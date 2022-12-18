В финалах ЧМ уже 40 лет играют представители двух топ-клубов. Как сложилась эта традиция?

С 1982 года на чемпионатах мира началась удивительная история. Речь именно о финалах турнира. 40 лет назад Италия победила ФРГ, а в составах обеих сборных сыграли футболисты из «Баварии» и «Интера». С того момента это стало традицией. Удивительно, но она продолжается уже 40 лет. Вспоминаем, как это было.
Испания-1982. Италия — ФРГ — 3:1
«Бавария»: Карл-Хайнц Румменигге, Пауль Брайтнер, Вольфганг Дреммлер (все – ФРГ)
«Интер»: Беппе Бергоми, Габриэле Ориали, Алессандро Альтобелли (все – Италия)
Тогда оба клуба делегировали по три футболиста в финал. Первый тайм решающего матча закончился 0:0, а во втором итальянцы побежали забивать голы. Третьим отметился как раз Альтобелли на глазах 90 тысяч болельщиков.
Мексика-1986. Аргентина — ФРГ — 3:2
«Бавария»: Лотар Маттеус, Дитер Хёнесс, Норберт Эдер (все – ФРГ)
«Интер»: Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ)
Несмотря на то что ФРГ представляли сразу четыре игрока из двух клубов, это не помогло им избежать поражения во втором финале подряд. Аргентина оказалась сильнее, а победный гол забил даже не Диего Марадона. Герой того ЧМ отдал это право Хорхе Бурручаге.
Диего Марадона с Кубком мира
Фото: Bongarts/Getty Images
Италия-1990. ФРГ — Аргентина — 1:0
«Бавария»: Клаус Аугенталер, Юрген Колер, Штефан Ройтер (все – ФРГ)
«Интер»: Андреас Бреме, Юрген Клинсман, Лотар Маттеус (все – ФРГ)
Спустя четыре года ФРГ взяла реванш за поражение в Мексике. На этот раз целых шесть игроков из «Баварии» и «Интера» помогли им это сделать. Единственный гол был забит на 86-й минуте с пенальти. Маттеус отказался от удара, а Бреме принёс команде трофей.
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США-1994. Бразилия — Италия — 0:0 (3:2 по пенальти)
«Бавария»: Жоржиньо (Бразилия)
«Интер»: Никола Берти (Италия)
Тот самый промах Баджо с пенальти случился именно тогда. А Жоржиньо отыграл в матче всего 21 минуту. Потом травмировался, и его заменил молодой Кафу. Качество игры точно не упало. Бразилия взяла титул.
Игроки сборной Бразилии с Кубком мира, 1994 год
Фото: Henri Szwarc/Getty Images
Франция-1998. Франция — Бразилия — 3:0
«Бавария»: Биксант Лизаразю (Франция)
«Интер»: Юрий Джоркаефф (Франция), Роналдо (Бразилия)
Легендарная Франция и не менее легендарный Зинедин Зидан. У себя дома они просто не могли не выиграть трофей. Даже несмотря на очень мощного Роналдо, который участвовал в матче после эпилептического припадка. Но игра на «Стад де Франс» получилась не самой интригующей.
Япония/Южная Корея — 2002. Бразилия — Германия — 2:0
«Бавария»: Оливер Кан, Карстен Янкер, Томас Линке, Йенс Йеремис (все – Германия)
«Интер»: Роналдо (Бразилия)
Как и четыре года назад полноценное, пусть и не равное противостояние двух клубов в разных сборных. Заматеревший Роналдо против четырёх немцев из «Баварии». Оба гола в финале забил как раз Феномен. На том ЧМ он вообще был лучшим и получил «Золотую бутсу».
Роналдо с Кубком мира, 2002 год
Фото: Andreas Rentz/Getty Images
Германия-2006. Италия — Франция — 1:1 (5:3 по пенальти)
«Бавария»: Вилли Саньоль (Франция)
«Интер»: Марко Матерацци (Италия)
Вряд ли в вашей памяти отложилась игра Саньоля в финале ЧМ. Зато Матерацци вы точно запомнили. Именно он сыграл головой против Зидана. А потом та самая серия пенальти, где Марко забил и лучше оказались итальянцы.
ЮАР-2010. Испания — Нидерланды — 1:0
«Бавария»: Арьен Роббен, Марк ван Боммел (все – Нидерланды )
«Интер»: Уэсли Снейдер (Нидерланды)
Хоть «Бавария» и «Интер» предоставили Нидерландам трёх игроков, этого оказалось недостаточно для победы. Вообще, тот финал получился одним из самых грязных в истории. 14 жёлтых и одна красная к концу матча – и это только у Нидерландов. Марк ван Боммел был в огне, но это ему не особо помогло.
Игроки сборной Испании с Кубком мира, 2010 год
Фото: Jamie McDonald/Getty Images
Бразилия-2014. Германия — Аргентина — 1:0
«Бавария»: Мануэль Нойер, Филипп Лам, Жером Боатенг, Бастиан Швайнштайгер, Тони Кроос, Томас Мюллер, Марио Гётце (все – Германия)
«Интер»: Родриго Паласио (Аргентина)
Почти вся основа Германии представляла «Баварию». И после громкой победы над Бразилией в полуфинале они просто не могли отдать титул другой южноамериканской команде. Именно после той встречи фотографы поймали тот самый печальный взгляд Месси на Кубок мира. И триумф немцев.
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Россия-2018. Франция — Хорватия — 4:2
«Бавария»: Корентин Толиссо (Франция)
«Интер»: Марсело Брозович, Иван Перишич (оба – Хорватия)
В самом результативном с 1966 года финале среди проигравших оказались два игрока «Интера». А единственный баварец увёз трофей Кубка мира.
Игроки сборной Франции с Кубком мира, 2018 год
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
Катар-2022. Франция — Аргентина
«Бавария»: Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Кингсли Коман, Лукас Эрнандес (все – Франция).
«Интер»: Лаутаро Мартинес (Аргентина)
В нынешнем финале могут поучаствовать четыре футболиста. Лукас Эрнандес порвал крестообразные связки ещё в начале ЧМ и уже улетел домой. Интересно, что все игроки «Интера» и «Баварии» не являются абсолютно основными в сборных. Поэтому если они и появятся в финале, то, скорее всего, со скамейки запасных.
- 18 декабря 2022
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