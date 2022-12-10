7 фотографий, в которых вся боль Криштиану Роналду

Драма сборной Португалии и Криштиану Роналду. Команда вылетела с чемпионата мира, остановившись в двух шагах от финала. Сам Криштиану вышел на поле лишь на замену на 51-й минуте, а ушёл – в слезах.
Похоже, это был последний чемпионат мира для легенды сборной Португалии, да и всего мирового футбола. На чемпионате мира – 2026 в США, Канаде и Мексике Роналду будет 41 год. Конечно, Криштиану есть куда стремиться – в 42 года 1 месяц и 8 дней нападающий сборной Камеруна Роже Милла забил России на ЧМ-1994. Но, глядя на игру Португалии без Роналду, кажется, что такой сюжет невозможен. Он слишком постарел. Хотя и говорил, что планировал играть до 42.
Пять чемпионатов мира, голы на каждом из них (правда, не в плей-офф), и вот такой финал – поражение в матче с Марокко (0:1) без реальной возможности для самого Криштиану как-то спасти матч. Конечно, он мечтал это сделать. Наверное, мечтал больше всего на свете. Но сегодня у него ничего не получилось.
Сегодня синоним слову «боль» – это Роналду. И эту боль мы собрали в семи фотографиях Криштиану, когда он понял – это конец.
- 10 декабря 2022
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