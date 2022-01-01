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События в футболе в 2022 году: чемпионство Аргентины, «Реал» — обладатель ЛЧ, драка «Спартака» и «Зенита» — тест

Как хорошо вы следили за футболом в 2022-м? Тест по главным событиям года
Полина Куимова
Как хорошо вы следили за футболом в 2022-м?
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10 вопросов на внимательность.

2022-й был насыщенным на события: мощная развязка в АПЛ, финал Лиги чемпионов, к которому «Реал» пришёл через несколько камбэков, голевой взрыв Эрлинга Холанда, историческая продажа «Челси», самый лучший финал в истории чемпионатов мира – и это лишь малая часть того, что произошло за этот сложный и слегка сумасшедший год.

Как хорошо вы следили за футболом? Давайте проверим! Мы собрали 10 вопросов, которые в основном связаны с европейским футболом, но есть несколько (в самом конце) и про РПЛ. Делитесь результатами в комментариях, а ещё пишите, что стало для вас самым запоминающимся моментом 2022 года.

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