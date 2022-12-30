В Бразилии празднуется «День Пеле». Откуда пошла эта традиция?

Дата 19 ноября 1969 года вошла в историю футбола. В этот день на «Маракане» в матче «Сантоса» с «Васко да Гама» Пеле забил свой 1000-й гол в карьере. Он сделал это в возрасте 29 лет и в 909-й игре. Король футбола забил свой мяч с пенальти в матче с одним из самых принципиальных соперников. Он не собирался подходить к «точке», но публика, которая скандировала его имя, буквально заставила его это сделать.

70 тысяч зрителей стали свидетелем исторического достижения. После того как мяч оказался в сетке, легендарного бразильца окружили журналисты, а матч пришлось прервать. Пеле заплакал, а затем совершил круг почёта.

После юбилейного гола нападающего министерство связи Бразилии выпустило почтовую марку – единственную в мире, посвящённую индивидуальному достижению отдельного игрока. С тех пор «Сантос» ежегодно отмечает дату 19 ноября как «День Пеле». «Я впервые почувствовал, как мои ноги дрожат на поле. В то время у меня в голове была одна мысль: я не могу пропустить эту цель! Вся «Маракана» кричала: «Пеле, Пеле, Пеле!» И я не мог их разочаровать», – вспоминал Пеле о своём 1000-м голе.

Почтовая марка с изображением Пеле Фото: freestampcatalogue.com

На самом деле, одной почтовой маркой не обошлось. Историческое достижение Пеле отметил президент «Баварии» Роланд Эндлер. Он подарил Королю футбола автомобиль Mercedes-Benz W114. Функционер сделал этот дорогой подарок, так как сильно хотел заполучить Пеле в свой клуб. Но сделать ему это не удалось. А в апреле 1964 года «Сантос» выбрал Роланда Эндлера почётным президентом. У него были прочные связи с родиной Пеле. Он также представлял интересы бразильской команды по всему миру.