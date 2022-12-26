Тест: знаете ли вы грандов азиатской Лиги чемпионов?

Начинайте болеть сейчас, чтобы потом не назвали глором!

Главный клубный турнир проводится Азиатской конфедерацией футбола с 1967 года. Участники – лучшие клубы из самых развитых в футбольном плане стран Азии. Как хорошо вы разбираетесь в них? Сейчас узнаем!