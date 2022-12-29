«Он научит тебя забивать в финалах». Конфликт Ди Марии после финала ЧМ никак не утихнет

Финал чемпионата мира завершился больше 10 дней назад, но аргентинцы и французы по-прежнему рубятся в социальных сетях. К примеру, болельщики европейской сборной создали петицию с требованием переиграть решающий матч из-за продажного, по их мнению, судейства. Аргентинцы на это ответили своей петицией и предложили французам перестать ныть. А теперь разгорелся новый конфликт. На этот раз язвительными комментариями обменялись два чемпиона мира — Адиль Рами и Анхель Ди Мария.

Началось всё с того, что Рами раскритиковал вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. После финала тот приложил к паху приз лучшему голкиперу ЧМ-2022, а затем отметился провокационными поступками. Мартинес объявил в раздевалке минуту молчания в память о французском нападающем Килиане Мбаппе, а во время чемпионского парада держал в руке куклу с изображением лица форварда «ПСЖ».

Естественно, такое поведение не осталось незамеченным. Французские чиновники обратились к ФИФА с целью провести расследование и дать оценку действиям вратаря. Рами, в свою очередь, отметился громкой цитатой. Он назвал в соцсетях Мартинеса главным мудаком в футбольном мире. Кроме того, чемпион мира — 2018 написал, что аргентинцы празднуют победу над Мбаппе больше, чем победу на турнире.

Анхель Ди Мария на чемпионате мира — 2022 Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Ди Марии не понравились слова Рами, и он ответил французу: «Мартинес — лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте». Бывший футболист «Сочи» опубликовал несколько фотографий с плачущим Ди Марией и оставил подпись: «Научишь меня, Анхель?»

А теперь в дело вступила Хорхелина Кардосо, жена Ди Марии. Она опубликовала пост сразу на двух языках — испанском и французском. «Анхель может научить тебя плакать, хорошо обращаться с женщинами и забивать мячи в финалах. С Новым годом, гений!» — написала Кардосо.

Своё сообщение жена Ди Марии сопроводила новостью из 2019 года, в которой Памела Андерсон называет Рами чудовищем. Тогда актриса утверждала, что французский футболист вёл двойную жизнь, причинял ей много боли и неоднократно угрожал. Именно по этой причине она решила порвать с игроком.

Финал чемпионата мира в Катаре получился запоминающимся благодаря драматичному триллеру, что команды устроили на поле. Но события, которые так или иначе связаны с матчем, обсуждают до сих пор. Критикуют Мартинеса, периодически ругают Месси, вспоминают арабский бишт на церемонии награждения. Теперь в конфликт футболистов вмешиваются жены. Интересно, как долго это ещё будет продолжаться?