Главная политическая тема ЧМ-2022. Почему в Катаре повсюду флаги Палестины

На 67-й минуте матча Франции и Туниса на поле выбежал болельщик: его быстро скрутили и увели, но камеры фотографов успели выхватить момент прорыва и самого человека. Это был тунисец с палестинским флагом – молодой человек совершил забег в поддержку страны, а также в знак солидарности с народом Палестины, который много лет отстаивает свою позицию о свободе.

Юноша позднее удостоился чести от палестинского посла в Тунисе «за его роль в поддержке прав палестинцев во время глобального события и на глазах миллионов зрителей по всему миру».

Болельщик с флагом Палестины Фото: IMAGO/Fotoarena/TASS

Однако это был далеко не единственный флаг Палестины за весь турнир. Этот чемпионат мира превратился в огромную площадку для демонстрации позиции арабского мира по палестинскому вопросу. И, надо признать, получилось довольно масштабно.

Поддержка арабского мира

Палестина в Катаре везде – флаги развеваются на каждом матче, болельщики носят небольшие атласные шарфики и наручные повязки с надписью Free Palestine, которые продаются на рынке среди остальной фанатской атрибутики. Марокканцы, тунисцы, катарцы, саудовцы да даже некоторые европейцы присоединились к масштабной акции по борьбе за Палестину именно здесь, на чемпионате мира. Это стало своеобразным лейтмотивом этого турнира: если какие-то политические акции (вроде борьбы за права ЛГБТК+ и мигрантов) гасли, то палестинская история шла от матча к матчу.

Атрибутика, посвящённая Палестине Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

И этот факт не должен удивлять: арабский народ отвергает нормализацию отношений и считает сионистов врагами, а Израиль – оккупантом, несмотря на попытки чиновников урегулировать этот вопрос на государственном уровне.

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История с Марокко

Марокканцы особенно сильно поддерживают Палестину. После победы над Бельгией, которая в этом вопросе на стороне Израиля, они спели: «Наша любимая Палестина, драгоценная страна, сопротивляйся! Да хранит тебя Бог от несправедливости врагов и сионистов. Мы не оставим вас, Газа, хотя вы далеко». Это было не всё – на трибунах также звучало «Духом и кровью мы искупим тебя, о Палестина». После победы над Португалией сборная Марокко на командном фото растянула палестинский флаг, а болельщики регулярно накидывают его поверх национальной футболки.

Палестинские флаги на чемпионате мира Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Ранее их король, Мухаммед VI, подписал соглашение о нормализации отношений с Израилем. Так называемые «Соглашения Авраама», выработанные администрацией Трампа, стали шагом на пути к нормализации отношений между Израилем и четырьмя арабскими государствами — ОАЭ, Бахрейном, Марокко, а также Суданом. В 2020-м, когда состоялось подписание, это событие было воспринято как крупный региональный прорыв и признак изменения политического порядка на Ближнем Востоке. Более того, в немалом количестве статей за тот период обсуждается, что арабский мир потерял интерес к борьбе за Палестину и переключил своё внимание на другие приоритеты. Но чемпионат мира показал, что обычные люди не согласны с общепринятой позицией: политики могут говорить о нормализации, но не могут её навязать простому народу.

«Марокко – одна из арабских стран, которые все говорят на одном языке, разделяют общие традиции и культурные особенности, – говорит болельщик Валид. – Мы все поддерживаем друг друга: если вы заметили, то за катарцев, саудовцев и тунисцев болели все, потому что мы едины. С тех пор как Марокко осталось единственной страной арабского мира на этом чемпионате мира, нас поддерживают остальные. Нам также важно показать, что мы выступаем за народ Палестины. Вместе с нами не только арабские страны, кстати, но и те, кто на себе испытал тяжесть оккупации и несправедливости, чьим символом уже много лет является Палестина. Акция поддержки не была запланирована, это всё идёт от сердца людей. Тот, кто поддерживает Палестину, поддерживает человечность».

Фанат с палестинским флагом Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Почему арабы поддерживают Палестину

Противостояния арабского мира и Израиля уходит далеко в историю, а именно – в конец XIX века, когда зародилось сионистское движение, целью которого была борьба евреев за независимое государство. Вместе с этим начал развиваться арабский национализм, который выступал против появления на палестинских землях евреев.

В 1917 году министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур выпустил декларацию, впоследствии получившую его имя: в ней устанавливалось, что страна «положительно смотрит на основание в Палестине национального дома для еврейского народа». Началась массовая иммиграция евреев, к которой проживавшие на той земле арабы относились без какого-либо одобрения – начались палестинские бунты.

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В 1922 году Палестина перешла под управление Великобритании в качестве подмандатной территории Лиги наций, чтобы установить на территориях безопасные условия для формирования еврейских общин. Помимо этого, иммиграция евреев была ограничена, чтобы избежать возрастания столкновений с арабским сообществом, которое составляло бóльшую часть населения. Помогло это не особо: евреи продолжили прибывать в Палестину нелегально, особенно в 1930-е и в начале 1940-х, когда тысячи людей спасались от гитлеровского нацизма. По окончании войны процент еврейского населения был в три раза выше, чем в самом начале британского управления.

Фанат с палестинским флагом Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Арабы сопротивлялись массовому переселению евреев: народы постоянно сталкивались, отказываясь в том числе работать друг с другом. Каждая сторона заявляла о своём праве на территорию: арабы объясняли это «преобладающим коренным населением, населявшим Палестину веками», евреи – исторической ассоциацией со страной, а также своими правами, которые они получили на этих землях.

В 1947 году британское правительство отказалось от мандата — попросту потому, что не могло справиться с волнениями на территории Палестины. В том же году только созданная ООН приняла резолюцию №181 о плане раздела Палестины, в котором Иерусалим должен был стать международным городом под управлением организации. Высший арабский совет этот план отверг, несмотря на его логичность: территория делилась на два мира – арабский и еврейский – которые должны существовать мирно бок о бок. Но вместо этого ООН получила войну, которая растянулась на долгие годы.

14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства, после чего начались столкновения еврейского ополчения и арабских вооруженных формирований, которые переросли в войну. Еврейская община боролась за независимость, арабская – за отсутствие евреев «на своей земле». Закончилась она поражением арабских сил и принятием Израиля в ООН.

Потом была ещё одна важная война – в 1967-м. Тогда Египет, Сирия, Иордания и Ирак выступили против Израиля, заявив, что земли Палестины должны быть свободны от сионистов, но арабский мир вновь потерпел поражение в этой борьбе: Израиль захватил ещё больше земель – их площадь в 3,5 раза превосходила ту, что была у государства до войны.

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С тех пор палестинцы настаивают на признании их границ, которые существовали до начала этой войны, а Израиль отказывается уходить с части территорий, потому что за эти годы там появилось множество еврейских поселений. По Иерусалиму стороны тоже не готовы находить компромисс – и получается, что два мира уже много лет живут в состоянии вечного противостояния.

Администрация Трампа пыталась урегулировать этот вопрос, но многие всё равно считают, что Палестина должна быть свободной и никакие «нормализации» здесь невозможны.

И причём тут Катар?

В Катаре ещё с середины прошлого века проживает много палестинцев, бежавших сюда за укрытием. Многие также специально приехали на чемпионат мира, чтобы продемонстрировать свою позицию – как мы уже выяснили, турнир стал идеальной для этого площадкой.

«Мы хотим, чтобы все в мире знали, что Палестина свободна, – говорит Мохаммад, разворачивая флаг. – Так и будет – рано или поздно. Мы приехали на этот матч, чтобы показать всему миру, что земля Палестины – только для палестинцев. У нас нет никаких проблем с евреями за пределами нашей страны. Но у нас есть проблемы с теми евреями, которые занимают наши земли. Нам нужно, чтобы они покинули нашу страну».