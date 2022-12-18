Футбол – просто величайшая игра

Спасибо, ЧМ-2022, ты был прекрасен! Других слов про этот чемпионат мира не осталось.

Если вы хотите почитать что-то фактурное, вам точно не сюда. Здесь только эмоции.

Весь этот проблемный ЧМ в Катаре был просто чудесным. Да, проблемы с организацией, мутный налёт политики, духота и безумные кондиционеры. Да — и чёрт с ним!

За этот почти месяц мы увидели столько классных сюжетов: подвиги андердогов (взять хотя бы Саудовскую Аравию, Сенегал, Австралию) и слишком самоуверенные команды (Германия, Бельгия), рискованное торжество карнавала (Бразилия) и величие обороны (Хорватия, Марокко), сомнительная приверженность философии (Нидерланды, Испания) и просто желание создать лучшее из имеющегося состава (Франция, Аргентина). И ещё у нас были Месси и Роналду. А потом Месси и Мбаппе. И просто – Месси! Месси! Мес-си!



Какие мы посмотрели четвертьфиналы! Какие полуфиналы! И какой невероятный финал. Фантастическая тренерская дуэль, когда Дидье Дешаму удалось перевернуть проигранный матч. Просто безумный овертайм и серия пенальти с великолепным (прости, Лео) Эми Мартинесом!



Если вы смотрели матчи Катара или все эти унылые нулевые ничьи, то за этот финал можно простить что угодно.



Как же прекрасен футбол.