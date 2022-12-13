Главного джокера сборной Хорватии вырастили в Корее. Удивительная история Мислава Оршича

Прошлым летом Хорватия и Испания устроили безумную перестрелку в 1/8 финала Евро. Команда Луиса Энрике победила 5:3 в дополнительное время, хотя за пять минут до конца основного времени вела 3:1 — хорваты спасли матч благодаря выходу Мислава Оршича. Сначала он забил сам, а затем сделал голевую передачу на Марио Пашалича.

В матче со сборной Бразилии Златко Далич вновь выпустил вингера загребского «Динамо». На 114-й минуте, уже после гола Неймара. Три минуты спустя Бруно Петкович сравнял счёт после прострела Оршича. К слову, решающий удар в серии пенальти также нанёс Оршич.

Причём встреча с Бразилией стала всего лишь 25-й для него в национальной команде. Суммарно Мислав сыграл 789 минут за Хорватию — в среднем он появляется на поле на полчаса с небольшим. И даже этого ему хватило, чтобы набрать 1+8 по системе «гол+пас» — не самый плохой результат для резервиста.

Провалился в Италии, но нашёл себя в Азии

Поначалу карьера Оршича развивалась по нормальному сценарию — четыре сезона в хорватском «Интере» из Запрешича, 11 голов в сезоне-2012/2013, интерес со стороны загребского «Динамо». Но 21-летний игрок захотел в Италию — его приметила «Специя» из Серии B. Райко Магич, бывший тогда тренером «Интера», вспоминал: «Мислав был совсем молод, но уже хотел играть на топовом уровне. Я пытался убедить его, чтобы он подумал о «Динамо» или «Хайдуке», обе команды интересовались им. Но Мислав упёрся. Его привлекала Италия, и он совсем не думал о рисках».

Парень слабо провёл сезон-2013/2014: сыграл всего в девяти матчах и ни разу не забил. Через год Оршич вернулся в Хорватию, но в «Риеке» его забраковал Матьяж Кек (да, тот самый, который выбил Россию из стыков в отборе ЧМ-2010). По старым каналам Кека для Оршича нашли вариант в словенском «Целе» — за полгода вингер сыграл 13 матчей и забил два гола. А потом Оршич психанул и уехал в Южную Корею.

Сначала Мислав даже не рассматривал вариант с арендой в «Соннам Дрэгонс» всерьёз, но всё изменилось после общения с хорватскими легионерами клуба — Ведраном Юговичем и Стевицей Ристичем (когда-то играл за «Амкар»). В Корее Оршич быстро стал основным — за полтора сезона забил 15 голов и отдал 10 ассистов. И даже получил от корейцев прозвище Орша.

Мислав Оршич Фото: Power Sport Images/Getty Images

Затем хорвату предложили хорошие деньги в китайском «Чанчунь Ятай». В 2016-м Китай поднимал с помощью легионеров и огромных зарплат уровень местного чемпионата. Тогда в Суперлигу приехали, например, Халк, Джексон Мартинес, Бурак Йылмаз, Грациано Пелле, Паписс Сиссе и Демба Ба. Впрочем, Оршич быстро заскучал — потом вспоминал, что ему не с кем было общаться в Китае, и жаловался на нелюбовь местных к иностранцам.

Через год Оршич вернулся в Корею и подписал контракт с «Ульсан Хёндэ». А уже летом 2018-го перешёл в загребское «Динамо» за € 1 млн. Оршич признавался, что всегда мечтал о возвращении в европейский футбол. Впрочем, игрок очень благодарен Южной Корее.

Мислав Оршич игрок сборной Хорватии «Поездка в Корею была лучшим выбором, хотя изначально я очень сомневался, стоит ли уезжать из Европы. Сначала было нелегко, но мы с женой быстро адаптировались. Самым сложным для меня было приспособиться к корейской еде. Полгода не хотел есть, но потом попробовал — пришёл в восторг от новых вкусов и теперь скучаю по ним. В Загребе есть корейский ресторан, но я должен признать, что эти соусы и блюда далеко не так хороши, как те, что я ел в Корее. На самом деле, эта страна сыграла важную роль в нашей жизни. В Корее я сделал предложение жене, там мы зачали сына».

В Корее Оршича тоже хорошо помнят. Игрок резервной команды «Динамо» Загреб Ким Хён У (сейчас в аренде в «Ульсане», где пересекался с Оршичем в 2018-м) вспоминал: «Оршич был одним из моих любимых игроков в «Ульсане». Я старался многому у него научиться. Он очень быстр, у него отличный дриблинг и невероятный удар. Мало кто в корейском чемпионате обладал подобной техникой удара».

Вместе с Холандом взорвал Лигу чемпионов

В 2019-м Оршич в 26 лет дебютировал в ЛЧ — и начал с хет-трика в ворота «Аталанты». Такой же дебют получился у Эрлинга Холанда в «Зальцбурге» (в том же туре). Впоследствии Оршич накопил внушительную коллекцию подвигов в еврокубках:

выбил из 1/16 финала Лиги Европы — 2020/2021 «Краснодар». В гостях отдал две голевые на Петковича («Краснодар» проиграл 2:3), в Загребе забил единственный гол (1:0);

в 1/8 финала того же розыгрыша оформил хет-трик в ворота «Тоттенхэма» — «Динамо» победило по сумме двух матчей 3:2. Это поражение напрямую повлияло на решение Дэниела Леви уволить Жозе Моуринью;

принёс «Динамо» победу над «Челси» в групповом этапе этого сезона ЛЧ (1:0). Вскоре после этой встречи лондонский клуб уволил Томаса Тухеля.

После возвращения в Европу Оршич пробился в сборную Хорватии и стал предметом интереса многих клубов — например, в прошлом сезоне чуть не уехал в «Бёрнли». По качествам вингер идеально подходит под контратакующую игру, которую необходимо усилить по ходу матча — обыгрывает 1 в 1, очень быстр (можно посмотреть, например, упомянутый выше гол «Челси») и комбинирует кроссы со смещениями в центр под удар. Вот точки, с которых забивал Оршич, начиная с 2020-го:

Точки, с которых забивал Оршич, начиная с 2020-го года

Есть удачные попадания из-за пределов штрафной и даже гол прямым ударом с углового.

Далич ценит Оршича за умение входить в игру, даже несмотря на серьёзную конкуренцию в сборной на своей позиции: «Когда у вас есть Иван Перишич — глупо отказываться от его качеств. Глупо ставить его справа, если он приносит максимальную пользу на левом фланге. Хотя на этой позиции в атаке мы могли бы использовать Оршича. Это отличный футболист, и очень здорово, что он есть у нас на скамейке. Он всегда готов ждать свой шанс и проявляет себя, когда выходит на замену».

Сборная Хорватии на крупных турнирах практически не ломается в основное время. Поэтому Аргентине стоит напрячься, если на бровке Далич сегодня подготовит к выходу вингера загребского «Динамо», на счету которого уже есть точные попадания по Моуринью, Тухелю и Мураду Мусаеву.