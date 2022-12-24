Дзюба и Роналду — в одном составе. Сборная свободных агентов

Перед открытием зимнего трансферного окна – 2023 на рынок вышла масса свободных агентов. Мы составили сборную временно нетрудоустроенных игроков, в которой нашлось место и нескольким хорошо знакомым в России персонажам.
Вратарь: Ричард Штребингер
Летом 2022 года 29-летний голкипер покинул варшавскую «Легию». За полгода в клубе Штребингер сыграл семь матчей и пропустил 11 голов. До перехода в польскую команду вратарь выступал за «Рапид» из Вены. За этот клуб австриец провёл 205 матчей (66 – «на ноль») и пропустил 256 мячей.
Ричард Штребингер
Фото: Andreas Schaad/Getty Images
Штребингер начал карьеру в «Герте», но ни в Берлине, ни в «Вердере» не смог закрепиться в основе. Из «Рапида» он вызывался в сборную Австрии на матчи отбора Евро-2020.
Правый защитник: Сантьяго Ариас
30-летний защитник долго играл за ПСВ (172 матча), затем здорово проявил себя на ЧМ-2018 в составе сборной Колумбии и перешёл в «Атлетико». Со временем Ариас потерял место в старте у Диего Симеоне и ушёл в аренду в «Байер». Там он сыграл один матч и на 279 дней выбыл из состава из-за перелома голени.
Сантьяго Ариас
Фото: Fran Santiago/Getty Images
В прошлом сезоне обладатель Суперкубка УЕФА — 2018 нашёл себя в аренде в «Гранаде». Но и там провёл всего 12 матчей, так как больше четырёх месяцев пропустил из-за повреждения подколенного сухожилия. В сентябре колумбийцем интересовался «Манчестер Юнайтед», но игрок остался без клуба.
Правый центральный защитник: Никола Максимович
Этот серб знаком российским болельщикам по выступлениям за «Спартак». Максимович провёл за красно-белых на правах аренды 11 матчей, завоевал бронзовые медали чемпионата России, а затем вернулся в «Наполи». В этом клубе защитник провёл 83 встречи за три года и выиграл Кубок Италии.
Никола Максимович
Фото: Getty Images
Летом 2021 года Максимович бесплатно достался «Дженоа», где за один сезон пропустил пять месяцев из-за травм. В сентябре La Gazzetta dello Sport писала, что «Рома» и лично главный тренер Жозе Моуринью заинтересованы в подписании Николы, но трансфер не состоялся.
Левый центральный защитник: Ярослав Ракицкий
За четыре месяца в «Адана Демирспор» 33-летний защитник сыграл девять матчей, сделал один ассист и получил четыре жёлтые и две красные карточки. После разрыва контракта агент Ярослава Ракицкого Максим Дудченко заявил: «Сотрудничество с «Адана Демирспор» решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения на Украину, но поживём – увидим».
«Спасибо, «Адана», что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам. Наше сотрудничество прекращено».
Левый защитник: Дэнни Роуз
32-летний защитник провёл большую часть карьеры в «Тоттенхэме» (214 матчей, 10 голов и 29 ассистов). Летом 2021 года Роуз перешёл в «Уотфорд» на правах свободного агента, но за год вышел на поле только девять раз.
Дэнни Роуз
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Ещё недавно англичанин был в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (сезон-2018/2019) и выигрывал бронзу Лиги наций с Англией, а теперь четыре месяца не может найти новый клуб.
Правый центральный полузащитник: Том Кэрролл
Том Кэрролл провёл большую часть карьеры за «Суонси», «Тоттенхэм» и «Куинз Парк Рейнджерс». Летом 2022 года 30-летний англичанин покинул «Ипсвич». За год полузащитник сыграл 17 матчей и пропустил много времени из-за травм, в том числе из-за проблем с бедром, беспокоящих его последние годы.
Том Кэрролл
Фото: Alex Davidson/Getty Images
Сложно понять, кому может пригодиться Кэрролл сейчас, учитывая, что последний сезон он провёл в третьем по значимости дивизионе Англии.
Левый центральный полузащитник: Дэниел Дринкуотер
32-летний игрок – чемпион Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/2016. Через год после этого успеха Дринкуотер перешёл в «Челси» за € 37,9 млн, но там провалился. Полузащитник ездил в аренду в «Бёрнли», «Астон Виллу», «Касымпашу» и «Рединг», но нигде на прежний уровень не вышел.
Дэниел Дринкуотер
Фото: Alex Burstow/Getty Images
За «Челси» англичанин сыграл 23 матча, забил один гол и летом 2022 года покинул клуб. В сезоне-2021/2022 Дэниел провёл 33 игры с «Редингом» в Чемпионшипе.
Правый вингер: Рикарду Куарежма
Чемпион Европы – 2016 в составе сборной Португалии летом ушёл из «Витории Гимарайнш». Там за два года 39-летний полузащитник сыграл 57 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.
Рикарду Куарежма
Фото: Zuma/TASS
В последнем сезоне Рикарду Куарежма чаще выходил на замену, чем в старте, хотя и обошёлся без травм. Возможно, какой-то клуб ещё захочет приютить у себя португальского ветерана.
Атакующий полузащитник: Иско
21 декабря «Севилья» объявила об уходе Иско. Он покинул клуб спустя три с половиной месяца после подписания контракта. Испанец сыграл 19 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
Ранее Marca сообщала, что руководство клуба – в частности, спортивного директора Мончи – не устраивало поведение полузащитника и его окружения. Кроме того, на трансфере Иско настаивал Хулен Лопетеги, а он покинул «Севилью» в начале октября. Новый тренер Хорхе Сампаоли не видел Иско в своей команде.
Левый вингер: Криштиану Роналду
Португалец покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью Пирсу Моргану. Похоже, Криштиану не нужен ни одному топ-клубу. Как сообщает Marca, 37-летний форвард подпишет контракт на два с половиной года с «Аль-Нассром», а затем до 2030 года будет выступать в качестве посла Саудовской Аравии, которая совместно с Египтом и Грецией хочет провести чемпионат мира 2030 года.
Криштиану Роналду
Фото: Stu Forster/Getty Images
По контракту португалец будет получать около € 200 млн в год. На данный момент точно неизвестно, сколько Роналду заработает в должности посла ЧМ-2030. За «Манчестер Юнайтед» в свой второй приход он провёл 54 матча, забил 27 голов и сделал пять ассистов.
Нападающий: Артём Дзюба
У экс-форварда «Зенита» не получилось в Турции – он сыграл только пять матчей за «Адана Демирспор» и забил один гол. 3 ноября Артём покинул клуб и через две недели объяснил свой уход. По информации «Чемпионата», в ноябре «Краснодару» предложили подписать Дзюбу, но в клубе от этой идеи отказались.
«Прежде всего хочу сказать спасибо президенту «Адана Демирспор», что пошёл навстречу и мы спокойно разошлись в добром, мирном ключе. Это было взвешенное решение, мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно. У меня большие амбиции, мне хочется ещё играть и получать удовольствие».
Сборная свободных агентов. Версия на декабрь-2022
- 24 декабря 2022
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