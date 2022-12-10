«Надеюсь, ты больше не грустишь». История мальчика-фаната и звезды Англии трогает до слёз

«Простите, что перебиваю. Можно с вами сфотографироваться?» – Букайо Сака обратился к Дэвиду Бекхэму, который общался с тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом перед одним из матчей чемпионата мира. Дэвид, конечно, не отказал – лишь удивился, что забивший на турнире в Катаре три мяча полузащитник ведёт себя слишком скромно.

В этом весь Сака – в «Арсенале» и сборной его не случайно зовут добряком. Иначе и быть не может с человеком, транслирующим любовь и добро. В конце ноября футболист с нигерийскими корнями оплатил 120 детям со своей исторической родины операции, в которых они нуждались. Букайо объединил усилия с благотворительной организацией BigShoe, поддерживаемой Полем Погба, Месутом Озилом и Филиппом Ламом. Футболисты помогли детям в Кано, втором по величине городе Нигерии.

Букайо Сака участвует в программе, которая спасает детские жизни Фото: twitter.com/AfricaFactsZone

Можно представить, что чувствовал игрок с таким большим сердцем, когда на него, а также на Маркуса Рашфорда и Джейдона Санчо обрушились потоки хейта (в основном расистского содержания) после нереализованных 11-метровых в серии пенальти в проигранном финале Евро-2020 с Италией. К счастью, за Букайо заступился и возродил веру в человечность тот, кого он привык защищать. Ребёнок.

Мальчик отдал Саке карманные деньги

Добро и зло борются друг с другом с начала мироздания – ответом на оскорбительные посты в адрес Саки стали письма людей в поддержку футболиста. Их было так много, что руководство «Арсенала» даже соорудило специальный стенд на стадионе «Эмирейтс». Игрок прочёл каждое письмо, одно из которых его тронуло особенно. Вингеру написал 7-летний мальчик Тедди с острова Уайт, расположенного у побережья Англии.

«Надеюсь, ты больше не грустишь. Если бы ты был здесь со мной, я бы купил тебе мороженое на свои карманные деньги, а потом мы бы поиграли в футбол в парке. И я бы позволил тебе выиграть», – говорилось в письме школьника. Помимо тёплых слов, Тедди положил в конверт те самые карманные деньги. Букайо рос в бедной семье, поэтому знает, насколько каждый пенни важен для любого ребёнка – такой жест со стороны мальчика растрогал футболиста и стал началом большой дружбы.

Своё письмо малыш написал в качестве школьного задания на вольную тему. Оно далось ему непросто, потому что он не особо любит школу и обожает часами напролёт гонять мяч во дворе. «Я сильно удивилась желанию Тедди написать письмо. Даже не читала и не заглядывала в конверт, что он там написал и тем более положил. Про деньги узнала позже», – призналась Лиззи, мама самого большого фаната Букайо.

Игрок «Арсенала» решил сделать парню сюрприз – он попросил Линн Чейни, которая отвечает в клубе за коммуникацию болельщиков и футболистов, связаться с родителями Тедди. «Я увидела звонок с незнакомого номера, – рассказала Лиззи The Athletic. – А когда поняла, что от меня хотят, то первым делом подумала: «Да это сестра, как обычно, меня разыгрывает!». Кажется, я нахамила женщине, и только после того, как повесила трубку, до меня дошло – а ведь приглашение на встречу с футболистом может оказаться правдой! Я перезвонила».

Мама болельщика думала, что её разыгрывает сестра

Сака разработал план с родителями Тедди – летом этого года семья школьника отправилась с экскурсией на «Эмирейтс», и, пока малыш сидел в раздевалке, в неё осторожно проник Букайо. Он обратился к фанату: «Тед, хочешь мороженого? Шоколад или клубника?». Опешивший от неожиданности паренёк автоматически ответил: «Клубника…»

Позже Тедди признался, что не сразу понял, что к нему обратился Сака – он решил, что это какой-то сотрудник клуба, похожий на полузащитника. Тот день для мальчика был похож на самый сладкий сон. Футболист и болельщик целый день общались и играли с мячом на стадионе.

Юный болельщик «Арсенала» с плакатом Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Тедди – болельщик «Арсенала» в четвертом поколении. Его семья родом из Лондона, и Лиззи хорошо помнит, как сидела на ступеньках дома, когда толпы народу устремлялись к стадиону «Хайбери» в игровой день. Встреча школьника с Букайо особенно умилила дедушку юного футболиста Эдварда, который недавно перенес замену коленного сустава. «Он ни разу не пожаловался на боль после операции, но не смог сдержать слез, когда увидел, как Тедди гоняет мяч с Сакой», – призналась Лиззи.

Тедди повезло больше, чем другим детям

Многие футболисты встречаются с фанатами, потом выкладывают ролик в соцсеть и забывают про новых знакомых. Букайо совсем не такой. Вингер несколько раз в неделю созванивается с Тедди по видеосвязи.

Поддержка юного фаната вдохновляет футболиста прогрессировать. «Сака очень занятой человек, но всегда находит время на общение. Он такой искренний и скромный, совершенно не похож на известного футболиста», – восхищается Лиззи. Неудивительно, что в соцсетях с тремя миллионами подписчиков футболист называет себя Божье дитя.

Тедди символизирует добрую волю многих, кто помог Саке подвести черту под его нереализованным пенальти на Евро и начать новый этап жизни и карьеры. Стенд с пожеланиями добра футболисту до сих пор стоит возле «Эмирейтс» – он напоминает Букайо о сложностях, которые сделали его сильнее, а также о всепобеждающей силе любви, дружбы, уважения и сочувствия. Всего того, что делает нас людьми.