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Бразилия заслуженно вылетела с ЧМ-2022 в серии пенальти с Хорватией, мнение

Футбол жив! Хорватия заслуживает полуфинал
Вячеслав Опахин
Сборная Хорватии
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Привет Григорию Телингатеру, который зря расстроился.

«Бразильцы сказали, что придумали десять танцев на десять голов на чемпионате мира. Бразильцы забили ровно десять голов». Лучший твит (авторства @peterkuznetsov) касаемо вылета сборной Бразилии. С одной стороны, сколько теперь будет злорадства, что «карнавала не будет», всё это возмездие за танцы, ведь футбол – это терпение и страдание, а не радость. С другой – сколько страданий, что настоящий футбол проиграл, ведь можно было плести атаки и тоже красить волосы в блонд. Гриша Телингатер вот вообще пишет, что футбол убили!

Неймар и Дани Алвес

Неймар и Дани Алвес

Фото: Getty Images

Ну что за фигня! Конечно, футбол должен быть радостью и провоцировать выплеск эндорфинов. Можно ли танцевать после голов? Сколько угодно! Может ли соперник испортить тебе вечеринку, отрубив электричество и выпив все напитки? Почему бы и — да! Игра двух команд по 11 человек предполагает противостояние одних и других, но не означает равный отбор по уровню и стилю, например. Должны ли хорваты, две трети игроков которых играют (именно Играют) в футбол чуть менее креативно, чем бразильцы, выходить на поле и пытаться феерить, как эти парни?

Футбол чертовски прекрасен именно что в своей непредсказуемости и драматичности. Перед четвертьфиналами все вместе мы собирали топ фаворитов ЧМ-2022: Бразилия очень уверенно шла первой, причём в предыдущих рейтингах тоже была первой-второй. В Хорватию вообще никто не верил. И вдруг — спустя 120+ безумно нервных минут — любые прогнозы уничтожены.

Сборная Хорватии

Сборная Хорватии

Фото: Getty Images

Заслужили ли бразильцы поражение? Да, потому что играли в футбол хуже. Заслужили ли хорваты победу? Да, ведь они вышли с конкретным планом и боролись до конца. Был ли это футбол? Конечно, в обоих случаях. Ведь эта игра – и про кайф, и про joga bonito, и про обыграть вратаря перед голом. Но также и про «низкий блок», лупануть по воротам — вдруг залетит и вытащить себя за шкирку в полуфинал ЧМ в серии пенальти.

Гриша, не грусти, через несколько месяцев вообще чемпионат России вернётся!

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