Вратарь сборной Франции близок к уникальному достижению на ЧМ. Такого не было 60 лет

В истории чемпионатов мира не так много футболистов, которые выигрывали трофей больше одного раза. Пеле – уникальная фигура. Король футбола трижды брал золото ЧМ. Ещё у группы игроков по две победы. Это бразильцы Жилмар, Джалма Сантос, Беллини, Нилтон Сантос, Зито, Диди, Гарринча, Марио Загалло, Вава, Мауро, Зозимо, Пепе, Кастильо, Кафу, Роналдо, итальянцы Эральдо Мондзельо, Джованни Феррари, Джузеппе Меацца, Гвидо Мазетти и аргентинец Даниэль Пассарелла.

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Почти все эти футболисты были либо лидерами своей сборной, либо как минимум игроками основы. Но есть три исключения – три удивительных чемпиона. Голкиперы Мазетти и Кастильо, а также вингер Пепе стали двукратными чемпионами мира, не проведя на поле ни минуты!

Мазетти вызывался в сборную Италии с мая 1934 года по ноябрь 1939-го. Но за всё это время принял участие лишь в двух товарищеских встречах со Швейцарией. На ЧМ-1934 он поехал сменщиком капитана команды Джанпьеро Комби и все пять матчей просидел на скамейке. На ЧМ-1938 место в воротах итальянцев занимал Альдо Оливьери. Поскольку на тех чемпионатах мира играли по системе плей-офф (групповых стадий ещё не было), тренер «Скуадра адзурра» не имел возможности поэкспериментировать с составом и дать сыграть запасному голкиперу.

В похожих ситуациях на ЧМ-1958 и ЧМ-1962 оказались бразильцы – Кастильо и Пепе. Голкипер довольно долго выступал за сборную. Дебютировал ещё в мае 1950-го, а завершил карьеру в составе «селесао» летом 1962-го, как раз после чемпионата мира. На ЧМ-1950 Кастильо был запасным. На ЧМ-1954 – основным, вот только тогда бразильцы вылетели в четвертьфинале. На ЧМ-1958 Кастильо сидел на скамейке под Жилмаром. На ЧМ-1962 история повторилась: Жилмар по-прежнему имел статус первого номера и выходил в основе во всех матчах, а Карлос поддерживал его и остальных партнёров как резервист.

У Пепе, казалось, было больше шансов сыграть на чемпионате мира. Он мог исполнить в атаке разные роли – левого вингера, форварда. В сборной Бразилии, за которую выступал с июля 1956-го по май 1963-го, Пепе имел хорошую статистику: 34 игры и 16 голов. Тем не менее и он ни разу не появлялся на поле в победных для Бразилии чемпионатах мира. И на ЧМ-1958, и на ЧМ-1962 все шесть матчей провёл в запасе. Пепе не повезло, что в то время на чемпионатах мира ещё не были разрешены замены. Это правило ввели только с 1970 года.

И вот сейчас, спустя 60 лет, список двукратных чемпионов мира – «бездельников» может пополнить ещё один игрок. Представитель сборной Франции. Его история даже более уникальная, ведь в современном футболе намного сложнее остаться без практики в 14 подряд матчах на двух чемпионатах мира. Количество замен увеличено до пяти-шести, а у французов были на групповых этапах не имевшие особой турнирной ценности игры.

Речь о голкипере Альфонсе Ареола. На чемпионате мира в России Дидье Дешам включил его в тройку вратарей сборной наряду с Уго Льорисом и Стивом Манданда. После того как Франция выиграла два матча в группе, на игру 3-го тура с Данией вышел Манданда. На ЧМ-2022 произошло то же, что и на ЧМ-2018. «Трёхцветные» стартовали с двух побед, а во встрече 3-го тура с Тунисом вместо Льориса появился Манданда.

Альфонс Ареола Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Ареола в сборной – с октября 2015 года. За эти семь лет он всего пять раз выходил на поле. Осенью 2018-го, уже будучи чемпионом мира, провёл первые две игры за Францию в Лиге наций с Германией (0:0) и Нидерландами (2:1). Летом 2019-го принял участие в спарринге с Боливией (2:0). В сентябре 2022-го Дешам ещё дважды выпускал Альфонса в Лиге наций. С Австрией (2:0) – на замену в перерыве, а с Данией (0:2) – в основе.

Ареола – воспитанник «ПСЖ», он принадлежал парижскому клубу с 17 до 29 лет. Несколько сезонов провёл в арендах. В сборную Франции его начали вызывать из «Вильярреала», потом Альфонс уезжал в «Реал», «Фулхэм» и «Вест Хэм». Наконец, летом 2022-го «молотобойцы» из Лондона выкупили голкипера у парижан.

Интересно, что и в «Вест Хэме» Ареола лишь запасной голкипер. В нынешнем сезоне АПЛ он сыграл всего два матча. Однако Дешам защищал Альфонса: «Действительно, он не играет во всех матчах, но показывает себя хорошо, когда выходит на поле. Он уже был с нами и был надёжен. Мне кажется вполне логичным вызвать его снова».

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Впрочем, Ареола знает, как выигрывать чемпионаты мира для своей сборной на футбольном поле. В 2013 году он в составе французов победил на молодёжном ЧМ. В финале с Уругваем сыграл «на ноль», а в серии пенальти стал настоящим героем – отразил два удара.