Помните самых молодых звёзд ЧМ-2018? До Катара доехали единицы — зато какие!

В разгар чемпионата мира в Катаре хотим вспомнить турнир-2018. Нашли пять самых молодых игроков мундиаля в России, а теперь расскажем, как дела у некогда многообещающих юнцов, на которых несколько лет назад возлагали большие надежды.

Даниэль Арзани, сборная Австралии

Возраст на момент дебюта на ЧМ: 19 лет 5 месяцев 18 дней.

Позиция: левый вингер.

Что было тогда. Подавал большие надежды, пророчили звание футбольной звезды Австралии. Перед ЧМ выступал за «Мельбурн» в местном чемпионате, были и результативные действия. За сборную дебютировал прямо перед мундиалем в товарищеском матче. С Венгрией даже забил, что наверняка повлияло на его игровые минуты в дальнейшем. На турнире в России в итоге вышел во всех трёх матчах, но со скамейки. Результативными действиями не отметился, да и сделать это было сложно: команда забила только два гола.

Даниэль Арзани на ЧМ-2018 Фото: Michael Steele/Getty Images

Где он сейчас? После турнира его заметили скауты «Манчестер Сити» и забрали себе с прицелом на дальнейшие аренды. Сначала поехал в «Селтик», и там всё сложилось хуже некуда: на поле вышел впервые только в конце октября на замену и в ничего не решающей игре порвал крестообразную связку. От травмы восстанавливался больше года, и только к январю-2020 вернулся в общую группу. Но, кажется, «Селтику» он уже был не нужен — Арзани провёл только пять минут в Кубке Шотландии в матче с явным аутсайдером.

Основной сборной Даниэль не подошёл, его вызывали только в U23. После «Селтика» были аренды в «Утрехт» (Нидерланды) и «Орхус» (Дания) — там парень также не заиграл, — и только в клубе второго бельгийского дивизиона «Ломмель» получил время. В общем, после «крестов» так и не восстановился полностью.

Арзани на ЧМ-2018 Сейчас

Сейчас вернулся в Австралию и выступает за «Макартур» (седьмое место на данный момент в высшем дивизионе): девять матчей, три гола и три ассиста. Надежды на возвращение хотя бы на уровень середняка Европы есть. В Катар не вызвали, но, скорее, потому, что сиять за «Макартур» он начал только в октябре — а это слишком поздно.

Килиан Мбаппе, сборная Франции

Возраст на момент дебюта на ЧМ: 19 лет 5 месяцев 27 дней.

Позиция: правый вингер, форвард.

Что было тогда. Это был первый сезон за Париж после «Монако»: сумасшедшие 13+7 в 28 матчах Лиги 1 и ещё четыре гола в ЛЧ. Уже тогда все всё понимали: растёт звезда мирового масштаба. В России Мбаппе сыграл в стартовом составе во всех матчах, кроме тех самых 0:0 с Данией. Дубль и ассист с Аргентиной — его главный перформанс на том турнире. Возможно, решающий. Также Килиан забил в финале в ворота Хорватии.

Где он сейчас? Дальше — история, которую мы и так знаем: куча рекордов и голов, отказ «Реалу». Прямо сейчас – статус лучшего бомбардира ЧМ-2022. Возможно, Мбаппе — будущая легенда футбола.

Мбаппе на ЧМ-2018 Сейчас

Ашраф Хакими, сборная Марокко

Возраст на момент дебюта на ЧМ: 19 лет 7 месяцев 11 дней.

Позиция: крайний защитник.

Что было тогда. Талант мадридского «Реала», который спокойно мог стать «вечно запасным» или поздно раскрыться — вытеснить Карвахаля сейчас-то невозможно, не говоря о том, что было четыре года назад. В сборной Марокко Ашраф стал основным перед ЧМ, выступал на обоих флангах обороны (чаще слева). На чемпионате мира сыграл во всех матчах по 90 минут, вылетел с турнира ещё на стадии группового этапа.

Хакими на ЧМ-2018 Сейчас

Где он сейчас? Ашраф — ещё одна звезда «ПСЖ». К этому он пришёл после того, как сначала ушёл в аренду в дортмундскую «Боруссию», затем оказался в «Интере», а уже оттуда, проявив себя, отправился в Париж. Хакими — пример молодого таланта, который смог.

Единственное, о чём можно немного жалеть — что не стал звездой в «Реале». Ему пришлось перейти в «Интер» из-за финансовых проблем клуба в связи с пандемией — сам игрок был готов бороться за место в старте мадридцев, да и клуб не особо хотел его отдавать после успешных выступлений в Дортмунде. Но, возможно, и хорошо, что так сложилось. Во-первых, потому что Карвахаль. Во-вторых, тактически Ашраф, возможно, так и не подошёл бы «Реалу»: он очень слаб в обороне 1 в 1 и чаще проявляет себя в подключениях к атаке.

Фрэнсис Узохо, сборная Нигерии

Возраст на момент дебюта на ЧМ: 19 лет 7 месяцев 19 дней.

Позиция: голкипер.

Что было тогда. Фрэнсис всегда жил мечтой забить за сборную своей страны, но в 12 лет тренер предложил ему позицию вратаря, потому что в атаке Узохо был медлительным. Так карьера развернулась на 180 градусов, и началось становление в роли вратаря. В сезоне-2016/2017 он переехал из Нигерии в молодёжку «Депортиво», а уже спустя год перешёл во вторую команду и даже сыграл два матча в Ла Лиге за основу. Так и привлёк интерес сборной: ещё в январе он даже не был в заявке на Кубке Африки, а уже к лету вытеснил всех и прошёл в стартовый состав. В России сыграл во всех трёх матчах — один насухо против Исландии.

Где он сейчас? Фрэнсис — один из немногих, кто не поехал в Катар не потому что его карьера пошла на спад, — дело в том, что Нигерия не прошла квалификацию. А карьеру Узохо можно считать пока вполне приемлемой: сейчас играет за «Омонию» и получает опыт в еврокубках.

Узохо на ЧМ-2018 Сейчас

В этом сезоне он исполнил мечту — сыграл на «Олд Траффорд» — стадионе «Манчестер Юнайтед», фанатом которого является с детства. Получился яркий перформанс: хозяева нанесли по воротам Узохо 34 (!!!) удара, а забили только один — и то в самом конце. После такого перформанса нигериец собрал кучу похвалы и уважения, на мгновение привлёк к себе массу внимания. Успех!

Нил Леннон главный тренер «Омонии» — о Фрэнсисе Узохо против «МЮ» «Очень горжусь этим человеком, сидящим слева от меня… сегодня он показал просто мировой класс».

Мусса Ваг, сборная Сенегала

Возраст на момент дебюта на ЧМ: 19 лет 8 месяцев 15 дней.

Позиция: правый защитник.

Что было тогда. Мусса — классический пример футболиста, о котором все узнали только после чемпионата мира. До мундиаля он играл в бельгийском середняке высшего дивизиона, но тогда был почти никому не известен. В России произошёл взрыв: он вышел на правый фланг обороны, засветился в трёх матчах группового этапа и поразил.



Ваг — цепкий защитник, в котором хорошо сочетаются надёжность в обороне и атакующая угроза. На ЧМ он то и дело кошмарил соперника своими забегами в атаку. Тогда только Садио Мане и М’Байе Ньянг создали больше моментов для Сенегала, хотя оба — нападающие.

Ваг на ЧМ-2018 Сейчас

Где он сейчас? Такой перформанс привлёк топов. Летом с игроком связалась «Барса» и забрала к себе во вторую команду. Спустя год — апгрейд до первой. Но там ожидаемо почти ноль практики и как следствие – уход в «Ниццу», аренда на вторую часть сезона-2019/2020. Там Мусса неплохо себя проявил, но играл всё равно мало.

В следующем сезоне — снова аренда, в ПАОК. Там — кошмар — травма коленной чашечки и вылет более чем на год. Игроки «Барселоны», узнав о таком ужасном повреждении, даже вышли в специальных футболках в следующем матче, чтобы поддержать сенегальца. Потому что после подобного вернуться на прежний уровень очень тяжело, и многие это понимали.

Клеман Лангле празднует гол за «Барселону», показывая трибуне футболку Вага Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Дальше — грустно. Мусса восстановился к сезону-2022/2023 и ушёл свободным агентом к аутсайдеру чемпионата Хорватии — «Горице» (последнее место). И даже там он не всегда выходит в старте. Возможно, защитнику просто нужно время, чтобы снова почувствовать, каково это — играть в футбол.