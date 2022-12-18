Аргентина в огне после чемпионства Месси! Празднования по всему миру! LIVE

Друзья, привет! Чемпионат мира — 2022 закончился самым эпическим образом. Аргентина, забив два мяча, пропустила столько же от Килиана Мбаппе в концовке основного времени. В дополнительном южноамериканцы и французы обменялись голами, поэтому решать судьбу трофея пришлось в серии пенальти. А там в полной красе показал себя вратарь Эмилиано Мартинес, который уже спасал Аргентину в ходе турнира в Катаре. Он взял удар Кингсли Комана и помог партнёрам довести дело до победы.
Триумф Аргентины на чемпионате мира — историческое событие. В последний раз эта сборная брала трофей в далёком 1986 году, когда по полю бегал Диего Марадона. Сейчас великого уже нет в живых, но его преемник — Лионель Месси — всё-таки повторил успех.
Прямо сейчас аргентинцы по всему миру сходят с ума от счастья. А мы за этим следим и показываем вам. Присоединяйтесь!
👇 Для начала коротко о том, как Аргентина стала чемпионом мира.
- 18 декабря 2022
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