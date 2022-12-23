Бензема сильно разочаровал. Карим очень быстро загрязнил свою репутацию

Француз превратился в одного из самых токсичных футболистов мира, хотя ещё пару месяцев назад все им восхищались.

Ещё пару месяцев назад форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема являлся, пожалуй, самым почитаемым футболистом мира среди болельщиков и СМИ. Спортивная общественность восхищалась игрой Бензема, который абсолютно заслуженно получил «Золотой мяч» в этом году.

Чемпионат мира — 2022 должен был стать очередным успешным пунктом в резюме 35-летнего нападающего. У Бензема не задалась карьера в сборной Франции, но в Катаре он наконец-то имел все шансы привести национальную команду к медалям на крупном международном турнире. Кто бы мог подумать, что ситуация перевернётся буквально с ног на голову и по итогам ЧМ Карим превратится из всеобщего кумира в токсичного персонажа с подмоченной репутацией?

Бензема не приехал на финал ЧМ и неожиданно завершил карьеру в сборной Франции

Краткая история Бензема во время ЧМ. Получил травму бедра перед стартом турнира, но она оказалась не слишком серьёзной и теоретически позволяла вернуться к плей-офф. Карим не остался в расположении сборной Франции, поехал отдыхать на тихоокеанский остров Реюньон и вернулся в «Реал», где уже с начала декабря тренировался без ограничений.

В мадридском клубе утверждают, что Бензема потребовалось всего три дня лечения у врачей и физиотерапевтов на базе клуба в Вальдебебас, а 15 декабря форвард уже сыграл в товарищеском матче с «Леганесом». Франция в это время прокладывала себе путь к финалу. Перед решающей игрой с Аргентиной ходило много разговоров о возвращении Бензема в Катар и его потенциальном участии в матче.

Карим Бензема в сборной Франции Фото: JEAN CATUFFE/GETTY IMAGES

Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам не исключал Бензема из заявки даже после травмы и отъезда игрока. Но Карим не вернулся в Катар даже в качестве болельщика для поддержки своих партнёров, отклонив личное приглашение на финал президента Франции Эммануэля Макрона.

Франция проиграла Аргентина в финале (3:3, 2:4 по пенальти). Вскоре после этого Бензема объявил о завершении карьеры в сборной, что выглядело очень неожиданно.

Уже за отказ Макрону форвард подвергся критике со стороны болельщиков. Усугубила ситуацию появившаяся в СМИ информация о плохих отношениях Бензема и Дешама. Как пишет L’Équipe, нападающий и тренер никогда не были «на одной волне». В том числе из-за скандала с шантажом Матьё Вальбуэна, из-за которого Карим не привлекался в национальную команду в течение шести лет (2015–2021). Дидье не горел особым желанием вызывать форварда на ЧМ-2022, но всё-таки не мог игнорировать его яркую игру за «Реал» и включил в заявку.

Тренерский штаб сборной Франции, Антуан Гризманн и Уго Льорис Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Далее в медиа просочились инсайды о конфликте Бензема с другими игроками сборной. Многократно подтверждались данные, что большинство французских футболистов были рады отсутствию Карима в Катаре. Журналист CNN и New York Times Ромен Молина сообщил, что нападающий Антуан Гризманн и вратарь Уго Льорис не приветствовали возвращение Бензема в сборную, так как тот перетягивает всё внимание на себя и привносит токсичность в коллектив.

Гризманн, Льорис, Поль Погба и Оливье Жиру – список лидеров Франции, которые были недовольны вызовом Бензема ещё до старта турнира. Отмечается, что Бензема близок с некоторыми игроками сборной (Маркус Тюрам, Орельен Тчуамени), но большинство партнёров относятся к нему плохо или в лучшем случае безразлично. В общем, в раздевалке сборной Франции не заметили отсутствия Карима на турнире, а многие футболисты откровенно обрадовались этому.

Аргументы в защиту Бензема

Прописная истина гласит, что у медали есть две стороны. Существуют и доводы в пользу Бензема. Пускай звучат они не слишком убедительно, но отмахиваться от них нельзя.

Как сообщает Libertad Digital, Бензема не собирался покидать расположение сборной Франции после того, как получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022. Дешам якобы подошёл к Кариму после повреждения и сказал: «Жаль, что тебе придётся уехать». Форвард воспринял это так, словно он не нужен главному тренеру, устроил себе мини-отпуск на Реюньоне и вернулся в «Реал».

Foot Mercato утверждает, что окружение Бензема с непониманием отнеслось к действиям тренерского штаба сборной. Близкие Карима винят Дешама и его помощников в том, что форварда довели до травмы, неправильно распределяя нагрузку. Утверждается, что за день до получения повреждения Карим провёл очень интенсивную тренировку.

Дидье Дешам Фото: Mohamed Farag/Getty Images

При этом L’Équipe пишет, что у медицинского штаба сборной Франции есть свои претензии к Бензема. Перед ЧМ-2022 врачи хотели провести полное обследование, чтобы оценить состояние Карима, но форвард отказался от него. Бензема решил, что в совершенстве знает своё тело, а также проблемы, которые его беспокоят, поэтому посчитал, что может обойтись без обследования.

То есть со стороны игрока исходил явный непрофессионализм. Ровно это же качество Карим проявлял в «Реале» за месяц до ЧМ. Тогда Бензема откровенно «косил» от матчей, выйдя на поле всего один раз с середины октября. Официальная причина – мышечная травма. Однако французские и испанские СМИ регулярно сообщали, что Карим при желании мог бы играть, но банально не хотел этого делать. В «Реале» не были в восторге от поведения форварда, но решили проявить к нему снисходительность и с пониманием отнеслись к желанию взять небольшую передышку после выдающегося сезона-2021/2022 с победой в Лиге чемпионов.

Карим Бензема в «Реале» Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Аргументы в защиту Бензема ставит под сомнение тот факт, что Libertad Digital и Foot Mercato — значительно менее авторитетные СМИ по сравнению с L’Équipe, ESPN, CNN и New York Times, которые публиковали дискредитирующие форварда данные.

К тому же Libertad Digital и Foot Mercato начали обелять форварда слишком поздно, буквально в последние несколько дней. Выглядит как ответ на обвинения L’Équipe и компании. Вполне возможно, при лоббировании со стороны футболиста и его лагеря. И почему Бензема отказался от простого приглашения Макрона посмотреть финал в качестве зрителя? На этом фоне информация о конфликте с партнёрами кажется правдоподобной.

В любом случае путь Бензема в сборной Франции завершён. Карим провёл в общей сложности 97 матчей за национальную команду и забил 37 голов. Большую часть из них в товарняках, квалификациях и непрестижном полуофициальном турнире под названием Лига наций. На крупных международных турнирах присутствие Бензема всегда знаменовало для Франции провал.

На Евро-2008 и Евро-2012 Карим не забивал голов, Франция вылетала в группе и первом раунде плей-офф. На ЧМ-2014 Карим отличился дважды (один гол с пенальти), команда дошла до 1/4 финала. Евро-2020 стал самым успешным турниром для Бензема в личном плане. Отличился четыре раза, но сборная вылетела в 1/8 финала от Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).

ЧМ-2022 прошёл без участия Бензема. Франция уступила в финале, но результат для команды Дешама всё равно успешный, особенно после титула в 2018-м. Далеко не факт, что с Каримом французы добрались бы до решающего матча в Катаре, учитывая отрицательное влияние форварда на атмосферу в раздевалке.

Приходится констатировать, что международная карьера Бензема получилась крайне противоречивой и неоднозначной. Главное, чтобы Карим как можно скорее забыл обо всех проблемах в сборной и переключился на работу в «Реале». Очень не хочется, чтобы он испортил о себе мнение ещё и в клубе.