«Зенит» опять обновляет состав в Бразилии. В Питере снова ошибутся с новичками?

Юри Алберто отказался возвращаться в «Зенит». Питер год назад пригласил юношу за € 25 млн, а потом начались проблемы. Но не сразу – первые полгода всё было очень даже хорошо. Он почти сразу интегрировался в бразильскую систему и стал забивать. В этом Сергееву и особенно Кассьерре точно стоило у него поучиться. И когда от бразильца ждали первого полноценного мощного сезона, 21-летний форвард отказался от возвращения в Россию. В Санкт-Петербурге пришлось срочно искать варианты, чтобы не упускать игрока по приостановке контракта. Договорились о двусторонней аренде с приглашением Ивана и Густаво Мантуана.

Прошло полгода. Оба новичка не стали хоть как-то ближе к основе. А вот в нападении появились проблемы. Кассьерра не забивает вообще, а у Сергеева это получается не постоянно. Поэтому в конце декабря в Бразилию и отправилась делегация «Зенита» убеждать Алберто вернуться. В ответ, похоже, прозвучало категорическое «нет». Так что в эти самые дни в Сан-Паулу идёт мощный торг между «Зенитом» и «Коринтиансом» по игрокам и финансам.

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Сложно прийти к компромиссу, когда у одной стороны есть желание отбить потраченные € 25 млн, а у другой таких денег нет. Но, похоже, стороны либо договорились, либо очень близки к этому. Авторитетный бразильский инсайдер Жорже Никола написал, что сделка почти закрыта. «Коринтианс» забирает все права на Алберто, а в Питер едут два других футболиста – центральный защитник Роберт Ренан и опорник Ду Кейрос. Это уже не арендные соглашения, а полноценные трансферы. Плюс, возможно, «Зенит» получит небольшую финансовую компенсацию. Вратарь Иван при этом вернётся в «Коринтианс» уже зимой, а Мантуан, вероятно, доиграет до лета и после поедет в Бразилию.

Ренан Фото: Zuma/TASS

Ренан – 19-летний защитник, которого уже расценивают в Бразилии как молодого таланта. При этом его трансферная стоимость всего € 2 млн. Но вопрос даже не в этом. Недавно «Зенит» выкупил контракт Алипа. Сейчас в клубе четыре центральных защитника. Помимо казаха, это Ловрен, Чистяков и Родригао. А с хорватом сохраняется желание продлить соглашение, истекающее летом, на выгодных для Питера условиях. И зачем в этой конфигурации пятый футболист с аналогичным амплуа?

Ду Кейрос – более опытный и статусный футболист. Ему 22 года, а стоимость € 5 млн. Потенциально он может стать заменой Барриосу или Венделу. Но у обоих долгосрочные контракты, и пока они не говорили о желании уйти. Однако этого точно нельзя исключать. Так что как потенциальная замена одному из них или даже обоим этот парень вполне потянет.

Но уже сейчас можно констатировать: проект Юри Алберто для «Зенита» оказался неудачным. Отбить потраченные деньги получится только при фантастическом прогрессе двух потенциальных новичков. При этом в Бразилии говорят, что у «Коринтианса» уже есть хорошие предложения из Европы по нападающему. Вот кто точно выиграл от этой истории.