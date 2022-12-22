Что руководство «Зенита» делает в Бразилии? Похоже, у него есть хитрый план

Кажется, все отвыкли от российского футбола за время чемпионата мира. Теперь любая новость будет восприниматься так, будто летит из другого мира. Особенно связанная с Бразилией. Мэрия Сан-Паулу опубликовала сообщение, что в страну прилетела делегация «Зенита». В гости и на переговоры. В составе – генеральный директор Александр Медведев и исполнительный – Максим Погорелов. Но что будут делать мужчины в стране, остаётся непонятным. Издание Lancer вбросило информацию, что тем много: продажа Юри Алберто в «Коринтианс», якобы обсуждение трансфера Клаудиньо, который захотел во «Фламенго», и возможные договорённости по сотрудничеству академий. Но где здесь истина?

По нашей информации, важнейшая цель приезда руководителей клуба в Бразилию – действительно переговоры по Юри Алберто. Но не в контексте полноценного трансфера в его нынешний клуб. Наоборот. Питер хочет досрочно вернуть парня из аренды. Известно, что у «Зенита» есть проблема в нападении. Сергеев и Кассьерра на двоих забили сильно меньше игроков других позиций. Линия нуждается в усилении. И когда тебе принадлежит классный нападающий, выступающий на правах аренды в другом клубе, он превращается в первую опцию. В планах руководства убедить игрока, что возвращение в Россию – это не что-то ужасное. Тем более есть примеры его соотечественников и друзей, которые недавно даже переподписали контракты. Малком и Клаудиньо вообще думают о российском паспорте. Так что почему бы и нет?

Бразильская диаспора «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да, аренда в «Коринтианс» рассчитана до следующего лета. В сторону Питера по этому соглашению приехали два футболиста – Иван и Мантуан. Но «Зенит», насколько я понимаю, попытается отыграть сделку назад. Вернуть двух футболистов обратно, а забрать себе куда более ценный актив. И здесь многое зависит от позиции самого Алберто. Согласится ли он вновь играть в РПЛ.

Второй важный момент – «Зенит» не планирует привозить вместе с собой кого-то из игроков обратно. То есть даже в случае неудачных переговоров по нападающему едва ли клуб начнёт срочный поиск ему замены именно на бразильском рынке. Интересы клуба по-прежнему не ограничиваются Латинской Америкой. Скауты работают по всему миру. И в шорт-листы входят не только форварды из Бразилии. Также исключаем продажу Клаудиньо. Первое, он сам этого не очень-то и хочет. Второе, здесь интересы самого «Зенита» куда важнее. И он входит в планы клуба в ближайшей перспективе.

Ещё одна очевидная цель – переговоры по взаимодействию на детско-юношеском уровне. Вероятно, поэтому туда поехал куратор по этому направлению Максим Погорелов. Известно, что «Зенит» налаживает контакты по этим вопросам в разных направлениях. Подписаны контракты с «Црвеной Звездой», «Сепаханом». И иметь подобного партнёра в лице «Коринтианс» и «Палмейрас» вполне неплохая привилегия.