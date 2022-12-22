Россия или Катар. Кто потратил на ЧМ больше?

Чемпионат мира в Катаре закончен! На его подготовку ушло много времени (страна готовилась долгих 12 лет), но ещё больше – денег.

Стоимость турнира: самый дорогой ЧМ в истории

Принять у себя чемпионат мира стоит стране очень дорого, потому что подготовка охватывает целый комплекс сфер: стадионы, гостиницы, транспорт, найм персонала и т. д. ФИФА при этом почти не тратится, а больше зарабатывает – все крупные расходы ложатся на принимающую сторону. Самая значительная часть уходит на подготовку инфраструктуры, транспорт и строительство/реконструкцию стадионов, потому что страны зачастую используют чемпионат мира как возможность модернизировать различные сферы. Например, построить аэропорты, которые давно собирались, но всё никак не могли.

🇿🇦 В этом веке на организацию чемпионата мира меньше всего потратилась ЮАР – $ 3,6 млрд, из которых только на строительство и модернизацию стадионов было потрачено $ 1,1 млрд. Но самой большой статьёй расходов стал транспорт: на улучшение автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения ушло $ 1,3 млрд, а ещё $ 392 млн – на основные порты въезда в страну. Логистика, кстати, всё равно стала большой проблемой того турнира: расстояния были огромными, из-за чего болельщикам было крайне неудобно (и дорого) добираться на матчи в другие города. ФИФА, изучив этот опыт, в 2010 году при определении стран-хозяек ЧМ-2018 и 2022 обращала на этот аспект особенное внимание, поэтому Катар с его компактностью особенно «попал» в запрос чиновников.

🇧🇷 Бразилия по сравнению с ЮАР значительно увеличила затраты: стоимость проведения чемпионата мира – 2014 резко возросла, поскольку стране нужно было построить новые дороги, транзитные линии, стадионы и отели. Только на возведение арен потратили $ 3,6 млрд, при этом они стали проектами с наименьшей долгосрочной устойчивостью – просто потому, что в городах, где их возвели, отсутствует спрос на стадионы такого класса. При этом обещания по развитию инфраструктуры правительство не выполнило: при планировании был обещан ряд проектов (вроде элементарной модернизации дорог), которые бразильцы встретили с энтузиазмом, но по мере приближения турнира всё больше и больше проектов просто выпали из списка обещаний. По оценкам реальная стоимость ЧМ в Бразилии приравнивается к $ 15 млрд.

Чемпионат мира — 2014 в Бразилии Фото: Jamie Squire/Getty Images

🇷🇺 Россия планировала уложиться в $ 10 млрд – именно такую цифру озвучил премьер-министр России Владимир Путин сразу после того, как российская заявка победила в Цюрихе. Тогда же предполагалось, что принимать участие в подготовке к чемпионату мира будет и бизнес – для «минимизирования государственных расходов». Путин тогда ещё пошутил про Абрамовича: «Пусть раскошелится немножко — ничего страшного, не убудет. У него много денег».

Российская сторона предоставила в Цюрихе огромную заявочную книгу на 1100 листов, в которой были изложены грандиозные планы вроде строительства железнодорожной ветки Москва – Вена, нового терминала в московском аэропорту «Домодедово», скоростного участка пути Москва – Сочи, а также речного транспорта, который смог бы перевозить болельщиков по Волге между Волгоградом, Казанью, Нижним Новгородом и Самарой. Ничего из этого сделано не было, но подобное несоответствие обещаниям из заявочной книги – довольно частая история при подготовке к ЧМ. Происходит это по нескольким причинам: что-то не успевают сделать по срокам (новую полосу в «Шереметьево», например, всё же открыли), что-то отсекают по причине ненадобности после турнира, но чаще всего дело, конечно, в деньгах – средства перераспределяют в порядке приоритетности.

Зепп Блаттер Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Постановление, в котором была изложена смета чемпионата мира, правительство приняло в 2013 году – спустя 2,5 года после того, как Путин заявил в Цюрихе про $ 10 млрд. В первоначальной версии документа было указано, что на все программы подготовки (помним, что это не только строительство стадионов – а ещё дороги, аэропорты, и т. д.) уйдёт 664,1 млрд руб, что на тот момент составляло $ 20,7 млрд. Из них ровно половина – $ 10,4 млрд – из государственного бюджета, как и обещал вице-премьер. После сумма затрат в том постановлении менялась 12 раз: до 2016 года количество миллиардов уменьшалось за счёт урезания расходов (сэкономили на гостиницах, строительстве международного вещательного центра и различных сопутствующих ЧМ мероприятий), а в долларовом эквиваленте итоговая цифра снижалась из-за девальвации рубля, которая началась в 2014 году.

В 2017-м смета снова пошла в рост, потому что потребовались дополнительные средства для строительства стадионов: что-то не так шло и в Санкт-Петербурге, и в Волгограде, и в Самаре – на исправления ушли миллионы рублей; кроме того, потребовалось усилить меры безопасности, так как требования к ним со временем повысились. Так, на стадионах и фан-зонах пришлось установить камеры с системой распознавания лиц, чтобы правоохранительные органы могли идентифицировать преступников в считаные минуты.

Фан-зона на ЧМ в России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В итоге Россия потратила 683 млрд рублей (или же $ 11,7 млрд), сообщила в июне 2018 года консалтинговая компания JLL, которая изучила документы организационного комитета. Финальные расходы, отмечалось в отчёте, на 19 млрд рублей превысили сумму, которую планировалось потратить в 2013 году, при этом большая часть средств – 437,8 млрд рублей (71%) – была выделена из госбюджета. По расчётам JLL, основной объём инвестиций пришёлся на спортивные объекты: на строительство и модернизацию стадионов потратили 265 млрд рублей ($ 4,5 млрд), при этом в среднем на один объект ушло $ 380 млн, что сделало Россию рекордсменом среди стран-хозяек ЧМ. На втором месте идут затраты на транспортную инфраструктуру – 228 млрд рублей: сюда вошли аэропорты, модернизация дорог, ж/д сообщение и т. д.

РБК при этом сообщал, что реальные расходы оказались выше – 883 млрд рублей (более $ 14,2 млрд), но в официальных правительственных документах последняя зафиксированная сумма на 200 млрд меньше.

🇶🇦 Катар оторвался по сумме затрат дальше всех: страна потратила на подготовку к чемпионату мира $ 220 млрд, из них только от $ 6 до $ 10 млрд (по разным оценкам) ушло на строительство семи стадионов и реконструкцию «Халифа Интернейшнл», построенного ещё в 70-х. Остальное ушло на транспорт, гостиничный бизнес, телекоммуникации и инфраструктуру безопасности. Так, $ 36 млрд выделили на метро, $ 15,5 млрд – на новый аэропорт, $ 7,4 млрд – на новый порт.

Чтобы представить масштаб затрат, ВВП Катара в 2022 году – около $ 180 млрд. При довольно грубых подсчётах получается, что с момента, как страна выиграла в голосовании на право провести ЧМ, она тратила $ 18,3 млрд в год, или более 10% своего ВВП. Огромные суммы в отчётах появились не просто так: Катар при подготовке к ЧМ частично реализовывал программу National Vision – 2030, которая направлена на превращение арабской страны в глобальный инновационный центр с первоклассной инфраструктурой.

«Лусаил Айконик» Фото: David Ramos/Getty Images

С 2013 года Катар построил 1791 км дорог, что на 1299 км больше, чем за период с 1950-го. В стране появились 2131 км велосипедных дорожек, тогда как за предыдущий период (то есть за 63 года!) проложили всего 22 км. С 2013-го по 2022-й появились 200 мостов, увеличился аэропорт, открыли новый порт, а ещё метро, которого раньше в стране не было. Также с нуля построили целый город – и всё это в рамках одной масштабной стратегии. Главная цель программы – диверсифицировать экономику, основанную на нефти, на экономику, основанную на знаниях. Поэтому вся стратегия строится на четырёх столпах: развитие социальное, экономическое, инфраструктурное и человеческое (речь про качество жизни).

Все проекты стадионов так или иначе связаны с дальнейшим их использованием жителями Катара: у арен появятся большие кластеры с доступом к медицине, образовательным учреждениям и развлечениям. На бумаге всё это выглядит действительно впечатляюще, но как будет на деле, покажет только время. Но уже сейчас понятно: некоторые проекты в долгосрочной перспективе не несут в себе практического смысла: так, автомагистраль, соединяющая два стадиона по обе стороны Дохи, может добавить удобства проезду во время игр, но практически не внесёт вклада в экономику Катара. Стадионы и другие здания, что останутся, потребуют миллионы долларов в год на эксплуатацию и техническое обслуживание.

⚽️ ФИФА тоже тратится, пусть и сравнительно меньше, чем страна-организатор. Объём инвестиций в чемпионат мира в Катаре составил $ 1,7 млрд, что составляет 54% совокупных расходов за финансовый четырёхлетний цикл. Большая часть приходится на призовые, что становятся больше с каждым турниром: в 2014 году совокупные выплаты (призовые, компенсация подготовки, клубные льготы и страховые выплаты) составили $ 564 млн, в 2018-м – $ 791 млн (+40%), в этот раз – $ 1,04 млрд (+31,5%). Ещё $ 322 млн заложены под операционные расходы (продажа билетов, организация судейства, юридическое сопровождение и т. д.), $ 247 млн – на организацию трансляций. При этом общая сумма расходов на ЧМ-2022 сократилась на 7% по сравнению с турниром в России (там ФИФА потратила $ 1,8 млрд) – на это в том числе повлияла компактность Катара.

Джанни Инфантино Фото: Julian Finney/Getty Images

Прогнозируемые доходы: Катар планирует остаться в плюсе, а вот ожидания ФИФА могут не оправдаться

Генеральный директор ЧМ-2022 в Катаре Насер Аль-Хатер заявил журналистам, что ожидаемые доходы от турнира – около $ 17 млрд. При этом, по его словам, расходы на инфраструктуру не превышают больше $ 8 млрд, а это значит, что Катар планирует получить вдвое больше, чем потратил.

Как? Всё просто – достаточно взглянуть на стоимость жилья, что предлагают забронировать болельщикам, и математика генерального директора плюс-минус становится понятна. Самый дешёвый вариант, доступный фанатам, – это вагончики и палатки в фан-деревнях, цены за ночь в которых стартуют от $ 207 (примерно 12,5 тысяч рублей). Cюда же добавляем сборы за билеты (а они в этот раз дороже, чем в России), так как они делятся между принимающей стороной и ФИФА – на пропорции договариваются индивидуально, но Бразилия, например, получила 87%, что довольно существенно.

Насер Аль-Хатер генеральный директор ЧМ-2022 в Катаре «Согласно исследованиям, проведённым Верховным комитетом по доставке и наследию, ожидается, что от 3 до 4 млрд человек во всём мире будут смотреть чемпионат мира. А ещё около 1,5 млн человек посетит Катар во время турнира».

ФИФА планирует получить от ЧМ в Катаре порядка $ 6,2 млрд, что на 17% больше, чем от турнира в России – тогда организация получила рекордные $ 5,3 млрд, что составило 83% от общей суммы выручки за цикл ($ 6,4 млрд). Доходы от прав на телетрансляции останутся теми же, что и в 2018 году – $ 3,1 млрд, а вот поступления от спонсорских контрактов составляют $ 1,1 млрд. Интересно, что с 2014 года, согласно данным GlobalData, выручка от спонсорских контрактов сократилась на 16%, и связано это в первую очередь с решением ФИФА провести чемпионат мира в Катаре: список спонсоров сократился из-за репутации страны в области прав человека. Сейчас у организации семь основных партнёров: adidas, Coca-Cola, Qatar Energy, Qatar Airways, Wanda Group, Hyundai/Kia Motors и Visa. Свои спонсоры есть отдельно у ЧМ, и в этот раз они по большей части из Азии, что показательно: образовательная компания из Индии BYJU’s, McDonald's, китайский бренд бытовой техники Hisense, китайские смартфоны Vivo, криптобиржа Crypto.com, китайская молочная продукция Mengniu, аргентинский разработчик ПО Globant и пиво Budweiser.

С последними получилось интересно: за два дня до старта турнира вся сделка, которой уже очень много лет, была скомкана и брошена в лицо пивоваренному концерну по желанию королевской семьи Катара. Для ФИФА (а в первую очередь в этой ситуации в неловком положении именно организация) такой поворот может в потенциале плохо сказаться на дальнейших спонсорских контрактах: соглашение с Budweiser на сумму $ 77 млн истекает как раз после этого чемпионата мира, поэтому катарское решение может осложнить дальнейшие переговоры о продлении контракта на 2026 год – ФИФА планировала, что сможет удвоить сумму. Но есть вариант, что Bud самим будет невыгодно сжигать мосты, потому что турнир в США, Канаде и Мексике уже сейчас оценивается аналитиками очень высоко (то есть перспективно и дорого).