной на ЧМ-2022

Сборная Бразилии вновь вылетела с чемпионата мира. И теперь будет без титула минимум 24 года. Местная пресса признаёт, что это кошмарно, и ищет виноватых. Вот как бразильская ESPN Brazil описывает происходящее.

«Праздновать было ещё слишком рано. Ключевая ошибка. В заключительные минуты после замен тренера Златко Далича Хорватия пошла в атаку. И уже на 11-й минуте второго экстра-тайма команда забила гол и перевела встречу в серию пенальти. У Бразилии был отличный шанс — у Каземиро в добавленное время, но удар взял Ливакович. А в послематчевых пенальти сильнее была Хорватия. Лучший нападающий команды Неймар даже не успел в этом поучаствовать. А его партнёры потратили удары впустую», – написали в издании.

Колумнист Паулу Кабос призывает к другому тренеру.

«В этот раз мы даже вылетели не от модной команды, какой была Бельгия в 2018 году. В Хорватии всего четыре миллиона человек. А худшее, что триумф Хорватии не был случайностью. Да, у Бразилии было больше шансов, но то, что матч дошёл до пенальти – справедливо.

Бразилия теперь 24 года не выиграет Кубок мира. Это чудовищно для всех, кто верит, что мы лучшие в мире. У нас куча игроков, но последовательные поражения от европейских команд на последних пяти чемпионатах мира показывают, что бразильские тренеры устарели.

Реакция Бразилии на вылет с ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Тите было два шанса выиграть Кубок. Он остался в стороне от миссии. Федерация не должна колебаться. Следующим тренером должен быть иностранец. Нет смысла мечтать о Гвардиоле, но любой тренер будет лучше этого аутсайдера.

А вот как описывает матч бразильское lance.com.

«Во втором экстра-тайме Хорватия выставила несколько нападающих и пошла в атаку. Импульс европейцев окупился. В контратаке на последнем отрезке Оршич выиграл в скорости у бразильской защиты и сыграл на Петковича, который сравнял счёт. Хорватия здорово начала серию пенальти: Влашич забил, а Ливакович отразил удар Родриго. Каземиро и Педро дали команде шанс, но Модрич и Майер забили за хорватов. Последним ударом Оршич, а Маркиньос попал в штангу. Чудовищный результат для Бразилии. Они снова едут домой».

Marca сравнивает хорватов с бразильскими кошмарами.

«Хорваты были брошены в катарской пустыне без компаса и с пустой фляжкой после великого гола Неймара. Но самым неожиданным образом сравняли счёт в контратаке, а Бразилия просто не разобралась как обороняться во втором экстра-тайме. У Хорватии был план – довести матч до пенальти. Она вытащила свои шеи из-под гильотины и воспользовались ошибкой, которая будет преследовать несколько поколений бразильцев. Они запустили чуть ли не единственную контратаку в дополнительном времени, которая привела к голу. Из-за ошибки Маркиньоса. Но худшее для него будет ещё впереди. Так бессмертная Хорватия попала в прославленный список бразильских кошмаров», – написало издание.