Аргентина в огне после чемпионства Месси! Празднования по всему миру! LIVE

Друзья, привет! Чемпионат мира — 2022 закончился самым эпическим образом. Аргентина, забив два мяча, пропустила столько же от Килиана Мбаппе в концовке основного времени. В дополнительном южноамериканцы и французы обменялись голами, поэтому решать судьбу трофея пришлось в серии пенальти. А там в полной красе показал себя вратарь Эмилиано Мартинес, который уже спасал Аргентину в ходе турнира в Катаре. Он взял удар Кингсли Комана и помог партнёрам довести дело до победы.

Триумф Аргентины на чемпионате мира — историческое событие. В последний раз эта сборная брала трофей в далёком 1986 году, когда по полю бегал Диего Марадона. Сейчас великого уже нет в живых, но его преемник — Лионель Месси — всё-таки повторил успех.

Прямо сейчас аргентинцы по всему миру сходят с ума от счастья. А мы за этим следим и показываем вам. Присоединяйтесь!