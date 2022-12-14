«Господи, откуда этот парень?» Таланта сборной Марокко после ЧМ-2022 хочет забрать «Барса»

Сборная Марокко — главная сенсация ЧМ-2022 в Катаре и самый неожиданный полуфиналист. Удивительно, что таких успехов добилась пятая с конца по возрасту команда турнира: её средний возраст — 26,2 года. В обойме у Валида Редраги сразу шесть игроков до 23 лет, но, правда, в старте стабильно играет только 22-летний Аззедин Унаи. И именно он с ходу стал чуть ли не главным открытием турнира.

Унаи — центральный полузащитник последней команды французского чемпионата, «Анже». В этот клуб игрок перешёл в прошлом сезоне и помог ему не вылететь. За сборную Марокко дебютировал только в июле и с тех пор провёл 15 игр. На чемпионате мира принял участие во всех матчах со старта, а в играх с Испанией и Португалией его даже не меняли — настолько он важен для сборной. И не устаёт.

По игре — классический бокс-ту-бокс. Очень динамичный, покрывает много пространства, но его главная фишка — техника и креатив: в игре с Португалией он даже умудрился принять мяч спиной и таким образом удивить соперника, выиграть секунду и выйти из-под давления! Во встрече с Испанией именно он создал момент в первом экстра-тайме — тогда марокканцы могли решать исход матча, не затягивая до пенальти. А после матча сам Луис Энрике отметил юношу.

Луис Энрике главный тренер сборной Испании на ЧМ-2022 «Я был приятно удивлён восьмым номером. Господи, откуда этот парень?»

Ещё одно интересное отличие Унаи — его антропометрия, физика — он высокий и очень худощавый. Ему это только на руку — позволяет ловко ускользать от оппонентов и обращаться с мячом.

Аззедин Унаи в матче со сборной Испании Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Барселона» уже заметила Унаи

Испанские СМИ Mundo Deportivo и Diario Sport сообщают, что в «Барселоне» были приятно удивлены перформансами Аззедина и уже сейчас готовы активировать опцию его выкупа. Правда, сумма пока неизвестна — французский клуб не объявлял её, когда продлевал контракт.



«Барса» видит в Унаи недорогое усиление, а главной проблемой считает даже не столько поднявшийся за время ЧМ ценник, сколько возросший интерес со стороны других топов. Упустив такое дарование сейчас, можно пожалеть потом. Доказать это Аззедин постарается и в полуфинальном матче с Францией.